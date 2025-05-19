Часть барнаульцев осталась без горячей воды с 19 мая по 2 июня. Карта
Начался первый этап гидравлических испытаний
19 мая 2025, 06:15, ИА Амител
С 19 мая в Барнауле начались отключения горячей воды в рамках проведения гидравлических испытаний. Специалисты готовятся вывести из работы две тепломагистрали, чтобы проверить их на плотность и прочность. Об этом сообщили в СГК.
Горячее водоснабжение ограничат у потребителей М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3) с 19 мая по 2 июня включительно. На интерактивной карте зоны отключения отмечены коричневым и зеленым контурами.
В этих контурах часть Ленинского района:
- микрорайон Озерный;
- некоторые дома на улицах Гущина и Попова, а также проспекте Космонавтов.
Также горячей воды не будет у жителей следующих улиц Индустриального района:
- Шумакова;
- Власихинская;
- Павловский тракт;
- Взлетная.
Коснется ограничение и потребителей Центрального района в таких частях города, как:
- Змеиногорский тракт;
- Социалистический проспект;
- улица Партизанская;
- улица Челюскинцев;
- улица Пролетарская и ближайшие к ней.
Теплосетевое подразделение СГК ежегодно делит этапы опрессовки в Барнауле на две части: сами испытания и текущие ремонты трубопроводов, которые проверку прошли неидеально. Таким образом формируется срок отключения горячей воды. В этот период температуру сетевой воды опускают, а давление в трубопроводах повышают. Чтобы выйти на нужные параметры в день испытаний, энергетики начнут расхолаживать сети с вечера воскресенья, 18 мая.
Гидравлические испытания тепловых сетей – обязательный этап подготовки коммуникаций к следующему отопительному сезону. Его задача – найти и отремонтировать ненадежные участки трубопроводов летом, предотвратив серьезные для зимы аварийные ситуации.
Напомним, все необходимые работы на теплосетях планируют завершить 11 августа. В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа по контурам двух ТЭЦ.
- первый этап – с 19 мая по 2 июня включительно (коричневый и зеленый контуры);
- второй этап – с 16 по 30 июня включительно (красный и оранжевый контуры);
- третий этап – с 7 по 21 июля (серый и желтый контуры);
- четвертый этап – с 28 июля по 11 августа включительно (синий и фиолетовый контуры).
11:17:09 16-05-2025
Так ее и сейчас нет, 12 уже отключили.
11:22:02 16-05-2025
Гость (11:17:09 16-05-2025) Так ее и сейчас нет, 12 уже отключили.... Это они говорят, что есть надежда, что у некоторых она появится с 19 мая. Но это не точно
12:24:52 16-05-2025
Да, в Новосиликатном отключили с 12 мая и ещё , как я поняла, продлится на две недели.
12:28:37 16-05-2025
Началось в деревне утро.
12:48:01 16-05-2025
теперь нас будут частями???
обидно как-то.
15:05:16 16-05-2025
Верните сначала воду кому отключили 12 мая😭
18:00:03 16-05-2025
это кому-то актуально в 21 веке?! обогреватели купите, нытики!!!
10:02:08 18-05-2025
Гость (18:00:03 16-05-2025) это кому-то актуально в 21 веке?! обогреватели купите, нытик... Дворника нет-снег сами уберите, нытики!
09:33:45 18-05-2025
шел 21 век ни люки вровень с дорогой делать не могут, ни с трубами раз и на 10 лет вопрос решить
10:45:34 18-05-2025
Гость (09:33:45 18-05-2025) шел 21 век ни люки вровень с дорогой делать не могут, ни с т... 1) качество. работ и материалов Не позволит делать ремонты раз в десять лет, 2) работа ради работы. Если ничего не делать и ежегодно при этом повышать тарифы на 10-20 процентов - люди не поймут)
11:49:00 18-05-2025
Гость (09:33:45 18-05-2025) шел 21 век ни люки вровень с дорогой делать не могут, ни с т... "Не время, товарищ!"
11:33:00 18-05-2025
Вот поэтому народ не любит СГК.
11:47:43 19-05-2025
Гость (11:33:00 18-05-2025) Вот поэтому народ не любит СГК. ... Народ не любит СГК, не любит полицейских, не любит чиновников, Водоканал, самокатчиков, собачников, кондукторов, водил такси и автобусов, продавщиц, автолюбителей, учителей, терапевтов в поликлинике, и еще много кого. А кто тогда именно это народ, который не любит? Или просто друг друга все ненавидят? Всеобщая нелюбовь?
12:48:57 18-05-2025
а уже вернули воду тем, у кого отключили с 12 мая?
10:11:20 19-05-2025
Элен без ребят (12:48:57 18-05-2025) а уже вернули воду тем, у кого отключили с 12 мая? ... 19ое мая а воды горячей всё нет...
13:33:41 18-05-2025
Барнаул - мегаполис контрастов.
16:28:11 18-05-2025
Musik (13:33:41 18-05-2025) Барнаул - мегаполис контрастов. ...
Это ПГТ в лучшем случае. Даже не город.
19:20:21 18-05-2025
Гость (16:28:11 18-05-2025) Это ПГТ в лучшем случае. Даже не город.... ПГТ под управлением ОПГ.
21:00:40 18-05-2025
Пишут похолодание будет и опять детки будут простывать - не накипятишь столько энергия золотая
07:12:02 19-05-2025
Гость (21:00:40 18-05-2025) Пишут похолодание будет и опять детки будут простывать - не ... Закаляйте своих ДЕТОК.
08:55:49 19-05-2025
Гость (21:00:40 18-05-2025) Пишут похолодание будет и опять детки будут простывать - не ... от чего они будут простывать, купаешь в ледяной воде приговаривая что "энергия золотая, терпите"?
14:03:02 19-05-2025
Приносим временные извинения за искренние неудобства
19:57:18 19-05-2025
СГК учит радоваться вроде бы таким тривиальным вещам как горячая вода...
16:30:32 02-06-2025
Когда дадут воду горячую
23:24:30 03-06-2025
Проспект Комсомолський . Воды нет 3-и недели .
Сегодня 3 июня, воду до сих пор нет .
Мне как собаке вылизываться начать ?
Толи вообще охренели?