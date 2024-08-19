В Барнауле предложили построить Петропавловский собор на правом берегу Оби
Поскольку восстановление собора на площади Свободы приведет к изменению дорожно-транспортной ситуации и демонтажу подземных инженерных сетей
19 августа 2024, 14:00, ИА Амител
В Барнауле на круглом столе обсудили вопросы восстановления Петропавловского собора на территории площади Свободы, сообщает мэрия.
Глава города Вячеслав Франк напомнил, что восстановить собор, разрушенного в начале прошлого века, предложила Барнаульская Епархия.
"Хотелось бы обменяться мнениями, ознакомиться с точками зрения, чтобы понимать в каком направлении необходимо начать двигаться для решения вопроса", - обратился Франк к участникам заседания.
Протоиерей Юрий Крейдун отметил, что сегодня Барнаул растет и динамично развивается, однако нужно держаться корней, чтобы твердо стоять на земле.
"Сохранить и там где возможно восстановить исторический облик прошлого - очень важно для нас сегодняшних. Это наше наследие, которое мы должны передать будущим поколениям, чтобы им было, на что опереться и что вспомнить о нашем времени", - подчеркнул Крейдун.
По мнению директора спортшколы "Рубин" Александра Ельникова, восстановление собора необходимо для сохранения исторической памяти.
"Особенно это актуально для молодежи, которая нуждается в духовных, нравственных и патриотических ориентирах. Нам дан исторический шанс многое осознать, исправить, восстановить то, что не сберегли. Все это позволит выстоять и справиться с вызовами, не потерять свою идентичность и самобытность", - отметил Ельников.
Замдиректора МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергей Боженко указал, что строительство собора на площади приведет к изменению дорожно-транспортной ситуации - упразднению действующей кольцевой развязки и сокращению мест для парковки. Кроме того, потребуется демонтаж или перенос подземных инженерных сетей, проложенных в створе проспекта Социалистического.
Боженко предложил на месте бывшего Петропавловского собора поставить памятный камень с соответствующим текстом, а для восстановления сформировать земельный участок, например, на правом берегу реки Оби или в Северо-Западном планировочном районе.
Заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Петр Фризен отметил, что прежде чем вносить изменения в работу дорожно-транспортной схемы, необходимо взвесить все "за" и "против".
"Поднятая тема требует всестороннего рассмотрения. С одной стороны, сложившаяся застройка в районе площади Свободы со своей инфраструктурой, которая формировалась годами, с другой стороны, храм, имеющий колоссальное духовное значение для верующих, представляющий исторический интерес для горожан, туристов", - резюмировал Франк.
14:19:23 19-08-2024
Церквей и так достаточно для нашего светского государства, стройте школы и больницы.
14:25:03 19-08-2024
нам, молодежи барнаула, очень нужен храм на правом берегу оби. и чем больше - тем лучше. собрать все в городе и перенести в район затона для защиты от наводнений или поставить возле заречья для улучшения духовной обстакановки
14:31:00 19-08-2024
гость (14:25:03 19-08-2024) нам, молодежи барнаула, очень нужен храм на правом берегу об... Лучше собрать все храмы и перенести в район Затона.
14:30:05 19-08-2024
Собор - это главный храм города или монастыря. Это значит, что собор - подвид храма. Храм - это здание в котором молятся богу.
У нас вроде уже был собор на Никитина. Получается он больше не будет главным?
15:05:36 19-08-2024
Гость (14:30:05 19-08-2024) Собор - это главный храм города или монастыря. Это значит, ч... да РПЦ лишь бы место застолбить, они даже содержать имеющиеся храмы не в состоянии со сборов немногочисленных прихожан. Это как Мария-Ра открывает магазин в соседнем доме, только чтоб не пустить конкурента в микрорайон.
14:46:14 19-08-2024
Даа.., самая непреложная задача- воткнуть - пардон, восстановить )),ещё цЭркву. Других вопросов перед городом не стоит, нет? Так -то- там памятник репрессированным- это не историческая память, не "шанс осознать"?
14:46:50 19-08-2024
Не много ли церквей на 1 кв.километр?
14:49:08 19-08-2024
Не нужен он. Был и был, мало ли что было. Авиационное училище было, заводы были, детские сады. Лучше их восстановить, чтобы крепко стоять на корнях. А лбом в землю бить только искры из глаз, да сотрясение мозга будет.
