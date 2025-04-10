"Вирус русофобии". Политологи оценили заявления о смягчении отношения к россиянам в мире
Эксперты в беседе с amic.ru по-разному видят перспективы восстановления диалога России с западными странами
10 апреля 2025, 06:15, ИА Амител
Говорить о снижении градуса русофобии в западных странах было бы преждевременно, к тому же следует различать антироссийскую риторику зарубежных политиков и настроения рядовых граждан, считают опрошенные amic.ru эксперты.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью "Парламентской газете" выразил мнение, что русофобия в мире постепенно утихает. Он отметил, что после начала специальной военной операции во многих странах резко участились факты ее проявления. Так, в 2022 году количество обращений, касающихся дискриминации по национальному признаку, составило больше половины. В основном это факты бытового национализма, выражающиеся в насилии, отказе в предоставлении услуг по национальному признаку, угрозы в социальных сетях и СМИ. Сейчас обращений стало заметно меньше, подчеркнул Примаков.
Европейское "политбюро" стоит на своем
Снижения уровня русофобии, особенно в ЕС, пока не наблюдается, нет оснований ожидать и потепления отношений с Западом, уверен политолог и директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
"Во всяком случае, с Европой о потеплении и снижении русофобии даже речи не идет, потому что если с американцами мы хотя бы ведем какой-то диалог, хотя и безрезультатный, то с европейцами разговора вообще не ведется. ЕС по-прежнему декларирует курс на стратегическое поражение России в украинском конфликте, категорически не желает снимать санкции и ставит палки в колеса мирному процессу", – заявил он.
Европейское "политбюро", масс-медиа стран ЕС свой подход к России не изменили, в отличие от рядовых граждан, считает политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов:
"Среди населения стран – членов Евросоюза имела место в большей степени рефлексия относительно происходящих процессов, украинского конфликта. Поэтому сейчас там эмоциональная волна прошла, что выражается в растущей популярности правых партий, которые в большинстве своем являются евроскептиками. Что касается США, там русофобские настроения были распространены в меньшей степени".
Ежов указывает, что общественных, социальных истоков у повышения градуса русофобии в западных странах, по большому счету, не было:
"Повсюду это был сугубо политизированный процесс, за исключением, может быть, стран Балтии и Польши, где антироссийский градус в силу ряда исторических причин будет преобладать – причем только во власти, рядовые граждане этим вирусом заражены гораздо в меньшей степени".
Овечкин не поможет
Надежды некоторых наблюдателей, что рекорд в НХЛ российского хоккеиста Александра Овечкина позволит смягчить русофобские настроения в западных странах, являются необоснованными, уверен Дмитрий Родионов:
"Достижение Овечкина больше интересует Соединенные Штаты и Канаду, для них хоккей в каком-то смысле религия, он имеет огромное значение, в отличие от Европы, где к этому виду спорта относятся более спокойно. Чтобы убедиться в этом, можно было на следующий день пробежаться по ведущим европейским СМИ и увидеть, что очень немногие вообще упомянули это событие, а политики стран ЕС его и вовсе не заметили".
Дмитрий Ежов считает, что успех российского хоккеиста все же будет способствовать позитивным для РФ переменам общественных настроений за рубежом:
"Граждане западных государств будут выстраивать определенный ассоциативный ряд и засомневаются в транслируемых пропагандой тезисах, что Россия – слабая страна, а русские – ни на что не способные люди. Равно как и в отношении пресловутой "культуры отмены". Не стоит забывать, что антироссийские проявления носят сугубо политтехнологический характер, поэтому работать на длительную перспективу не могут. Значит, рано или поздно наступит отрезвление в более рациональную, прагматическую сторону".
Дмитрий Родионов уверен, что русофобия в настоящее время находится на Западе на самом высоком уровне за последние десятилетия, поэтому каких-то сдвигов ждать не следует.
"Это явление проявляется абсолютно во всем: от подготовки к войне с Россией, о чем совершенно открыто говорят в Европе, до бытовых моментов, когда русских, и вообще граждан России, дискриминируют, лишают различных прав, не берут на работу и так далее. Для Европы Россия исторически является экзистенциальной угрозой, они с нами воевали на протяжении многих веков. И считают нас в лучшем случае чем-то большим и чужеродным, а в худшем – врагом, который постоянно на них покушается", – заключил эксперт.
06:49:37 10-04-2025
Хватит бла бла.
08:09:36 10-04-2025
Западноевропейская русофобия всегда была, есть и будет.Это основа западноевропейской политики.Ну почитайте хотя бы отдельные страницы Истории России, я уж не говорю об Истории СССР, учебники для средней школы. Запад спит и видит, что смогут разрушить Россию.А в 21 веке тем более об этом мечтают, ведь с СССР у них в 20 в. получилось.А Тэтчер ещё когда сказала, что у СССР эффективны только некоторые виды промышленности, для которых достаточно от 15 до 50 млн россиян..Поэтому прав АЛександр 3 -" Союзники России являются Армия и Флот".СССР дополнил в 1959 году - " и РВСН". И надо самим развивать большинство видов промышленности, как делал Советский Союз, что и позволяло выстоять перед внешними врагами.А внутренний оказался ещё сильнее.ПОэтому историки, психологи, экономисты, политологи должны глубоко разобраться в причинах падения СССР, проанализировать, сделать выводы, чтоб не допустить такого же результата для нашей Родины -РОссии.
