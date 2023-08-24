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Чем известен Дмитрий Уткин, который мог быть на борту рухнувшего самолета Пригожина?

Он, как и сам основатель "Вагнера", был в списке пассажиров упавшего воздушного судна

24 августа 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал GREY ZONE
Фото: Telegram-канал GREY ZONE

В списке пассажиров самолета, разбившегося 23 августа, фигурирует не только владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, но и связанный с этой организацией Дмитрий Уткин.

Рассказываем, чем известен Дмитрий Уткин и какую роль он играл в деятельности "Вагнера"?

1

Кто такой Дмитрий Уткин?

Информации об Уткине немного. Известно, ему 53 года и он - профессиональный военный, подполковник запаса. По данным "Царьграда", родился 11 июня 1970 года в Асбесте Свердловской области в семье геолога.
До 2013 года командовал 700-м отдельным отрядом спецназа 2-й отдельной бригады СпН ГРУ Минобороны, после чего был уволен в запас.
Как пишет "КП", высшее военное образование Уткин получил в Ленинграде. Участвовал в первой и второй чеченских военных кампаниях.
2

Как Дмитрий Уткин связан с Евгением Пригожиным?

Как пишет "КП", Уткин стоял у истоков создания ЧВК "Вагнер" и занимал в ней высокую должность. Его называют командиром этой организации и правой рукой Евгения Пригожина.
После увольнения в запас подполковник работал в частной компании Moran Security Group, которая охраняла морские суда от пиратов. А уже в 2014 году Дмитрий Уткин возглавил собственное подразделение, которое впоследствии превратилось в "ЧВК Вагнера".
Известно, что в 2014-м Уткин в составе "Вагнера" участвовал в боевых действиях в Донбассе. С 2015 году организация развернула свою деятельность в Сирии.
В декабре 2016-го Уткин впервые появился на публике. Его заметили на кадрах с торжественного вечера в честь Дня героев Отечества в Кремле. Позднее Дмитрий Песков подтвердил, что Уткин был в числе участников банкета.
В 2017 году РБК писал о том, что Уткин стал гендиректором компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая управляет ресторанным бизнесом Пригожина. Впрочем, уже в 2018-м подполковник в запасе покинул эту должность.
С 2022 года Дмитрий Уткин участвовал в спецоперации на Украине. 
3

Правда ли, что Уткин - это и есть "Вагнер"

По одной из версий, да. Как пишет "Фонтанка", "Вагнер" - это позывной Дмитрия Уткина. По нему в 2014-м году было названо его собственное подразделение, которое впоследствии и превратилось в ЧВК "Вагнер".
4

Какие награды есть у Дмитрия Уткина?

Уткин - кавалер четырёх орденов Мужества. Людей, которые четыре удостаивались этой награды, единицы.
5

Был ли Дмитрий Уткин на борту разбившегося самолета?

Был ли он в самолёте, официально неизвестно. Но Росавиация подтвердила, что Уткин вместе с Пригожиным был в списке пассажиров этого рейса.
Подробнее о том, кто мог быть на борту разбившегося Embraer, читайте в нашем материале.
6

Правда ли, что Дмитрий Уткин погиб в авиакатастрофе?

Официального подтверждения этой информации нет. О гибели Уткина и Пригожина сообщают различные Telegram-каналы. Эту же информацию опубликовал в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. А "Царьград" от своих источников выяснил, что тела Уткина и Пригожина якобы "предварительно опознали".
Но пока всё это - неподтвержденные данные.
Фото: из телеграмм-канала

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Комментарии 8

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Гость

12:33:08 24-08-2023

Дмитрий Уткин известен тем, что внешне похож на Дядю Коку из фильма "Чёрная- роза эмблема печали, красная роза- эмблема любви".

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Гость

12:34:41 24-08-2023

Здесь всё понятно-большой профессионал. А чем известен Шойгу?

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Гость

13:20:38 24-08-2023

Гость (12:34:41 24-08-2023) Здесь всё понятно-большой профессионал. А чем известен Шойгу... Тем, что развалил всю Пожарную охрану, вырвав ее из МВД в свою МЧС.

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Гость

12:35:51 24-08-2023

Крутой чувак

  19 Нравится
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Гость

13:48:59 24-08-2023

Гость (12:34:41 24-08-2023) Здесь всё понятно-большой профессионал. А чем известен Шойгу... Тем, что помог организовать и провести военный переворот Ельцину в 1993 году, передав ему оружие войск МЧС, чем привел к власти ЕБН и ЕР.

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надежда

15:46:50 24-08-2023

Жаль, что стало на одного профессионала меньше во время войны

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Гость

15:51:48 24-08-2023

Пошла войнушка подковерная

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Гость

16:00:58 24-08-2023

Похож на Зяму из Убойной силы

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