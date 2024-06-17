Кабмин поддержал введение миграционного режима высылки из РФ

Изменения для этого предлагают внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ"

17 июня 2024, 22:32, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Российский кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки для нелегальных мигрантов. Как сообщает ТАСС, документ могут рассмотреть на пленарном заседании палаты парламента 18 июня.

Документ внесла на рассмотрение палаты группа депутатов в апреле. Он предполагает введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в РФ. Изменения для этого предлагают внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Согласно документу, иностранный гражданин, не имеющий права пребывать в РФ, будет считаться находящимся в режиме высылки со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц. Порядок применения нового режима установит Министерство внутренних дел.

При проведении госконтроля в сфере миграции полицейские при предъявлении служебного удостоверения получат право на доступ в жилые и иные помещения, в которых проживает или фактически находится иностранец в режиме высылки. Кроме того, полиция получит возможность получать о них полную информацию, в том числе и охраняемую законом.

Также полиция получит возможность наблюдать за подобными иностранцами, в том числе с применением технических средств. В частности, можно будет использовать данные мобильных устройств и геолокации.