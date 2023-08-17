Опубликованы результаты расследования о крушении вертолета Ми-8 на Алтае

Эксперты нашли ряд серьезных нарушений

17 августа 2023, 13:26, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "НеКурасов"

Специалисты провели расследование крушения вертолета Ми-8 на Алтае. Результаты опубликовал телеграм-канал Shot.

Эксперты нашли множество нарушений. Оказалось, что пилоты провели меньше тренировочных полетов, чем должны были. У второго пилота их было всего два из пяти. Также они не отрабатывали посадку в сложных погодных условиях.

Вертолеты, на которых оказывались услуги, не проходили необходимое обслуживание, на судах нашли технические недочеты. Девятерых специалистов после найденных проблем уволили.

В бортовых журналах некоторые указания о недочетах были замазаны корректором.

Напомним, вертолет с туристами упал днем 27 июля возле села Тюнгур в Усть-Коксинском районе республики. На борту находились 16 человек. Шесть человек погибли, остальные получили сильнейшие ожоги.