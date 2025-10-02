Четыре человека объявлены в розыск после стрельбы в одном из отелей Новосибирска

В результате потасовки, переросшей в стрельбу, пострадала женщина

02 октября 2025, 15:35, ИА Амител

Полиция / Сгенерировано ИИ Midjourney

В связи с расследованием инцидента со стрельбой, произошедшего 25 сентября в гостинице в Новосибирске, полиция ведет поиски четверых подозреваемых, информирует пресс-центр областного ГУ МВД. Согласно предварительным данным, вечером 25 сентября в одном из отелей в центре Новосибирска между несколькими мужчинами возник спор, в ходе которого один из участников, предположительно из травматического пистолета, выстрелил в другого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Следователи уголовного розыска областного ГУ МВД совместно с коллегами из городского УМВД выявили и задержали пятерых новосибирцев, подозреваемых в причастности к указанному преступлению.

Как сообщает региональная прокуратура, было произведено не менее пяти выстрелов по случайным прохожим, в результате чего одна женщина, находившаяся в здании отеля, получила ранения.