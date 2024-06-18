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Четверых мигрантов обвиняют в групповом изнасиловании девушки из Алтайского края

По версии следователей, они напали на нее и угрожали ножом

18 июня 2024, 18:59, ИА Амител

Фото: СУ СК по Приморскому краю
Фото: СУ СК по Приморскому краю

Четверых мигрантов обвиняют в изнасиловании девушки из Алтайского края во Владивостоке. Как сообщает "МК на Алтае", инцидент произошел в бухте Лазурной 15 июня.

По версии следователей, 21-летняя уроженка Алтая работала в одном из кафе. После смены на улице на девушку напали четверо граждан Узбекистана, которые надругались над ней, угрожая ножом.

Подозреваемых задержали. Следователи возбудили уголовное дело и сегодня, 18 июня, мигрантов обвинили в групповом изнасиловании (ч. 2 ст. 131 УК РФ). Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает ТАСС, все обвиняемые – нелегальные мигранты. Они прибыли в страну законно, однако в период с августа 2023 года по май 2024-го лишились этого статуса. В России они жили за счет случайных заработков.

Происшествия Мигранты

Комментарии 8

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Гость

19:12:14 18-06-2024

А кто этих ценных специалистов пустил в Россию?

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Гость

19:30:18 18-06-2024

Гость (19:12:14 18-06-2024) А кто этих ценных специалистов пустил в Россию?... Владельцы заводов, газет, пароходов...

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Гена

19:44:28 18-06-2024

Никаких контактов с местным населением. Компактное проживание за пределами населенных пунктов за счет работодателя или в помещениях предназначенных и постороенных для этих целей работодателем. Доставка на работу и с работы транспортом работодателя... Все другие мигранты здесь быть не должны...

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Гость

20:14:53 18-06-2024

При выходе за обозначенные территории - расстрел. Тогда будут знать своё место.

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Гость

12:00:34 19-06-2024

Гена (19:44:28 18-06-2024) Никаких контактов с местным населением. Компактное проживани... И никаких семей с бесконечным детьми и вечно беременными жёнами. Заполонили и сады и школы, за счёт коренных налогоплательщиков, сами ни рубля в казну не внесли, а пособия выбивают себе. Мфц кишит ими. Болтаются днем, не работают.

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Гость

23:05:32 18-06-2024

Пора вводить вышку

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Гость

07:43:00 19-06-2024

Может из них штрафбаты формировать? Заградотрядами контролировать

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гость

07:54:02 19-06-2024

мразоты, гнать всех нелегалов из страны

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