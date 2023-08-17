Опубликованы результаты расследования о крушении вертолета Ми-8 на Алтае
Эксперты нашли ряд серьезных нарушений
17 августа 2023, 13:26, ИА Амител
Специалисты провели расследование крушения вертолета Ми-8 на Алтае. Результаты опубликовал телеграм-канал Shot.
Эксперты нашли множество нарушений. Оказалось, что пилоты провели меньше тренировочных полетов, чем должны были. У второго пилота их было всего два из пяти. Также они не отрабатывали посадку в сложных погодных условиях.
Вертолеты, на которых оказывались услуги, не проходили необходимое обслуживание, на судах нашли технические недочеты. Девятерых специалистов после найденных проблем уволили.
В бортовых журналах некоторые указания о недочетах были замазаны корректором.
Напомним, вертолет с туристами упал днем 27 июля возле села Тюнгур в Усть-Коксинском районе республики. На борту находились 16 человек. Шесть человек погибли, остальные получили сильнейшие ожоги.
14:00:29 17-08-2023
Компания «АлтайАвиа» осуществляет коммерческие воздушные перевозки. Мы - одна из самых крупных частных авиакомпаний в Сибири с выгодным расположением к соседним регионам и сетью посадочных площадок во многих популярных туристических объектах Алтая и Сибири. - с сайта перевозчика) Стесняюсь спросить, что ж тогда творится в мелких компаниях.