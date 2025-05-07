Половина Барнаула останется без горячей воды с 12 по 18 мая. Адреса
Под ограничения попадают 1414 многоквартирных домов, 84 детских сада, 50 медучреждений и другие объекты
07 мая 2025, 12:45, ИА Амител
С 12 по 18 мая часть жителей Барнаула останется без горячей воды. Такие меры связаны с испытаниями на тепловые потери. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
"В указанный период горячего водоснабжения не будет у потребителей барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Ограничения затронут 1414 многоквартирных домов, 84 детских сада, 50 медицинских учреждений и другие объекты", – отметили в компании.
Подачу горячей воды остановят в зданиях по следующим адресам:
Как пояснили в СГК, такие испытания проводят раз в пять лет, чтобы оценить состояние теплоизоляции и выявить места, где тепло уходит впустую.Подачу горячей воды будут возобновлять постепенно. При наличии технической возможности вода в домах барнаульцев может появиться раньше.
Ранее СГК публиковал карту, сроки и адреса отключений горячей воды в Барнауле в 2025 году. С 19 мая в краевой столице начнутся традиционные гидравлические испытания теплосетей, которые будут сопровождаться ограничением горячего водоснабжения. Таким образом, у некоторых потребителей горячей воды не будет три недели.
14:22:37 07-05-2025
Нет слов!
15:47:11 07-05-2025
А как старательно писали про четыре этапа... Сказочники
https://www.amic.ru/news/opublikovan-grafik-otklyucheniy-goryachey-vody-v-barnaule-v-2025-godu-karta-sroki-i-adresa-561688
15:52:42 07-05-2025
" выявить места, где тепло уходит впустую." -------В зарплату вашу, нами оплачиваемое тепло, уходит впустую...
20:09:17 07-05-2025
Отлично: у некоторых потребителей горячей воды не будет три недели! Где три, там и четыре. Слов нет. Каждый год окопы и руины и зимой, и летом - и толку нет.
10:08:54 08-05-2025
Гость (20:09:17 07-05-2025) Отлично: у некоторых потребителей горячей воды не будет три ... А центр города два раза остается без горячей воды - в мае и в июле. Зашибись! Долбанный Барнаул, валить надо от сюда, как можно быстрее. Ничерта в городе не делаетсядля жителей, фасады домов, ремонты капитальные, все за счет жильцов; начинаешь собирать доказательные документы для принудительного кап. ремонта дома местной администрацией - денег заплати в бти, за поднятие документов, хорошо хоть архив пока бесплатно. И потом столько припятствий и поиски лазеек, чтоб ремонт не выполнять! ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!!! Только не для нас. Я так думаю, что никогда администрация и с ней кормящиеся слышать простых людей не будут. Атрофированы эти органы у них напрочь. Кроме одного.
15:58:11 11-05-2025
Гость 2 (10:08:54 08-05-2025) А центр города два раза остается без горячей воды - в мае и ... В центре наоборот самые короткие сроки ибо всегда раньше сроков возобновляют подачу