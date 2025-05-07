Половина Барнаула останется без горячей воды с 12 по 18 мая. Адреса

Под ограничения попадают 1414 многоквартирных домов, 84 детских сада, 50 медучреждений и другие объекты

07 мая 2025, 12:45, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

С 12 по 18 мая часть жителей Барнаула останется без горячей воды. Такие меры связаны с испытаниями на тепловые потери. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

"В указанный период горячего водоснабжения не будет у потребителей барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Ограничения затронут 1414 многоквартирных домов, 84 детских сада, 50 медицинских учреждений и другие объекты", – отметили в компании.

Подачу горячей воды остановят в зданиях по следующим адресам:

Адреса отключения горячей воды с 12 по 18 мая в Барнауле / Фото: СГК

Как пояснили в СГК, такие испытания проводят раз в пять лет, чтобы оценить состояние теплоизоляции и выявить места, где тепло уходит впустую.Подачу горячей воды будут возобновлять постепенно. При наличии технической возможности вода в домах барнаульцев может появиться раньше.

Ранее СГК публиковал карту, сроки и адреса отключений горячей воды в Барнауле в 2025 году. С 19 мая в краевой столице начнутся традиционные гидравлические испытания теплосетей, которые будут сопровождаться ограничением горячего водоснабжения. Таким образом, у некоторых потребителей горячей воды не будет три недели.