Бывшую модель из Швейцарии муж распилил на части и перемолол останки в блендере
Сначала супруг заявил, что уже нашел ее мертвой
12 декабря 2025, 18:30, ИА Амител
Супругу участницы финала конкурса "Мисс Швейцария – 2007" официально инкриминировали убийство. Об этом сообщает издание People.
В феврале 2024 года обнаружили изувеченное тело Кристины Йоксимович, 38-летней победительницы конкурсов красоты. Ее муж, Томас, сразу попал под подозрение как основной виновник. Изначально он утверждал, что нашел супругу мертвой и, запаниковав, расчленил ее. В марте 2024 года Томас все же признал свою вину, однако заявил, что жена первая напала на него с ножом, и он лишь оборонялся. Экспертиза в области судебной медицины опровергла его слова.
Следствие выявило, что для расчленения Йоксимович использовались электролобзик, секатор и нож. Некоторые фрагменты тела он измельчил в кухонном комбайне, а затем растворил с помощью химических веществ. Несмотря на это, окончательное обвинение суд кантона Базель-Ланд выдвинул ему лишь в настоящий момент. Кроме того, близкие Кристины Йоксимович свидетельствовали о том, что ее муж отличался жестокостью, бесчувственностью и применял к ней физическую силу.
08:56:49 13-12-2025
девки, даже если просто замахнется в вашу сторону - бегите и не возвращайтесь!!!
09:00:53 14-12-2025
Гость (08:56:49 13-12-2025) девки, даже если просто замахнется в вашу сторону - бегите и... Так девками и помрете.
12:45:15 14-12-2025
Томас, вероятно в 2014 году, присутствовал в Копенгагене в зоопарке, при разделке жирафа. Вот и набрался. Тот тоже был молодой и здоровый.