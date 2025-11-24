Центробанк выступил против скидок на маркетплейсах

Политику со скидками за счет брендированных карт регулятор счел недобросовестной

24 ноября 2025, 15:43, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Регулятор встал на сторону ведущих банков в их претензии к онлайн-магазинам относительно скидок, которые те предлагают покупателям через свои дочерние предприятия. По мнению председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, подобная практика является нечестной.

Как пишет "Коммерсант", Набиуллина обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову с инициативой запретить интернет-платформам продавать на своих ресурсах банковские карты, принадлежащие им же.

Сами же маркетплейсы утверждают, что банки стремятся устранить конкуренцию.

«Предложено ввести запрет на установление онлайн-платформами разных цен на своих сайтах в зависимости от способа оплаты, а также привлечь Федеральную антимонопольную службу (ФАС) к дополнительному контролю за соблюдением этого правила», – отмечает издание.

Также глава ЦБ подчеркнула необходимость запрета продажи банковских продуктов дочерних структур на маркетплейсах.

