Продвижение стоматологии. Где ломается "воронка" и как перестать "сливать" бюджет

Ниша стоматологии – одна из самых конкурентных на рынке медицинских услуг. Клиники развивают сети, появляются новые бренды, но вместе с этим растут и затраты на продвижение. Особенно это заметно в рекламных сетях (РСЯ): ставки давно перегреты, а эффект от банальной настройки таргета снижается. То, что еще три-четыре года назад приносило поток клиентов, сегодня перестает работать.

Почему так происходит?

«Ниша переполнена, а каждый второй стоматологический кабинет пробует "прямую рекламу" и бьется за одного и того же клиента в "Яндексе". Слепое копирование конкурентов приводит к тому, что большинство клиник запускают одинаковые объявления "лечение зубов недорого, без боли", поэтому для пациента реклама выглядит как серый шум. И как итог – бюджеты растут, а количество заявок – нет», – рассказывает специалист по контекстной рекламе Коммуникационного агентства Zavod* Илья Соколов.

Владельцы бизнеса нередко завышают ожидания от одного канала, забывая, что таргет или РСЯ не закрывают "воронку" в одиночку. Поэтому результаты от одной рекламной кампании не могут закрыть потребности клиники.

Сайт может стать основой проблем

Ошибка № 1: игнорирование финальной точки контакта

Ситуация, которая встречается повсеместно: стоматология вкладывает сотни тысяч в рекламу, которая ведет пользователя на сайт. Переходы с рекламы есть, а продаж почему-то нет. Причины: неудобная навигация, отсутствие кнопки быстрой записи, форма заявки не работает с мобильных, текст перегружен "водой" вместо выгоды и УТП.

В итоге "воронка" рвется. Пользователь увидел рекламу, кликнул, но до кабинета врача так и не дошел.

Ошибка № 2: отсутствие системного аудита

Когда поведенческие факторы остаются без внимания, компания теряет из своего фокуса важные показатели: какой процент посетителей уходит с первой страницы, на каком этапе "отваливаются" заявки, с какого устройства чаще заходят и многое другое.

Поэтому даже если у бизнеса настроена качественная рекламная кампания, потенциальные теряются на следующей точке касания.

Ошибка № 3: работа с агрегаторами "для галочки"

Многие владельцы клиник уверены: "Если мы есть на "СберЗдоровье" или "ПроДокторов" – значит, поток клиентов точно будет". На практике же агрегаторы не подхватывают некорректно упакованные сайты. А значит, поток потенциальных клиентов проходит мимо и уходит к более продуманным конкурентам.

Что делать?

Продвижение должно быть комплексным: сайт, РСЯ, соцсети, СЕО и работа с репутацией. Это лишь базовый минимум.

«Начните с пользовательского аудита сайта и исправления ошибок в "воронке" продаж. Внедрите систематический анализ поведения пользователей, ведь без цифр невозможно принимать верные маркетинговые решения. И думайте о клиенте: человеку важны скорость записи, прозрачная цена и доверие», – отмечает руководитель Коммуникационного агентства Zavod Надежда Клаус.

Стоматология – не та ниша, где реклама "на автомате" еще работает. Здесь побеждает тот, кто строит комплексные коммуникации и работает с каждой точкой контакта, а не тот, кто просто заливает бюджет в РСЯ.

