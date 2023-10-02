В город поступило 206 тысяч доз противогриппозной вакцины

02 октября 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле, по данным на 2 октября, привились от гриппа около 166 тысяч жителей, сообщили в мэрии.

"Поступило 206 тысяч доз противогриппозной вакцины "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри", на сегодняшний день привились порядка 166 тысяч барнаульцев. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства в любом районе города", – отметила начальник отдел надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова.

Напомним, с 14 августа в Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа. Всего в регионе планируют привить более 1,3 млн жителей.