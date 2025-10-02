Четыре человека объявлены в розыск после стрельбы в одном из отелей Новосибирска
В результате потасовки, переросшей в стрельбу, пострадала женщина
02 октября 2025, 15:35, ИА Амител
В связи с расследованием инцидента со стрельбой, произошедшего 25 сентября в гостинице в Новосибирске, полиция ведет поиски четверых подозреваемых, информирует пресс-центр областного ГУ МВД. Согласно предварительным данным, вечером 25 сентября в одном из отелей в центре Новосибирска между несколькими мужчинами возник спор, в ходе которого один из участников, предположительно из травматического пистолета, выстрелил в другого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.
Следователи уголовного розыска областного ГУ МВД совместно с коллегами из городского УМВД выявили и задержали пятерых новосибирцев, подозреваемых в причастности к указанному преступлению.
Как сообщает региональная прокуратура, было произведено не менее пяти выстрелов по случайным прохожим, в результате чего одна женщина, находившаяся в здании отеля, получила ранения.
16:09:30 02-10-2025
Новосибирск, бывшая малая Родина стала, словно Дикий Запад прошлого века.
16:33:22 02-10-2025
Гость (16:09:30 02-10-2025) Новосибирск, бывшая малая Родина стала, словно Дикий Запад п... малая родина пишется с маленькой "р", двоечник.
11:48:48 03-10-2025
Стрелкам надо дать возможность искупить