Он, как и сам основатель "Вагнера", был в списке пассажиров упавшего воздушного судна

24 августа 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал GREY ZONE

В списке пассажиров самолета, разбившегося 23 августа, фигурирует не только владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, но и связанный с этой организацией Дмитрий Уткин.

Рассказываем, чем известен Дмитрий Уткин и какую роль он играл в деятельности "Вагнера"?

1 Кто такой Дмитрий Уткин? Информации об Уткине немного. Известно, ему 53 года и он - профессиональный военный, подполковник запаса. По данным "Царьграда" , родился 11 июня 1970 года в Асбесте Свердловской области в семье геолога. До 2013 года командовал 700-м отдельным отрядом спецназа 2-й отдельной бригады СпН ГРУ Минобороны, после чего был уволен в запас. Как пишет "КП" , высшее военное образование Уткин получил в Ленинграде. Участвовал в первой и второй чеченских военных кампаниях.

2 Как Дмитрий Уткин связан с Евгением Пригожиным? Как пишет "КП" , Уткин стоял у истоков создания ЧВК "Вагнер" и занимал в ней высокую должность. Его называют командиром этой организации и правой рукой Евгения Пригожина. После увольнения в запас подполковник работал в частной компании Moran Security Group, которая охраняла морские суда от пиратов. А уже в 2014 году Дмитрий Уткин возглавил собственное подразделение, которое впоследствии превратилось в "ЧВК Вагнера". Известно, что в 2014-м Уткин в составе "Вагнера" участвовал в боевых действиях в Донбассе. С 2015 году организация развернула свою деятельность в Сирии. В декабре 2016-го Уткин впервые появился на публике. Его заметили на кадрах с торжественного вечера в честь Дня героев Отечества в Кремле. Позднее Дмитрий Песков подтвердил, что Уткин был в числе участников банкета. В 2017 году РБК писал о том, что Уткин стал гендиректором компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая управляет ресторанным бизнесом Пригожина. Впрочем, уже в 2018-м подполковник в запасе покинул эту должность. С 2022 года Дмитрий Уткин участвовал в спецоперации на Украине.

3 Правда ли, что Уткин - это и есть "Вагнер" По одной из версий, да. Как пишет "Фонтанка" , "Вагнер" - это позывной Дмитрия Уткина. По нему в 2014-м году было названо его собственное подразделение, которое впоследствии и превратилось в ЧВК "Вагнер".

4 Какие награды есть у Дмитрия Уткина? Уткин - кавалер четырёх орденов Мужества. Людей, которые четыре удостаивались этой награды, единицы.

5 Был ли Дмитрий Уткин на борту разбившегося самолета? Был ли он в самолёте, официально неизвестно. Но Росавиация подтвердила, что Уткин вместе с Пригожиным был в списке пассажиров этого рейса. Подробнее о том, кто мог быть на борту разбившегося Embraer, читайте в нашем материале