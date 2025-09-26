В Новосибирске возбудили уголовное дело после стрельбы в пятизвездочном отеле
Предположительно, использовалось травматическое оружие
26 сентября 2025, 13:45, ИА Амител
В Новосибирске возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в пятизвездочном отеле Grand Autograph, расположенном в центре города. Об этом сообщили в полиции.
Инцидент произошел вечером 25 сентября. По данным правоохранителей, между группой посетителей отеля произошел конфликт, в ходе которого один из участников сделал несколько выстрелов в оппонента.
В результате происшествия пострадала женщина, находившаяся в помещении. Ей причинены телесные повреждения, их характер не уточняется. Подозреваемые скрылись, полиция ведет их розыск.
Владелец отеля Александр Бойко в комментарии ngs.ru заявил, что относится к произошедшему спокойно, отметив, что в гостиницах нередко случаются различные ситуации, и подчеркнул, что угрозы для гостей и работы комплекса нет.
14:07:11 26-09-2025
Владелец отнесся спокойно. Ну то есть если ты попадешь под горячую руку, проходя мимо, ему пофиг. Пофиг на вашу безопасность. Главное платите от 13000 в сутки. Остальное ему пофиг. Он спокоен.
14:44:55 26-09-2025
Это как бы преступление. Хотя... Какова национаольность стрелявших?
14:56:51 26-09-2025
А что с оппонентом? Ни царапины?