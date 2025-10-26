Часовня-сень с купелью в честь Иоанна Крестителя появилась в Барнауле

Святыня расположилась в храмовом комплексе на улице Шумакова

Новая часовня в храмовом комплексе на Шумакова / Фото: amic.ru, информационный отдел Барнаульской епархии

В середине октября митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил купол с крестом часовни-сени с крещенской купелью, которая расположена в храмовом комплексе апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Индустриальном районе Барнаула.

Строительство часовни и благоустройство прилегающего сквера были спонсированы местными предпринимателями.

По информации издания "Толк", к празднику Крещения Господня в купель будут наливать освященную воду, в которой любой желающий сможет окунуться. После праздников воду сольют, купель высушат и закроют настилом до следующего использования. Ожидается, что купель будет открыта уже этой зимой, а фонтан в сквере начнет функционировать летом следующего года.