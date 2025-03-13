В Барнауле мошенники получили от медсестры код и подготовились к атаке, но помешал супруг

Мужчина понял, что жене позвонили аферисты и разыгрывают спектакль

13 марта 2025, 14:30, ИА Амител

Медсестра испуганная / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мужчина спас жену от многочисленных звонков мошенников и помешал им похитить деньги, сообщает региональное МВД.

53-летней медсестре из Барнаула позвонили якобы из социального фонда и заявили, что полтора года трудового стажа оказались неучтенными, поэтому нужно назвать код из сообщения, чтобы внести корректировки в данные.

"Женщина это и сделала. Однако после завершения разговора в личный кабинет на "Госуслугах" самостоятельно попасть уже не смогла. Далее позвонили якобы из Роскомнадзора и сообщили о взломе личного кабинета", – рассказали в ведомстве.

После позвонили псевдосотрудники ФСБ, которые пообещали все уладить: присылали различные инструкции, убеждали срочно проследовать в отделение банка.

"Этот затянувшийся разговор прервал супруг женщины, который понял, что спектакль разыгрывают мошенники, и отключил звонок", – отметили в МВД.

Вместе с правоохранителями супруги пришли в МФЦ и восстановили пароль на "Госуслугах". Женщина обнаружила различные запросы, оформленные с личного кабинета, но деньги похищены не были.

Ранее amic.ru поговорил с экспертами и выяснил, поможет ли самозапрет на кредиты защитить от мошенников.