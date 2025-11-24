Центробанк выступил против скидок на маркетплейсах
Политику со скидками за счет брендированных карт регулятор счел недобросовестной
24 ноября 2025, 15:43, ИА Амител
Регулятор встал на сторону ведущих банков в их претензии к онлайн-магазинам относительно скидок, которые те предлагают покупателям через свои дочерние предприятия. По мнению председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, подобная практика является нечестной.
Как пишет "Коммерсант", Набиуллина обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову с инициативой запретить интернет-платформам продавать на своих ресурсах банковские карты, принадлежащие им же.
Сами же маркетплейсы утверждают, что банки стремятся устранить конкуренцию.
«Предложено ввести запрет на установление онлайн-платформами разных цен на своих сайтах в зависимости от способа оплаты, а также привлечь Федеральную антимонопольную службу (ФАС) к дополнительному контролю за соблюдением этого правила», – отмечает издание.
Также глава ЦБ подчеркнула необходимость запрета продажи банковских продуктов дочерних структур на маркетплейсах.
15:55:45 24-11-2025
а у Сбера с его Мегамаркетом значит "не считается"
17:08:11 24-11-2025
Шинник (15:55:45 24-11-2025) а у Сбера с его Мегамаркетом значит "не считается"... так у сбера то и пригорело, что мегамаркет с его конь ценами просадку дает по продажам, многие уже и забыли, что он существует
15:57:35 24-11-2025
Эти..... хотя бы день не могли бы не осложнять жизнь людям? Чтож за людоеды?
16:00:31 24-11-2025
А что честно?Обдирать людей?То хоть какие то послабления для человека,по нашей нищей жизни.Я не удивлён вот этим,её мнением.
16:04:51 24-11-2025
друганы- банкиры переживают?
16:39:15 24-11-2025
Элен без ребят (16:04:51 24-11-2025) друганы- банкиры переживают? ... Да не, это просто у неё доход упал от откатов друганов, скоро же попрут вот и надо успеть собрать на старость
13:51:49 25-11-2025
Гость (16:39:15 24-11-2025) Да не, это просто у неё доход упал от откатов друганов, скор... думаете там еще не накопилось?
16:26:40 24-11-2025
По сути это программа лояльности для клиента, она есть у каждого банка.
16:42:28 24-11-2025
Ворон ворону глаз не выклюет ....
16:46:48 24-11-2025
Ну сделают значит маркетплейсы кэшбэк повышенный за покупки товаров у них же и все. Кешбэк же есть у всех, самый бесполезный конечно в Сбере, их бесполезные спасибки нафиг никому не нужны. В их Купере их можно конечно потратить, но там на все цена выше, чем в тех же магазинах откуда они везут и кроме того еще слупят деньги за сборку, доставку и сервисный сбор. В итоге выгода от этих спасибок получается минимальная.
17:00:10 24-11-2025
Гость (16:46:48 24-11-2025) Ну сделают значит маркетплейсы кэшбэк повышенный за покупки ... Это не "спасибо", а издевательство Сбера! Потратить практически нигде нельзя.. Категории предлагают так, чтобы клиент не мог воспользоваться. Пожилым предлагают кэшбек за детские товары, косметику. Опять же, в специализированных магазинах. За покупку крема для лица или рук в Ленте, Ашане никаких баллов.
19:06:01 24-11-2025
Когда банк говорит , что если вы будете получать деньги на нашу карту мы вам кредит сделаем дешевле - это ведь совсем другое
19:53:28 24-11-2025
Банки же могут кешбэк сделать больше на категорию "маркетплейсы", но нет, они лучше пойдут через административный ресурс. У маркетплейсов, опять же, свои дочерние банки, почему они не могут продвигать свои банковские продукты где хотят? Банки уже и страхуют и торгуют и заправляют бензином и мобильную связь продают и чем только уже не занимаются, у них это называется "экосистема", а тут чем отличается экосистема?
22:27:51 24-11-2025
это не центробанк!!!
это греф возмутился!!!...
08:25:42 25-11-2025
Не могут придумать ,как в очередной раз залезть людям в карман.
16:26:22 05-12-2025
По мнению председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, подобная практика является нечестной.
И это говорит главный представитель из финансового клана "раздень людей до нитки" Как у неё язык вообще повернулся сказать про честность!?