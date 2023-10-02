Четверть жителей Барнаула уже привились от гриппа
В город поступило 206 тысяч доз противогриппозной вакцины
02 октября 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле, по данным на 2 октября, привились от гриппа около 166 тысяч жителей, сообщили в мэрии.
"Поступило 206 тысяч доз противогриппозной вакцины "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри", на сегодняшний день привились порядка 166 тысяч барнаульцев. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства в любом районе города", – отметила начальник отдел надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова.
Напомним, с 14 августа в Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа. Всего в регионе планируют привить более 1,3 млн жителей.
13:10:26 03-10-2023
На той неделе хотела привиться от гриппа , но в поликлинике на П. Сухова 18 не оказалось вакцины Как жаль 0310 23г