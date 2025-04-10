"Вирус русофобии". Политологи оценили заявления о смягчении отношения к россиянам в мире

Эксперты в беседе с amic.ru по-разному видят перспективы восстановления диалога России с западными странами

10 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

День России. Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Говорить о снижении градуса русофобии в западных странах было бы преждевременно, к тому же следует различать антироссийскую риторику зарубежных политиков и настроения рядовых граждан, считают опрошенные amic.ru эксперты.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью "Парламентской газете" выразил мнение, что русофобия в мире постепенно утихает. Он отметил, что после начала специальной военной операции во многих странах резко участились факты ее проявления. Так, в 2022 году количество обращений, касающихся дискриминации по национальному признаку, составило больше половины. В основном это факты бытового национализма, выражающиеся в насилии, отказе в предоставлении услуг по национальному признаку, угрозы в социальных сетях и СМИ. Сейчас обращений стало заметно меньше, подчеркнул Примаков.

Европейское "политбюро" стоит на своем

Снижения уровня русофобии, особенно в ЕС, пока не наблюдается, нет оснований ожидать и потепления отношений с Западом, уверен политолог и директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

"Во всяком случае, с Европой о потеплении и снижении русофобии даже речи не идет, потому что если с американцами мы хотя бы ведем какой-то диалог, хотя и безрезультатный, то с европейцами разговора вообще не ведется. ЕС по-прежнему декларирует курс на стратегическое поражение России в украинском конфликте, категорически не желает снимать санкции и ставит палки в колеса мирному процессу", – заявил он.

Европейское "политбюро", масс-медиа стран ЕС свой подход к России не изменили, в отличие от рядовых граждан, считает политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов:

"Среди населения стран – членов Евросоюза имела место в большей степени рефлексия относительно происходящих процессов, украинского конфликта. Поэтому сейчас там эмоциональная волна прошла, что выражается в растущей популярности правых партий, которые в большинстве своем являются евроскептиками. Что касается США, там русофобские настроения были распространены в меньшей степени".

Ежов указывает, что общественных, социальных истоков у повышения градуса русофобии в западных странах, по большому счету, не было:

"Повсюду это был сугубо политизированный процесс, за исключением, может быть, стран Балтии и Польши, где антироссийский градус в силу ряда исторических причин будет преобладать – причем только во власти, рядовые граждане этим вирусом заражены гораздо в меньшей степени".

Овечкин не поможет

Надежды некоторых наблюдателей, что рекорд в НХЛ российского хоккеиста Александра Овечкина позволит смягчить русофобские настроения в западных странах, являются необоснованными, уверен Дмитрий Родионов:

"Достижение Овечкина больше интересует Соединенные Штаты и Канаду, для них хоккей в каком-то смысле религия, он имеет огромное значение, в отличие от Европы, где к этому виду спорта относятся более спокойно. Чтобы убедиться в этом, можно было на следующий день пробежаться по ведущим европейским СМИ и увидеть, что очень немногие вообще упомянули это событие, а политики стран ЕС его и вовсе не заметили".

Дмитрий Ежов считает, что успех российского хоккеиста все же будет способствовать позитивным для РФ переменам общественных настроений за рубежом:

"Граждане западных государств будут выстраивать определенный ассоциативный ряд и засомневаются в транслируемых пропагандой тезисах, что Россия – слабая страна, а русские – ни на что не способные люди. Равно как и в отношении пресловутой "культуры отмены". Не стоит забывать, что антироссийские проявления носят сугубо политтехнологический характер, поэтому работать на длительную перспективу не могут. Значит, рано или поздно наступит отрезвление в более рациональную, прагматическую сторону".

Дмитрий Родионов уверен, что русофобия в настоящее время находится на Западе на самом высоком уровне за последние десятилетия, поэтому каких-то сдвигов ждать не следует.