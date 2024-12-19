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О новых способах мошенничества перед Новым годом рассказали в Госдуме

Аферисты начали рассылать россиянам приглашения на концерты

19 декабря 2024, 09:05, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Мошенники начали массово рассылать россиянам сообщения с приглашениями к участию в розыгрыше билетов на новогодние концерты. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мошенники активизировались перед праздниками и придумали новогоднюю схему обмана. В Крыму россиянам массово рассылают сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты известных исполнителей или на большие праздничные мероприятия, в том числе на Кремлевскую елку", – рассказал депутат Госдумы Владимир Кошелев.

Злоумышленники предлагают потенциальной жертве перейти по специальной ссылке для составления заявки. Она же ведет на фишинговый сайт, где нужно ввести персональные и платежные данные. Это нужно якобы для оплаты небольшой комиссии в случае выигрыша.

"Также в Самаре киберпреступники создали фишинговый сайт с подарками на Новый год", – отметил Кошелев.

Россия Мошенники

Комментарии 2

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Гость

09:23:58 19-12-2024

Умные люди в думе сидят. С богатой фантазией.

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бгг

09:54:15 19-12-2024

для моськи это актуально, наверное, а для нашей глуши - нет

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