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Четверть жителей Барнаула уже привились от гриппа

В город поступило 206 тысяч доз противогриппозной вакцины

02 октября 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле, по данным на 2 октября, привились от гриппа около 166 тысяч жителей, сообщили в мэрии.

"Поступило 206 тысяч доз противогриппозной вакцины "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри", на сегодняшний день привились порядка 166 тысяч барнаульцев. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства в любом районе города", – отметила начальник отдел надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова.

Напомним, с 14 августа в Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа. Всего в регионе планируют привить более 1,3 млн жителей.

Фото: amic.ru

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Барнаул Вакцинация Хорошие новости ОРВИ и грипп

Комментарии 1

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Гость

13:10:26 03-10-2023

На той неделе хотела привиться от гриппа , но в поликлинике на П. Сухова 18 не оказалось вакцины Как жаль 0310 23г

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