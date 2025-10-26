Часовня-сень с купелью в честь Иоанна Крестителя появилась в Барнауле
Святыня расположилась в храмовом комплексе на улице Шумакова
26 октября 2025, 06:55, ИА Амител
В середине октября митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил купол с крестом часовни-сени с крещенской купелью, которая расположена в храмовом комплексе апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Индустриальном районе Барнаула.
Строительство часовни и благоустройство прилегающего сквера были спонсированы местными предпринимателями.
По информации издания "Толк", к празднику Крещения Господня в купель будут наливать освященную воду, в которой любой желающий сможет окунуться. После праздников воду сольют, купель высушат и закроют настилом до следующего использования. Ожидается, что купель будет открыта уже этой зимой, а фонтан в сквере начнет функционировать летом следующего года.
07:33:28 26-10-2025
Попы переплюнули картину Василия Перова - "Чаепитие в Мытищах"
10:40:27 26-10-2025
Гость (07:33:28 26-10-2025) Попы переплюнули картину Василия Перова - "Чаепитие в Мытища... Служители культа с утреца минусуют ! Хе-хе ;-) Ничего, правда сильнее.
10:07:48 26-10-2025
21 век на дворе...
10:37:21 26-10-2025
21-й век блин ...
11:25:21 26-10-2025
В Яровом, на пути к погосту построили часовню, страшна, вся черная, как черт из кочегарки.
12:47:37 26-10-2025
За бюджетные денежки чё не открывать и строить, строители тоже рады.
p.s.Никогда не поверю, что это на пожертвования
14:19:38 26-10-2025
Не многовато ли богоделен на квадратный километр?
14:45:45 26-10-2025
Религия - опиум для народа.
15:09:33 26-10-2025
Святость поселения увеличилась, мой лорд!
09:10:53 27-10-2025
"Почём опиум для народа?!" (с)