15:00:32 19-08-2024
Только сегодня на амике была новость, что снесли деревянный дом возрастом более 100 лет и построят на этом месте офисное здание. То есть для сохранения памяти и истории Барнаула этот деревянный дом был не нужен. А вот храм, который снесли еще 90 лет назад, и от которого ничего не осталось, и уже дорожную развязку по этому месту проложили давайте построим новый. Ничего личного, только бизнес. Бизнес для застройщика, бизнес для РПЦ. Патриотизм и духовность храмами не поднимешь, поднимают эти чувства культурой, экономикой, внутренней и внешней политикой государства.
15:15:51 19-08-2024
Религия -опиум для народа! Дворец пионеров постройте. С бесплатными кружками и спортивными секциями. Пусть попы на дворец пионеров пожертвуют.
15:24:44 19-08-2024
Какие туристы????? Накой этим "туристам" новодел???
15:28:05 19-08-2024
В Петропавловске-Затонском полночь
15:31:50 19-08-2024
анализ загруженности надо провести.
и тогда с цыферами проаналитить.
15:31:55 19-08-2024
"Это наше наследие, которое мы должны передать будущим поколениям, чтобы им было, на что опереться и что вспомнить о нашем времени", - подчеркнул Крейдун." ----- тебе 53 года, ты родился в Ворошиловграде. твое время - это СССР.
16:04:36 19-08-2024
Гость (15:31:55 19-08-2024) "Это наше наследие, которое мы должны передать будущим покол... вот и крестоносцы (воины за церковь, а не верующие люди) минусить начали. продолжайте.
17:38:56 19-08-2024
как выше написали, у нас были фабрики и заводы,было летное училище, а сейчас только тц, ракшины и попы. не повезло, в плохие времена живём.
17:56:33 19-08-2024
Пусть эта самая епархия на свои деньги и строит. В мэрии все вопросы закрыли, только о культовых сооружениях осталось беспокоиться.
19:37:07 19-08-2024
Вон, на Ускова, на Семёнова пусть строят. Там народ тёмный, необразованный, им в самый раз.
20:06:28 19-08-2024
Гость (19:37:07 19-08-2024) Вон, на Ускова, на Семёнова пусть строят. Там народ тёмный, ...
Это район Нью-Селюки
20:48:58 19-08-2024
Храмы надо строить там где их мало и где место свободное, а в центре достаточно
22:32:16 19-08-2024
Судя по тому, как в комментариях корёжит бесов, церквей и соборов в Барнауле всё ещё недостаточно. Стройте больше.
06:47:41 20-08-2024
Иоганн (22:32:16 19-08-2024) Судя по тому, как в комментариях корёжит бесов, церквей и со... Чорт ты, а не Иоганн.
08:28:10 20-08-2024
Иоганн (22:32:16 19-08-2024) Судя по тому, как в комментариях корёжит бесов, церквей и со... Вот именно так Диавол принимает личину верующего человека и провоцирует смуту...
01:04:44 20-08-2024
Да пусть делают что хотят - надеюсь строителей не пустят по бороде. Ну лучше построить школу.
Мир меняется -В 2024 году село от деревни отличается наличием ПВЗ Wildberries, а не церкви.
08:52:25 20-08-2024
Пещеры восстановить, дабы передать молодежи наследие предков.
08:59:10 20-08-2024
Лучше деньги отправить на нужды пострадавшим в приграничные с Украиной территории. Или подлечить детей своих прихожан.
09:31:24 20-08-2024
Не время тратить деньги на новые церкви. Дмитрий Медведев, в бытность президентом, издавал указ о возвращении церкви зданий, которые когда-то принадлежали церкви и ныне существуют, но не о строительстве новых за счет государства.
12:12:26 20-08-2024
По мнению директора спортшколы "Рубин" Александра Ельникова, восстановление собора необходимо для сохранения исторической памяти."Особенно это актуально для молодежи, которая нуждается в духовных, нравственных и патриотических ориентирах.///////////
Насколько патриотичны действия служителей церкви во время СВО, когда вместо оказания помощи нашим воинам священники хотят строить церкви? Ведь в данном случае это никакое не восстановление, потому что даже следов нет, а лоббирование строительства новой церкви. То есть российские бойцы обойдутся без современных бронежилетов и касок, зато Ельников «сохранит историческую память». Я считаю, что сейчас важнее сохранить как можно больше жизней наших мужчин.