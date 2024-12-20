19 декабря для алтайских детей стартовали губернаторские елки, но впереди еще много разных мероприятий

20 декабря 2024, 13:30, ИА Амител

Новогодняя елка для детей / Фото: amic.ru

Совсем скоро у алтайских школьников начнутся новогодние каникулы. Уже сейчас для детей проводят мероприятия: первый праздничный спектакль состоялся в барнаульском театре драмы 19 декабря. Но театральными представлениями все не ограничится. На каникулы алтайский Минобр также приготовил для детей много разных активностей. О них на пресс-конференции 19 декабря рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Ирина Фукс.

Новогодние елки

По словам Ирины Фукс, с 19 по 27 декабря для детей проводятся губернаторские елки. Они проходят в барнаульском театре драмы, детям показывают представление по мотивам сказки "Морозко". Всего пройдет 16 таких праздников, в которых поучаствует более 11 тысяч детей, на первое представление приехало около 700 ребят. Перед показом проводятся мастер-классы от краевых организаций допобразования, новогодний раус (игровое представление в фойе), есть и игровые площадки с аниматорами. Также в этом году для детей в театре драмы организовано питание.

"Питание в театре драмы организовано с учетом требований Роспотребнадзора. Дети, приехавшие на представление, могут пообедать макаронами с котлетой и чаем. Те, кто не успел заказать обед заранее, но захотел перекусить, могут выбрать круассан, сосиску в тесте, молочные продукты, слойку, чай или сок. Мы стремились обеспечить детям комфортные условия. Правда, питание платное – примерно 175 рублей за горячее блюдо. Но безопаснее купить еду в театре, чем где-то по пути", – отметила Ирина Фукс.

По словам чиновницы, "окружные" новогодние представления в разных городах региона начали показывать чуть раньше: 17 декабря. Мероприятия продлятся до 28 декабря, в них поучаствует порядка 56 тысяч детей. Проходят праздники в Алейске, Бийске, Павловске, Заринске, Камне-на-Оби, Новоалтайске и Рубцовске. Во всех школах и детских садах муниципалитетов также пройдут традиционные новогодние елки.

Ирина Фукс добавила, что одной конкретной даты для проведения елок в школах нет, они проходят в соответствии с графиками учебного заведения и конкретного класса.

Ирина Фукс / Фото: amic.ru

Развлечения на каникулах

Приготовили власти немало развлечений для детей и на каникулах. В каждом подарке с конфетами, которые получат школьники, будут qr-коды, ведущие на различные активности от учреждений допобразования. Например, 3 января запланирован мастер-класс и демонстрационные полеты от "Аэрокванториума". Участники смогут увидеть полеты на разных видах беспилотников и научиться сами управлять дроном.

8 января запланирован квиз "Рождественские приключения". Для детей приготовят увлекательные задания и головоломки по рождественской тематике, будут и "поручения" от Деда Мороза.

6 и 8 января состоится мастерская Деда Мороза "Новогодние огни". Своими руками ребята сделают новогодние игрушки. Также запланированы мастер-классы по компьютерным играм и электротехнике, творческие мероприятия и так далее.

"Наши коллеги подготовили мастер-классы, в том числе по приготовлению вкусного печенья, экскурсии по каткам и так далее. Запрос был на активные виды отдыха и творческие мастер-классы. Кто-то выбирает спортивные соревнования, кто-то – творческие события, кто-то участвует в проектах", – пояснила Ирина Фукс.

На все мероприятия нужно будет предварительно записываться, участие в них бесплатное, подчеркнула чиновница.

Новогодняя игрушка/ Фото: amic.ru

Сколько продлятся каникулы?

По-разному. По рекомендации Минпросвещения России школьные каникулы начнутся с 30 декабря и продлятся до 12 января. Однако это имеет рекомендательный характер для школ, и даты каникул могут отличаться.

Отметим, что на пресс-конференции Ирина Фукс рассказала и о том, какие будут новогодние подарки для алтайских детей и кто их получит. Прочитать об этом можно здесь.