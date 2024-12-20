Вес новогодних подарков для алтайских школьников уменьшился в 2024 году

Вес подарочных наборов немного уменьшили, чтобы повысить качество сладостей, не увеличивая их стоимость

20 декабря 2024, 07:00, Антон Дегтярев

Новогодний подарок / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Вес новогоднего подарка для школьников Алтайского края в 2024-м немного уменьшился по сравнению с прошлыми годами. Теперь в нем стало на одну конфету меньше – это позволило увеличить качество продуктов, не повышая при этом цену, рассказала на пресс-конференции заместитель министра образования и науки Алтайского края Ирина Фукс.

"В этом году мы постарались сделать конфеты вкуснее. На одну конфету стало меньше, но улучшилось качество. Вес подарка в этом году – 687 граммов. В набор входят конфеты, глазированное печенье, батончики. В этом году мы добавили пралиновые конфетки, новинки от "Любятова" и "Алтайского сувенира". Улучшение качества конфет достигнуто за счет добавления в состав натурального какао-масла, какао-порошка, натуральной крошки печенья. Мы живем в сложных условиях, и чтобы не было удорожания набора, пожертвовали одной конфеткой в пользу качества. Так что стоимость набора осталась прежней – 382 рубля, а общая сумма затрат на подарки составила около 40 млн рублей", – отметила она.

Темы оформления новогодних подарков в 2024 году – сохранение семейных ценностей и 225 лет со дня рождения поэта Александра Пушкина, также на коробке есть поздравление губернатора Алтайского края Виктора Томенко с Новым годом.

В каждой коробке находится и игровой вкладыш – семейный кроссворд и онлайн-елка с QR-кодами. Перейдя по ним, можно узнать о мероприятиях, которые учреждения допобразования проведут во время новогодних праздников. Среди них – концерты, экскурсии, мастер-классы, квизы, творческие конкурсы и так далее. А пройдя по QR-коду, можно будет прочитать биографию Пушкина.

Всего для детей с первого по четвертый класс кондитерская фирма "Алтай" изготовила более 128 тысяч новогодних подарков. Среди них – 124 подарка для больных целиакией детей, семь тысяч – для детей участников СВО и военных. Дополнительно власти закупили и уже отправили более трех тысяч подарков для детей Славяносербского района ЛНР, их вручат 24 декабря. Муниципальные образования Алтайского края подарки уже получили.

Всего над созданием подарков трудилось 280 сотрудников фабрики в круглосуточном режиме. Чтобы выяснить, что понравится детям, региональный Минобр проводил фокус-группы, конфеты оценили четыре коллектива из краевых центров допобразования.