НОВОСТИПроисшествия

Бывшую модель из Швейцарии муж распилил на части и перемолол останки в блендере

Сначала супруг заявил, что уже нашел ее мертвой

12 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Убитая модель / Фото: социальные сети
Убитая модель / Фото: социальные сети

Супругу участницы финала конкурса "Мисс Швейцария – 2007" официально инкриминировали убийство. Об этом сообщает издание People.

В феврале 2024 года обнаружили изувеченное тело Кристины Йоксимович, 38-летней победительницы конкурсов красоты. Ее муж, Томас, сразу попал под подозрение как основной виновник. Изначально он утверждал, что нашел супругу мертвой и, запаниковав, расчленил ее. В марте 2024 года Томас все же признал свою вину, однако заявил, что жена первая напала на него с ножом, и он лишь оборонялся. Экспертиза в области судебной медицины опровергла его слова.

Следствие выявило, что для расчленения Йоксимович использовались электролобзик, секатор и нож. Некоторые фрагменты тела он измельчил в кухонном комбайне, а затем растворил с помощью химических веществ. Несмотря на это, окончательное обвинение суд кантона Базель-Ланд выдвинул ему лишь в настоящий момент. Кроме того, близкие Кристины Йоксимович свидетельствовали о том, что ее муж отличался жестокостью, бесчувственностью и применял к ней физическую силу.

Марина Кохал и Энди Картрайт / Фото: t.me/svtvnews

Уроженка Барнаула получила 12,5 года колонии за убийство рэпера Энди Картрайта

Суд Петербурга вынес приговор Марине Кохал, которая ввела мужу смертельную инъекцию, а затем расчленила его тело
Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

08:56:49 13-12-2025

девки, даже если просто замахнется в вашу сторону - бегите и не возвращайтесь!!!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:00:53 14-12-2025

Гость (08:56:49 13-12-2025) девки, даже если просто замахнется в вашу сторону - бегите и... Так девками и помрете.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:15 14-12-2025

Томас, вероятно в 2014 году, присутствовал в Копенгагене в зоопарке, при разделке жирафа. Вот и набрался. Тот тоже был молодой и здоровый.

  2 Нравится
Ответить
