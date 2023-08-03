Число жертв крушения Ми-8 на Алтае увеличилось до шести

От ожогов и травм скончалась еще одна женщина

03 августа 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Число жертв крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай увеличилось до шести, сообщает ТАСС.

"Умерла от ожогов и травм в больнице еще одна женщина", – говорится в сообщении.

Напомним, вертолет с туристами упал днем 27 июля возле села Тюнгур в Усть-Коксинском районе республики. На борту находились 16 человек: четверо погибли на месте, десять получили травмы различной степени тяжести, двое не пострадали.

Троих наиболее серьезно пострадавших доставили в Барнаул. 31 июля сообщили о смерти в медучреждении женщины – она получила ожоги 90-95% поверхности тела.

Третий пострадавший - мужчина - находится в стабильном состоянии, медпомощь ему оказывают в полном объеме.