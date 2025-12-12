Бывшую модель из Швейцарии муж распилил на части и перемолол останки в блендере

Сначала супруг заявил, что уже нашел ее мертвой

12 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Убитая модель / Фото: социальные сети

Супругу участницы финала конкурса "Мисс Швейцария – 2007" официально инкриминировали убийство. Об этом сообщает издание People.

В феврале 2024 года обнаружили изувеченное тело Кристины Йоксимович, 38-летней победительницы конкурсов красоты. Ее муж, Томас, сразу попал под подозрение как основной виновник. Изначально он утверждал, что нашел супругу мертвой и, запаниковав, расчленил ее. В марте 2024 года Томас все же признал свою вину, однако заявил, что жена первая напала на него с ножом, и он лишь оборонялся. Экспертиза в области судебной медицины опровергла его слова.

Следствие выявило, что для расчленения Йоксимович использовались электролобзик, секатор и нож. Некоторые фрагменты тела он измельчил в кухонном комбайне, а затем растворил с помощью химических веществ. Несмотря на это, окончательное обвинение суд кантона Базель-Ланд выдвинул ему лишь в настоящий момент. Кроме того, близкие Кристины Йоксимович свидетельствовали о том, что ее муж отличался жестокостью, бесчувственностью и применял к ней физическую силу.