09:00:24 10-04-2025
Горожанин. (08:09:36 10-04-2025) Западноевропейская русофобия всегда была, есть и будет.Это о... О , господин, видимо , "кругом врагииии!")))) Свои-то мысли есть?
Даже ёжику уже известно, что Тэтчер ничего подобного никогда не говорила. Ты забыл ещё упомянуть М. Олбрайт и "план Даллеса")))).
Или сейчас об этом "пока не надо" ?))) А что скажешь о словах И.Сталина на дне рождения У. Черчилля : «Без помощи США мы бы проиграли войну...»
09:32:57 10-04-2025
Гость (09:00:24 10-04-2025) О , господин, видимо , "кругом врагииии!")))) Свои-то мысл... Друг! Это тебе надо читать.Она не говорила, что вообще в России надо 15-50 млн чел., как у нас писали в СМИ.Она говорила про те развитые отрасли промышленности СССР, для работы на которых и для обеспечения работы которых требуется 15-50 млн чел. Изучай английский, читай и переводи, не ссылаясь на другие переводы..И будет тебе интересно и не будешь ты подправлять не совсем точными переводами других, а будешь читать в первоисточнике.Сам ведь переведешь.
09:48:49 10-04-2025
Гость (09:00:24 10-04-2025) О , господин, видимо , "кругом врагииии!")))) Свои-то мысл... Я тоже когда выпью на Дне рождения, всегда имениннику говорю всякие приятные вещи, а утром уже не помню.
13:41:24 10-04-2025
Гость (09:48:49 10-04-2025) Я тоже когда выпью на Дне рождения, всегда имениннику говорю... Сталин сказал "МЫ" и про Англию и СССР, клоун. Ленд лиз из Штатов сначала пошёл на Альбион- в апреле 1941. Да ты почитай- материалов объективных полно. Из воспоминаний, в том числе -военначальников советских.
10:23:52 10-04-2025
Гость (09:00:24 10-04-2025) О , господин, видимо , "кругом врагииии!")))) Свои-то мысл...
Есть слова, которые просто надо сказать. Знаток истории и политики блин)))))))))))))))))))))
13:24:18 10-04-2025
Гость (10:23:52 10-04-2025) Есть слова, которые просто надо сказать. Знаток истории ... Будут какие-то аргументы, улыбчивый ты наш)). Опровергни, указанное мной- ссылками на достоверные факты
22:32:07 10-04-2025
Гость (09:00:24 10-04-2025) О , господин, видимо , "кругом врагииии!")))) Свои-то мысл... Тетчер и Черчилль как были привязаны к американскому ленд-лизу? У Вас без перевода игра слов и нейроленгвистика. Все понятно человек сказал про СССР и плохую Европу, а с Америкой и раньше шел диалог, и сейчас идет, с делами так себе конечно, но это не из-за недопонимания
09:20:09 10-04-2025
Горожанин. (08:09:36 10-04-2025) Западноевропейская русофобия всегда была, есть и будет.Это о... Львиная доля станков (производств) в СССР были американскими. И до революции очень много таких, хотя бы Треугольник взять, резинотехнические изделия которые изготавливал на всю страну. А если ты будешь гавкать на всех подряд, в лучшем случае тебя посадят в будку...
10:36:56 10-04-2025
Гость (09:20:09 10-04-2025) Львиная доля станков (производств) в СССР были американскими...
и что вы этим хотели сказать? на станках-то работали кто? и это подвиг Советского Народа - за 20 лет построить мощнейшую экономику, которая позволила победить во 2 МВ озверевший запад.
10:25:48 10-04-2025
Горожанин. (08:09:36 10-04-2025) Западноевропейская русофобия всегда была, есть и будет.Это о...
очень хорошо, что наконец-то стали открываться глаза у наших граждан на "просвещенную" европу. хотя многие еще в розовых очках... надеюсь и до них дойдет, а если не дойдет, то сам себе чебурашка))))))
09:56:42 10-04-2025
Мы всё помним. Грузинам и армянам тоже стоит покаяться.
11:02:02 10-04-2025
Нам про загнивающий запад много десятилетий рассказывают, а этот вирус как называется?
12:41:15 10-04-2025
Идея, что нас Запад хочет уничтожить/закрыть/победить - хороший инструмент для манипуляций собственным (российским) народом.
12:55:32 10-04-2025
Да не хочет нас никто ни завоевать, ни уничтожить. Они и так нами владеют с незапамятных времён. Все цари из немцев. Революцию захотели - нам сделали. Перехотели - вернули капитализм. Нефть нужна - качают у нас. Плутоний нужен - весь забрали. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие.