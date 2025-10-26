НОВОСТИОбщество

Часовня-сень с купелью в честь Иоанна Крестителя появилась в Барнауле

Святыня расположилась в храмовом комплексе на улице Шумакова

26 октября 2025, 06:55, ИА Амител

Новая часовня в храмовом комплексе на Шумакова / Фото: amic.ru, информационный отдел Барнаульской епархии

В середине октября митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил купол с крестом часовни-сени с крещенской купелью, которая расположена в храмовом комплексе апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Индустриальном районе Барнаула.

Строительство часовни и благоустройство прилегающего сквера были спонсированы местными предпринимателями.

По информации издания "Толк", к празднику Крещения Господня в купель будут наливать освященную воду, в которой любой желающий сможет окунуться. После праздников воду сольют, купель высушат и закроют настилом до следующего использования. Ожидается, что купель будет открыта уже этой зимой, а фонтан в сквере начнет функционировать летом следующего года.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

07:33:28 26-10-2025

Попы переплюнули картину Василия Перова - "Чаепитие в Мытищах"

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

10:40:27 26-10-2025

Гость (07:33:28 26-10-2025) Попы переплюнули картину Василия Перова - "Чаепитие в Мытища... Служители культа с утреца минусуют ! Хе-хе ;-) Ничего, правда сильнее.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:48 26-10-2025

21 век на дворе...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

10:37:21 26-10-2025

21-й век блин ...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:21 26-10-2025

В Яровом, на пути к погосту построили часовню, страшна, вся черная, как черт из кочегарки.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:37 26-10-2025

За бюджетные денежки чё не открывать и строить, строители тоже рады.
p.s.Никогда не поверю, что это на пожертвования

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:38 26-10-2025

Не многовато ли богоделен на квадратный километр?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:45 26-10-2025

Религия - опиум для народа.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:33 26-10-2025

Святость поселения увеличилась, мой лорд!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

09:10:53 27-10-2025

"Почём опиум для народа?!" (с)

  -14 Нравится
Ответить
