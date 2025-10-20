Черная пятница: прибыльный сезон или переоцененный маркетинговый миф?

Эксперты коммуникационного агентства Zavod разбирают особенности самого продающего периода осени

Период активной подготовки к черной пятнице уже начался. Это время, когда маркетологи спят по три часа, а клиенты затаив дыхание ждут "самые выгодные цены года". Но действительно ли этот сезон настолько эффективен, как о нем говорят?

«Современный рынок давно избалован скидками – акции и спецпредложения происходят систематически, практически ежемесячно. Но именно черная пятница закрепила за собой имидж главного праздника выгоды. И если бренд умеет грамотно просчитать стоимость, эстетично упаковать предложение и правильно выстраивает рекламную кампанию, то он получает колоссальную выручку, а клиенты – удовольствие, а не вину от покупки», – отмечает руководитель Коммуникационного агентства Zavod* Надежда Клаус.

Секрет прост: человек хочет не просто скидку, а ощущение "я выиграл". Это сегодня не так просто воссоздать, так как недобросовестные бренды портят репутацию распродажам изначальным завышением с дальнейшим понижением цены. Как итог – покупатели получают лишь иллюзию выгоды и дальнейшее разрушение доверия ко всем сезонным акциям.

Бороться с этим можно только одним способом – не быть такими брендами. Ваши клиенты прекрасно знают реальную ценовую политику компании, если взаимодействуют с ней не впервые. Поэтому честность и прозрачность в период черной пятницы важнее, чем когда-либо.

«Чтобы сформировать правильное восприятие, недостаточно выложить пару постов "–50%". Нужна полноценная кампания, где продумано все: четкий месседж, визуальная упаковка, каналы распространения и даже участие медийных личностей или лидеров мнений. Придерживайтесь аутентичности и последовательности», – подчеркивает руководитель агентства.

Черная пятница требует синергии каналов. Реально работают связки:

сайт + спецлендинг;

соцсети + рассылки;

медийная реклама + карточки на "Яндекс.Картах".

Единого шаблона нет. Стратегия всегда индивидуальна – зависит от ниши, акционного предложения, специфики бренда и бюджета. Но ключевой принцип один: все каналы должны говорить в унисон.

