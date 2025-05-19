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Часть барнаульцев осталась без горячей воды с 19 мая по 2 июня. Карта

Начался первый этап гидравлических испытаний

19 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

С 19 мая в Барнауле начались отключения горячей воды в рамках проведения гидравлических испытаний. Специалисты готовятся вывести из работы две тепломагистрали, чтобы проверить их на плотность и прочность. Об этом сообщили в СГК.

Горячее водоснабжение ограничат у потребителей М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3) с 19 мая по 2 июня включительно. На интерактивной карте зоны отключения отмечены коричневым и зеленым контурами. 

В этих контурах часть Ленинского района: 

  • микрорайон Озерный; 
  • некоторые дома на улицах Гущина и Попова, а также проспекте Космонавтов. 

Также горячей воды не будет у жителей следующих улиц Индустриального района:

  • Шумакова;
  • Власихинская;
  • Павловский тракт;
  • Взлетная.

Коснется ограничение и потребителей Центрального района в таких частях города, как:

  • Змеиногорский тракт;
  • Социалистический проспект;
  • улица Партизанская;
  • улица Челюскинцев;
  • улица Пролетарская и ближайшие к ней.

Теплосетевое подразделение СГК ежегодно делит этапы опрессовки в Барнауле на две части: сами испытания и текущие ремонты трубопроводов, которые проверку прошли неидеально. Таким образом формируется срок отключения горячей воды. В этот период температуру сетевой воды опускают, а давление в трубопроводах повышают. Чтобы выйти на нужные параметры в день испытаний, энергетики начнут расхолаживать сети с вечера воскресенья, 18 мая.

Гидравлические испытания тепловых сетей – обязательный этап подготовки коммуникаций к следующему отопительному сезону. Его задача – найти и отремонтировать ненадежные участки трубопроводов летом, предотвратив серьезные для зимы аварийные ситуации.

Напомним, все необходимые работы на теплосетях планируют завершить 11 августа. В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа по контурам двух ТЭЦ.

  • первый этап – с 19 мая по 2 июня включительно (коричневый и зеленый контуры);
  • второй этап – с 16 по 30 июня включительно (красный и оранжевый контуры);
  • третий этап – с 7 по 21 июля (серый и желтый контуры);
  • четвертый этап – с 28 июля по 11 августа включительно (синий и фиолетовый контуры).
Барнаул / Фото: Сибирская генерирующая компания (СГК)

Опубликован график отключений горячей воды в Барнауле в 2025 году. Карта, сроки и адреса

В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа
НОВОСТИОбщество
Барнаул Отключения горячей воды вода отключения
Читайте также в сюжете: Отключения горячей воды

Комментарии 25

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Гость

11:17:09 16-05-2025

Так ее и сейчас нет, 12 уже отключили.

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Гость

11:22:02 16-05-2025

Гость (11:17:09 16-05-2025) Так ее и сейчас нет, 12 уже отключили.... Это они говорят, что есть надежда, что у некоторых она появится с 19 мая. Но это не точно

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Светлана

12:24:52 16-05-2025

Да, в Новосиликатном отключили с 12 мая и ещё , как я поняла, продлится на две недели.

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Гость

12:28:37 16-05-2025

Началось в деревне утро.

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Musik

12:48:01 16-05-2025

теперь нас будут частями???
обидно как-то.

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Гость

15:05:16 16-05-2025

Верните сначала воду кому отключили 12 мая😭

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Гость

18:00:03 16-05-2025

это кому-то актуально в 21 веке?! обогреватели купите, нытики!!!

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Гость

10:02:08 18-05-2025

Гость (18:00:03 16-05-2025) это кому-то актуально в 21 веке?! обогреватели купите, нытик... Дворника нет-снег сами уберите, нытики!

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Гость

09:33:45 18-05-2025

шел 21 век ни люки вровень с дорогой делать не могут, ни с трубами раз и на 10 лет вопрос решить

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Гость

10:45:34 18-05-2025

Гость (09:33:45 18-05-2025) шел 21 век ни люки вровень с дорогой делать не могут, ни с т... 1) качество. работ и материалов Не позволит делать ремонты раз в десять лет, 2) работа ради работы. Если ничего не делать и ежегодно при этом повышать тарифы на 10-20 процентов - люди не поймут)

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Кхм...

11:49:00 18-05-2025

Гость (09:33:45 18-05-2025) шел 21 век ни люки вровень с дорогой делать не могут, ни с т... "Не время, товарищ!"

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Гость

11:33:00 18-05-2025

Вот поэтому народ не любит СГК.

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Гость

11:47:43 19-05-2025

Гость (11:33:00 18-05-2025) Вот поэтому народ не любит СГК. ... Народ не любит СГК, не любит полицейских, не любит чиновников, Водоканал, самокатчиков, собачников, кондукторов, водил такси и автобусов, продавщиц, автолюбителей, учителей, терапевтов в поликлинике, и еще много кого. А кто тогда именно это народ, который не любит? Или просто друг друга все ненавидят? Всеобщая нелюбовь?

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Элен без ребят

12:48:57 18-05-2025

а уже вернули воду тем, у кого отключили с 12 мая?

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Гость

10:11:20 19-05-2025

Элен без ребят (12:48:57 18-05-2025) а уже вернули воду тем, у кого отключили с 12 мая? ... 19ое мая а воды горячей всё нет...

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Musik

13:33:41 18-05-2025

Барнаул - мегаполис контрастов.

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Гость

16:28:11 18-05-2025

Musik (13:33:41 18-05-2025) Барнаул - мегаполис контрастов. ...
Это ПГТ в лучшем случае. Даже не город.

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Гость

19:20:21 18-05-2025

Гость (16:28:11 18-05-2025) Это ПГТ в лучшем случае. Даже не город.... ПГТ под управлением ОПГ.

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Гость

21:00:40 18-05-2025

Пишут похолодание будет и опять детки будут простывать - не накипятишь столько энергия золотая

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Гость

07:12:02 19-05-2025

Гость (21:00:40 18-05-2025) Пишут похолодание будет и опять детки будут простывать - не ... Закаляйте своих ДЕТОК.

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Гость

08:55:49 19-05-2025

Гость (21:00:40 18-05-2025) Пишут похолодание будет и опять детки будут простывать - не ... от чего они будут простывать, купаешь в ледяной воде приговаривая что "энергия золотая, терпите"?

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Гость

14:03:02 19-05-2025

Приносим временные извинения за искренние неудобства

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Гость

19:57:18 19-05-2025

СГК учит радоваться вроде бы таким тривиальным вещам как горячая вода...

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Гость

16:30:32 02-06-2025

Когда дадут воду горячую

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Полина

23:24:30 03-06-2025

Проспект Комсомолський . Воды нет 3-и недели .
Сегодня 3 июня, воду до сих пор нет .
Мне как собаке вылизываться начать ?
Толи вообще охренели?

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