В Новосибирске возбудили уголовное дело после стрельбы в пятизвездочном отеле

Предположительно, использовалось травматическое оружие

26 сентября 2025, 13:45, ИА Амител

Мужчина с пистолетом в руке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в пятизвездочном отеле Grand Autograph, расположенном в центре города. Об этом сообщили в полиции.

Инцидент произошел вечером 25 сентября. По данным правоохранителей, между группой посетителей отеля произошел конфликт, в ходе которого один из участников сделал несколько выстрелов в оппонента.

В результате происшествия пострадала женщина, находившаяся в помещении. Ей причинены телесные повреждения, их характер не уточняется. Подозреваемые скрылись, полиция ведет их розыск.

Владелец отеля Александр Бойко в комментарии ngs.ru заявил, что относится к произошедшему спокойно, отметив, что в гостиницах нередко случаются различные ситуации, и подчеркнул, что угрозы для гостей и работы комплекса нет.