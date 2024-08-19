В Барнауле предложили построить Петропавловский собор на правом берегу Оби

Поскольку восстановление собора на площади Свободы приведет к изменению дорожно-транспортной ситуации и демонтажу подземных инженерных сетей

19 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Фото: проект Петропавловского собора в Барнауле

В Барнауле на круглом столе обсудили вопросы восстановления Петропавловского собора на территории площади Свободы, сообщает мэрия.

Глава города Вячеслав Франк напомнил, что восстановить собор, разрушенного в начале прошлого века, предложила Барнаульская Епархия.

"Хотелось бы обменяться мнениями, ознакомиться с точками зрения, чтобы понимать в каком направлении необходимо начать двигаться для решения вопроса", - обратился Франк к участникам заседания.

Протоиерей Юрий Крейдун отметил, что сегодня Барнаул растет и динамично развивается, однако нужно держаться корней, чтобы твердо стоять на земле.

"Сохранить и там где возможно восстановить исторический облик прошлого - очень важно для нас сегодняшних. Это наше наследие, которое мы должны передать будущим поколениям, чтобы им было, на что опереться и что вспомнить о нашем времени", - подчеркнул Крейдун.

По мнению директора спортшколы "Рубин" Александра Ельникова, восстановление собора необходимо для сохранения исторической памяти.

"Особенно это актуально для молодежи, которая нуждается в духовных, нравственных и патриотических ориентирах. Нам дан исторический шанс многое осознать, исправить, восстановить то, что не сберегли. Все это позволит выстоять и справиться с вызовами, не потерять свою идентичность и самобытность", - отметил Ельников.

Замдиректора МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергей Боженко указал, что строительство собора на площади приведет к изменению дорожно-транспортной ситуации - упразднению действующей кольцевой развязки и сокращению мест для парковки. Кроме того, потребуется демонтаж или перенос подземных инженерных сетей, проложенных в створе проспекта Социалистического.

Боженко предложил на месте бывшего Петропавловского собора поставить памятный камень с соответствующим текстом, а для восстановления сформировать земельный участок, например, на правом берегу реки Оби или в Северо-Западном планировочном районе.

Заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Петр Фризен отметил, что прежде чем вносить изменения в работу дорожно-транспортной схемы, необходимо взвесить все "за" и "против".