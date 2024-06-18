Четверых мигрантов обвиняют в групповом изнасиловании девушки из Алтайского края

По версии следователей, они напали на нее и угрожали ножом

18 июня 2024, 18:59, ИА Амител

Фото: СУ СК по Приморскому краю

Четверых мигрантов обвиняют в изнасиловании девушки из Алтайского края во Владивостоке. Как сообщает "МК на Алтае", инцидент произошел в бухте Лазурной 15 июня.

По версии следователей, 21-летняя уроженка Алтая работала в одном из кафе. После смены на улице на девушку напали четверо граждан Узбекистана, которые надругались над ней, угрожая ножом.

Подозреваемых задержали. Следователи возбудили уголовное дело и сегодня, 18 июня, мигрантов обвинили в групповом изнасиловании (ч. 2 ст. 131 УК РФ). Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает ТАСС, все обвиняемые – нелегальные мигранты. Они прибыли в страну законно, однако в период с августа 2023 года по май 2024-го лишились этого статуса. В России они жили за счет случайных заработков.