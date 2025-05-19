Часть барнаульцев осталась без горячей воды с 19 мая по 2 июня. Карта

Начался первый этап гидравлических испытаний

19 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

С 19 мая в Барнауле начались отключения горячей воды в рамках проведения гидравлических испытаний. Специалисты готовятся вывести из работы две тепломагистрали, чтобы проверить их на плотность и прочность. Об этом сообщили в СГК.

Горячее водоснабжение ограничат у потребителей М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3) с 19 мая по 2 июня включительно. На интерактивной карте зоны отключения отмечены коричневым и зеленым контурами.

В этих контурах часть Ленинского района:

микрорайон Озерный;

некоторые дома на улицах Гущина и Попова, а также проспекте Космонавтов.

Также горячей воды не будет у жителей следующих улиц Индустриального района:

Шумакова;

Власихинская;

Павловский тракт;

Взлетная.

Коснется ограничение и потребителей Центрального района в таких частях города, как:

Змеиногорский тракт;

Социалистический проспект;

улица Партизанская;

улица Челюскинцев;

улица Пролетарская и ближайшие к ней.

Теплосетевое подразделение СГК ежегодно делит этапы опрессовки в Барнауле на две части: сами испытания и текущие ремонты трубопроводов, которые проверку прошли неидеально. Таким образом формируется срок отключения горячей воды. В этот период температуру сетевой воды опускают, а давление в трубопроводах повышают. Чтобы выйти на нужные параметры в день испытаний, энергетики начнут расхолаживать сети с вечера воскресенья, 18 мая.

Гидравлические испытания тепловых сетей – обязательный этап подготовки коммуникаций к следующему отопительному сезону. Его задача – найти и отремонтировать ненадежные участки трубопроводов летом, предотвратив серьезные для зимы аварийные ситуации.

Напомним, все необходимые работы на теплосетях планируют завершить 11 августа. В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа по контурам двух ТЭЦ.