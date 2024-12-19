О новых способах мошенничества перед Новым годом рассказали в Госдуме
Аферисты начали рассылать россиянам приглашения на концерты
19 декабря 2024, 09:05, ИА Амител
Мошенники начали массово рассылать россиянам сообщения с приглашениями к участию в розыгрыше билетов на новогодние концерты. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мошенники активизировались перед праздниками и придумали новогоднюю схему обмана. В Крыму россиянам массово рассылают сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты известных исполнителей или на большие праздничные мероприятия, в том числе на Кремлевскую елку", – рассказал депутат Госдумы Владимир Кошелев.
Злоумышленники предлагают потенциальной жертве перейти по специальной ссылке для составления заявки. Она же ведет на фишинговый сайт, где нужно ввести персональные и платежные данные. Это нужно якобы для оплаты небольшой комиссии в случае выигрыша.
"Также в Самаре киберпреступники создали фишинговый сайт с подарками на Новый год", – отметил Кошелев.
09:23:58 19-12-2024
Умные люди в думе сидят. С богатой фантазией.
09:54:15 19-12-2024
для моськи это актуально, наверное, а для нашей глуши - нет