Четверых мигрантов обвиняют в групповом изнасиловании девушки из Алтайского края
По версии следователей, они напали на нее и угрожали ножом
18 июня 2024, 18:59, ИА Амител
Четверых мигрантов обвиняют в изнасиловании девушки из Алтайского края во Владивостоке. Как сообщает "МК на Алтае", инцидент произошел в бухте Лазурной 15 июня.
По версии следователей, 21-летняя уроженка Алтая работала в одном из кафе. После смены на улице на девушку напали четверо граждан Узбекистана, которые надругались над ней, угрожая ножом.
Подозреваемых задержали. Следователи возбудили уголовное дело и сегодня, 18 июня, мигрантов обвинили в групповом изнасиловании (ч. 2 ст. 131 УК РФ). Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщает ТАСС, все обвиняемые – нелегальные мигранты. Они прибыли в страну законно, однако в период с августа 2023 года по май 2024-го лишились этого статуса. В России они жили за счет случайных заработков.
19:12:14 18-06-2024
А кто этих ценных специалистов пустил в Россию?
19:30:18 18-06-2024
Гость (19:12:14 18-06-2024) А кто этих ценных специалистов пустил в Россию?... Владельцы заводов, газет, пароходов...
19:44:28 18-06-2024
Никаких контактов с местным населением. Компактное проживание за пределами населенных пунктов за счет работодателя или в помещениях предназначенных и постороенных для этих целей работодателем. Доставка на работу и с работы транспортом работодателя... Все другие мигранты здесь быть не должны...
20:14:53 18-06-2024
При выходе за обозначенные территории - расстрел. Тогда будут знать своё место.
12:00:34 19-06-2024
Гена (19:44:28 18-06-2024) Никаких контактов с местным населением. Компактное проживани... И никаких семей с бесконечным детьми и вечно беременными жёнами. Заполонили и сады и школы, за счёт коренных налогоплательщиков, сами ни рубля в казну не внесли, а пособия выбивают себе. Мфц кишит ими. Болтаются днем, не работают.
23:05:32 18-06-2024
Пора вводить вышку
07:43:00 19-06-2024
Может из них штрафбаты формировать? Заградотрядами контролировать
07:54:02 19-06-2024
мразоты, гнать всех нелегалов из страны