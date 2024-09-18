На данный момент в регионе проживает 28 семей, в которых по десять и более детей

18 сентября 2024, 12:10, ИА Амител

В самой многодетной семье Алтайского края насчитывается 23 ребенка. Среди них как свои дети, так и приемные. Также часть из них уже не живет с родителями. При этом есть в регионе и семья, у которой 16 своих детей. Об этом рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на пресс-конференции 17 сентября.

Сейчас в регионе проживает 28 семей, в которых десять и более детей, также есть 37 семей с девятью детьми, 75 семей с восемью детьми, 205 семей – с семью детьми, 490 детей – с шестью детьми, 1724 семьи с пятью детьми, 5830 семей с четырьмя детьми и 27 333 семьи с тремя детьми.

Всего в регионе на 1 сентября 2024 года насчитывается 35,7 тысячи многодетных семей, в которых воспитывают 119, 5 тысячи детей. При этом речь идет в основном о коренных жителях Алтайского края, подчеркнула Оськина. И сейчас получить статус многодетных могут только те семьи, где все трое детей родились в России и являются гражданами РФ.

По словам министра, число многодетных семей в Алтайском крае с каждым годом увеличивается на две тысячи. Так, в 2017 году многодетных семей в регионе было около 17 тысяч. Сейчас рост идет в основном за счет рождений третьих детей, отметила Оськина.

Отметим, что в 2024 году заработал новый закон о многодетных семьях. Теперь семья, в которой есть как минимум три ребенка, будут получать льготы до достижения старшим из детей возраста 18 лет или 23 лет, если он учится очно. Ранее льготы они получили лишь до достижения старшим 18 лет.

Кроме того, с сентября 2024 года в Алтайском крае выдают специальные удостоверения многодетных детей. Пока их можно получить лишь в печатном виде, но скоро документы будут доступны и в электронном варианте на портале госуслуг. Также с 2024 года ввели и новые меры поддержки многодетных семей. Это 30%-я компенсация оплаты услуг ЖКХ, бесплатное одноразовое горячее питание в школах, колледжах и техникумах по очной форме, бесплатное посещение краевых и муниципальных музеев, парков и выставок, а еще бесплатный проезд для школьников муниципальным транспортом в течение всего учебного года.