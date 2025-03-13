В Барнауле мошенники получили от медсестры код и подготовились к атаке, но помешал супруг
Мужчина понял, что жене позвонили аферисты и разыгрывают спектакль
13 марта 2025, 14:30, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина спас жену от многочисленных звонков мошенников и помешал им похитить деньги, сообщает региональное МВД.
53-летней медсестре из Барнаула позвонили якобы из социального фонда и заявили, что полтора года трудового стажа оказались неучтенными, поэтому нужно назвать код из сообщения, чтобы внести корректировки в данные.
"Женщина это и сделала. Однако после завершения разговора в личный кабинет на "Госуслугах" самостоятельно попасть уже не смогла. Далее позвонили якобы из Роскомнадзора и сообщили о взломе личного кабинета", – рассказали в ведомстве.
После позвонили псевдосотрудники ФСБ, которые пообещали все уладить: присылали различные инструкции, убеждали срочно проследовать в отделение банка.
"Этот затянувшийся разговор прервал супруг женщины, который понял, что спектакль разыгрывают мошенники, и отключил звонок", – отметили в МВД.
Вместе с правоохранителями супруги пришли в МФЦ и восстановили пароль на "Госуслугах". Женщина обнаружила различные запросы, оформленные с личного кабинета, но деньги похищены не были.
Ранее amic.ru поговорил с экспертами и выяснил, поможет ли самозапрет на кредиты защитить от мошенников.
14:49:00 13-03-2025
нужно назвать код --- дальше можно не разговаривать. А лучше на незнакомый номер трубку не брать. Хотя есть шутники, называют код из других цифр, раз на пятый мошенники понимают и начинают ругаться. Всем весело. Ну это если делать нечего. Да и опасно, они вроде бы умеют психологически воздействовать
17:20:33 13-03-2025
Работать надо было, а не ждать милостей от соцфонда.
01:35:49 14-03-2025
сколько знаю медсестер - это какая то жуть. все слухи, приметы, сплетни, заговоры 5джи и прививки, правительство, маньяки.....антикладезь знаний и распростанители сермяжного фольклора