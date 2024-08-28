Сейчас Павел Дуров все еще находится под стражей во Франции

28 августа 2024, 15:05, ИА Амител

Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону / Скриншот из интервью

Павел Дуров уже четыре дня находится под арестом во Франции. Обвинения ему так и не предъявили, однако известно, что предприниматель проходит сразу по нескольким статьям. Amic.ru рассказывает, чем известен Павел Дуров.

Кто такой Павел Дуров?

Павел Дуров – российский предприниматель, программист и общественный деятель, известный как основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram.

Ранние годы и образование

Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье интеллигентов. Его отец, Валерий Дуров, был доктором филологических наук, а мать, Альбина Дурова, – филологом. Павел с детства проявлял интерес к программированию и информатике.

После окончания школы поступил в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет филологии по специальности "Английская филология и перевод", но позже перевелся на факультет информатики. В вузе он побеждал на олимпиадах по информатике, лингвистике и дизайну, создавал некоммерческие интернет-проекты.

Основание "ВКонтакте"

В 2006 году Павел Дуров, вдохновившись успехами американского Facebook, вместе со своим братом Николаем создал социальную сеть "ВКонтакте", которая быстро стала одной из самых популярных в России и СНГ. Дуров был не только ее основателем, но и главным разработчиком, написав значительную часть кода. Уже в 2007 году соцсеть стала третьим по популярности сайтом в Рунете, а в 2008-м количество пользователей превысило 20 млн человек.

Продажа "ВКонтакте" и эмиграция из России

В 2014 году Дуров продал свою долю во "ВКонтакте" компании Mail.ru Group, после чего покинул пост генерального директора. Причиной этого решения стали разногласия с инвесторами и проблемы с российскими властями. А именно в 2013 году ФСБ потребовала от Дурова передать данные об организаторах групп "Евромайдана", от чего он отказался.

22 апреля 2014-го стало известно, что Дуров уехал за границу и возвращаться в Россию не собирается. С 2017 года Павел проживает в Дубае, где расположена штаб-квартира Telegram. Кроме российского, он получил паспорта Сент-Китс и Невис, ОАЭ и Франции.

Работа над Telegram

После ухода из "ВКонтакте" Дуров сосредоточился на развитии мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Платформа быстро стала популярной благодаря своей безопасности, скорости и функциональности. Дуров позиционирует Telegram как безопасную альтернативу традиционным мессенджерам, которые уязвимы для перехвата и государственной цензуры.

В 2022 году Telegram вошел в пятерку самых загружаемых приложений в мире, число пользователей превысило 950 млн.

Сразу в нескольких странах Telegram либо блокировали, либо угрожали ему блокировкой. В России с мессенджером активно боролись в 2017-2018 годах. В итоге Telegram заблокировали, а в 2020-м ограничения отменили.

Арест во Франции

24 августа 2024 года Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже во Франции, куда он прилетел из Азербайджана. Его могут обвинить по нескольким пунктам, а именно:

соучастие в проведении незаконных транзакций;

отказ делиться информацией с правоохранительными органами;

соучастие в распространении и хранении детской порнографии;

соучастие в распространении наркотиков, хакерских программ и в организованном мошенничестве;

преступный сговор для совершения тяжкого или особо тяжкого преступления;

помощь в избегании ответственности за преступления в составе организованной группы;

противоправное предоставление криптографических инструментов и услуг и незаконный импорт средств криптографии.

Официально обвинения Дурову пока не предъявлены.

Личная жизнь и признание

Павел Дуров известен своим аскетичным образом жизни и приверженностью буддизму. Он вегетарианец и ведет активный образ жизни, занимаясь йогой и бегом.

За свои достижения в области технологий и борьбу за свободу интернета Дуров получил многочисленные награды и признания. В 2014 году был включен в список "100 самых влиятельных людей мира" по версии журнала Time.