Вес новогодних подарков для алтайских школьников уменьшился в 2024 году
Вес подарочных наборов немного уменьшили, чтобы повысить качество сладостей, не увеличивая их стоимость
20 декабря 2024, 07:00, Антон Дегтярев
Вес новогоднего подарка для школьников Алтайского края в 2024-м немного уменьшился по сравнению с прошлыми годами. Теперь в нем стало на одну конфету меньше – это позволило увеличить качество продуктов, не повышая при этом цену, рассказала на пресс-конференции заместитель министра образования и науки Алтайского края Ирина Фукс.
"В этом году мы постарались сделать конфеты вкуснее. На одну конфету стало меньше, но улучшилось качество. Вес подарка в этом году – 687 граммов. В набор входят конфеты, глазированное печенье, батончики. В этом году мы добавили пралиновые конфетки, новинки от "Любятова" и "Алтайского сувенира". Улучшение качества конфет достигнуто за счет добавления в состав натурального какао-масла, какао-порошка, натуральной крошки печенья. Мы живем в сложных условиях, и чтобы не было удорожания набора, пожертвовали одной конфеткой в пользу качества. Так что стоимость набора осталась прежней – 382 рубля, а общая сумма затрат на подарки составила около 40 млн рублей", – отметила она.
Темы оформления новогодних подарков в 2024 году – сохранение семейных ценностей и 225 лет со дня рождения поэта Александра Пушкина, также на коробке есть поздравление губернатора Алтайского края Виктора Томенко с Новым годом.
В каждой коробке находится и игровой вкладыш – семейный кроссворд и онлайн-елка с QR-кодами. Перейдя по ним, можно узнать о мероприятиях, которые учреждения допобразования проведут во время новогодних праздников. Среди них – концерты, экскурсии, мастер-классы, квизы, творческие конкурсы и так далее. А пройдя по QR-коду, можно будет прочитать биографию Пушкина.
Всего для детей с первого по четвертый класс кондитерская фирма "Алтай" изготовила более 128 тысяч новогодних подарков. Среди них – 124 подарка для больных целиакией детей, семь тысяч – для детей участников СВО и военных. Дополнительно власти закупили и уже отправили более трех тысяч подарков для детей Славяносербского района ЛНР, их вручат 24 декабря. Муниципальные образования Алтайского края подарки уже получили.
Всего над созданием подарков трудилось 280 сотрудников фабрики в круглосуточном режиме. Чтобы выяснить, что понравится детям, региональный Минобр проводил фокус-группы, конфеты оценили четыре коллектива из краевых центров допобразования.
07:17:39 20-12-2024
Натуральная крошка печенья.... Минус одна конфета... Тьфу... Позорище............
07:23:02 20-12-2024
"чтобы повысить качество сладостей,"-------- Как слово качество соотносится с продукцией выпускаемой под ТМ "Савинов"? Они же являются поставщиком новогодних подарков?
07:41:52 20-12-2024
Через пару лет - вот вам, дети, по конфете, зато она качественная
08:17:32 20-12-2024
Чё разнылись? Ваши чада в маршрутке своим мощным тазом только на 2 сидениях умещаются... им бы лыжный кросс, а не какие-то сраные конфетки... Пережиток СССР, когда сморщенное яблоко и горсть карамелек вызывали радость...
08:46:32 20-12-2024
Гость (08:17:32 20-12-2024) Чё разнылись? Ваши чада в маршрутке своим мощным тазом тольк... Тебя видимо пару раз траванули теми яблоками.
10:27:57 20-12-2024
Гость (08:46:32 20-12-2024) Тебя видимо пару раз траванули теми яблоками.... Да нее...ему просто часто не доставались подарки)))
10:39:32 20-12-2024
Юс (10:27:57 20-12-2024) Да нее...ему просто часто не доставались подарки)))... Ну чисто Шерлокъ Холмсъ, умора!
10:24:49 20-12-2024
Думаю, что неликвида и просрочки в подарках меньше не станет
20:25:44 20-12-2024
Юс (10:24:49 20-12-2024) Думаю, что неликвида и просрочки в подарках меньше не станет... это только о вашей картине мира говорит нам многое
10:34:32 20-12-2024
вчера получил для своих подарки с работы.
даже сам пожевал - ничего себе, можно так.
все довольны.
09:53:37 21-12-2024
Хуже вкуса не предумаешь этих желейных, химозные 🤢🤮
09:57:11 21-12-2024
Сами конфеты меньше весят в этих новых упаковках позор фабрике, такую гадость стали делать есть не возможно, дети отказались!