До прихода вируса в регионе рассчитывают привить почти полтора миллиона человек

22 августа 2023, 08:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

С 14 августа в Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа. В регион доставили уже почти 450 тысяч доз вакцин. Более трёх тысяч жителей уже вакцинировались, рассказала на пресс-конференции 21 августа главный алтайский эпидемиолог Ирина Переладова. По её словам, до конца октября планируется привить более 1,3 млн человек. Это создаст необходимую прослойку (65%), чтобы благополучно пройти грядущую эпидемию гриппа.

О том, когда грипп придёт на Алтай, как записаться на прививку и ждать ли вдобавок еще и эпидподъем по ковиду, - в материале amic.ru.

Сначала ковид и ОРВИ, а затем и грипп

Пока случаев гриппа в Алтайском крае не выявлено. Как пояснила Ирина Переладова, традиционно вирус начинает циркулировать ближе к зиме: во второй половине ноября или в начале декабря. В этом году приход гриппа на Алтай ожидают примерно в тот же период.

Впрочем, до этого региону предстоит пережить эпидподъем по ОРВИ и ковиду. Как пояснила главный специалист отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Христина Манохина, за прошлую неделю заболеваемость респираторными инфекциями уже выросла на 10%. Ожидается, что в сентябре, когда дети вернутся в школы и детсады, эпидподъем будет еще более значительным.

А Ирина Переладова добавила, что в начале осени в структуре заболеваемости наверняка будет и ковид. По словам эпидемиолога, коронавирус стал сезонным заболеванием, и по многим факторам похож на ОРВИ.

"Ковид показал такое же распространение, как и ОРВИ. Такие же пути передачи, такой же контингент риска, такие же эпидподъемы и такие же сроки. Поэтому в сентябре мы ждём подъем заболеваемости", - рассказала специалист.

Будет ли циркулировать свиной грипп?

Какие именно штаммы придут на Алтай, пока неизвестно. Как пояснила Переладова, точный набор вариантов гриппа станет известен уже после начала эпидподъема.

"Это мы узнаем только тогда, когда люди начнут болеть. Мониторинг, который проводит управление Роспотребнадзора, будет фактически свидетельствовать, что именно у нас циркулирует. В этом мониторинге участвуют все медучреждения. По накопленной базе можно будет судить, что за штаммы у нас циркулируют", - пояснила эпидемиолог.

По её словам, в этом году ни Минздрав России, ни Роспотребнадзор пока не прогнозируют каких-либо новых вариантов гриппа.

Впрочем, еще в прошлом году на Алтае, как и по всей России, выявили штамм H1N1, более известный как "свиной грипп". Появившись в 2009, этот грипп вызвал мировую пандемию.

В 2022-м вирус вернулся и начал циркулировать в ноябре, а в феврале 2023-го ему на смену пришел более легкий вариант - грипп типа B.

"В 2009-м, когда H1N1 появился, всего в Алтайском крае было зарегистрировано 1300 случаев. В прошлом году мы выявили около 300 заболевших. Но нужно учитывать, что в 2009-м от гриппа было привито лишь 26% населения, а в прошлом году - 46%. То есть мы привили больше, и случаев получили в пять раз меньше. Поэтому мы и призываем к вакцинации - это даёт эффект", - пояснила Христина Манохина. Переладова же добавила, что противогриппозные вакцины, которые привозят на Алтай, уже более десяти лет включают в себя в том числе и защиту от "свиного гриппа".

Чем прививают от гриппа в Алтайском крае?

В Алтайский край привезли два вида вакцин от гриппа: 290 тысяч доз "Совигриппа" и около 150 тысяч "Ультрикс Квадри". Первая - трёхвалентный препарат, который защищает от двух типов гриппа A и одного типа B. "Ультрикс" защищает сразу от четырёх типов гриппа: двух А и двух B.

По словам Переладовой, "Совигриппом" прививают взрослых, а "Ультрикс Квадри" используют в том числе и для детей.

Взрослым достаточно поставить одну прививку в год. Детей до трёх лет вакцинируют по другой схеме, пояснила заместитель главврача детской горбольницы №3 Елена Цапко,. Вместо одной прививки им ставят две.

"Ребятишки с 6 месяцев и до 3 лет вакцинируются двухкратно. Доза разбивается на две равные части. Интервал между прививками - 4 недели. Каких-то негативных и неблагоприятных реакций у детей на эту вакцину мы не выявляем", - рассказала Цапко.

Кого будут прививать?

Медучреждения ведут вакцинацию по двум основным направлениям, рассказала главврач поликлиники № 1 Елена Азарова.

"Первое - это пациенты с хроническими заболеваниями, которые страдают болезнями кровообращения, дыхательных путей, сахарным диабетом. В эту же группу входят онкобольные. Эти люди у нас в приоритете: мы сами на них выходим и приглашаем на прием к врачу, который необходим перед вакцинацией. Это основная группа риска. Второе направление - выезд в организованные коллективы и вакцинация сотрудников", - рассказала руководитель поликлиники.По словам Азаровой, в последние годы работодатели всё чаще сами активно выходят на поликлиники с просьбой провести вакцинацию. Если в 2019-м это была довольно редкая практика, то сейчас организации выстраиваются в очередь. В той же первой поликлинике график выездов в организации расписан на полмесяца вперед, сообщила главврач.

Кроме того, вакцинацию активно проводят в закрытых учреждениях, где велик риск заражения: домах пристарелых, домах-интернатах, детских домах. Там из года в год уровень охвата вакцинацией практически достигает 100%.

Но и всем остальным жителям Алтайского края, которые захотят защититься от гриппа и обратятся в поликлинику по месту жительства, в прививке не откажут, заверила Азарова. По её словам, пока идёт прививочная кампания, вакцинация будет бесплатной.

Переладова же добавила, что после окончания прививочной кампании на бесплатный укол рассчитывать не стоит. Человеку, который "опомнится" зимой, придется ставить прививку уже за свой счет.

Как записаться на прививку от гриппа в Алтайском крае?

Предварительная запись не нужна, сообщила Азарова. По её словам, во всех поликлиниках уже работают прививочные кабинеты. Поэтому достаточно просто прийти в медучреждение и сказать, что вы хотите вакцинироваться от гриппа. Вас осмотрит врач и, если всё в порядке, вам поставят прививку.

График работы прививочного кабинета можно уточнить в своей поликлинике по месту жительства.

А вакцины от гриппа не опасны?

Медики уверяют, что нет. По словам Переладовой, за долгие годы использования вакцин от гриппа никаких осложнений и негативных последствий не выявлено.

Противопоказаний у вакцин немного: это непереносимость куриного белка и тяжелая аллергическая реакция на предыдущее введение вакцины. Кроме того, временно нельзя прививаться тем, у кого уже протекает любое ОРЗ. Пациентам, у которых обострено хроническое заболевание, тоже следует повременить с вакцинацией. Опасаться надо не прививки, а самого гриппа, подчеркнула эпидемиолог.

Вирус способен вызывать серьезные осложнения, начиная вирусной пневмонией и вплоть до менингита. Особенно инфекция опасна для беременных: тяжелые последствия могут быть не только у мамы, но и у ребенка.

Кстати, беременным тоже разрешено вакцинироваться против гриппа, но не на ранних сроках. Перед этим обязательно следует проконсультироваться со своим акушером-гинекологом, отметила эпидемиолог.

Кстати, о том, что к гриппу в этом году медики готовятся серьезнее, чем к ковиду, ранее amic.ru рассказывал инфекционист Валерий Шевченко. О том, почему коронавируса уже опасаются не так сильно, читайте здесь.