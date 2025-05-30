ЦБ планирует обновить банкноту 100 рублей, добавив новые регионы России
Включение четырех новых субъектов в дизайн будет символизировать единство страны
30 мая 2025, 17:40, ИА Амител
Банкнота номиналом 100 рублей может получить обновленный дизайн, на оборотной стороне купюры планируется изобразить карту Центрального федерального округа, пишет "Парламентская газета".
Как отметили в Центробанке, это будет соответствовать единому стилю оформления серии банкнот, где на других номиналах уже используются карты федеральных округов (5000 рублей 2023 года или разрабатываемых 10, 50, 500 и 1000 рублей).
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев подчеркнул, что включение новых регионов России в дизайн – это важный шаг, который символизирует единство страны и отражает ее актуальные границы.
"Это и знак уважения к нашей истории и людям, живущим в этих регионах. Уверен, что обновленная банкнота станет гордостью для всех россиян", – указал парламентарий.
Ранее Гусев указал, что на сторублевой купюре образца 2022 года карта России изображена без ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, в 2024 году в Госдуме предложили изобразить на деньгах освобожденные города и героев СВО.
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