"Креативно и нестандартно". Эксперт объяснила, почему нужен налоговый вычет за свадьбу
Член Общественной палаты РФ заявила amic.ru, что приятный бонус молодой семье не помешает
04 апреля 2025, 11:30, ИА Амител
Идея депутатов Госдумы компенсировать молодым семьям свадебные затраты будет стимулировать людей создавать семьи и может стать для них неплохим подспорьем, заявила amic.ru член Общественной палаты РФ и эксперт Института социальных исследований Дарья Кислицына.
Ранее о предложении ввести новый вид социального налогового вычета, предусматривающего возвращение молодоженам части расходов на свадьбу – не более 150 тысяч рублей на каждого супруга, сообщило РИА Новости. Это позволило бы компенсировать новобрачным некоторые расходы на услуги свадебных агентств, фотографов и видеооператоров, кейтеринга, аренду банкетного зала, музыкальное сопровождение и др. Сумма возвращалась бы супругам в течение трех лет. Депутаты полагают, что эта мера позволит поддержать молодые семьи, которые зачастую не могут себе позволить затраты на свадебные торжества, и таким образом стимулировать влюбленных граждан на заключение браков. Ведь нередко ради этого волнующего события они вместе с родителями вынуждены брать кредиты.
"Это довольно нестандартная идея, креативная, я оценила бы ее позитивно, поскольку она идет в русле мер, направленных на поддержку традиционных ценностей, ключевой из которых является ценность семьи, особенно молодой, многодетной", – уверена Дарья Кислицына.
Она также находит эту инициативу социально приемлемой, хотя и отдающей некоторым популизмом:
"Здесь нужно учитывать, что есть популистские предложения, которые в кринж уходят, а бывают такие, что встречают общественное одобрение. У нас, как правило, все, что касается налоговых вычетов, возвращения денег, которые человек потратил на что-то очень важное, находит социальную поддержку".
"В общем, предложение интересное. В случае принятия такой вычет, конечно, не будет мощным стимулирующим фактором для молодых пар в вопросе создания семьи, но может стать для них небольшим приятным материальным бонусом. Тем более что нынешняя молодежь мыслит более рационально, в отличие от предыдущих поколений", – заключила эксперт Института социальных исследований.
11:39:03 04-04-2025
Какие креативные мысли, -конечно правильно!!!
12:21:37 04-04-2025
Пенсам можно?
13:42:03 04-04-2025
Ииииигорь (12:21:37 04-04-2025) Пенсам можно? ... Можно. Но только после того как сродят готового пенсионера.
13:41:38 04-04-2025
дурость какая-то
13:46:41 04-04-2025
Чтобы создать семью необязательно тратить уйму денег на свадьбу.
С чего это компенсировать чьи то хотелки из бюджета???
А они через год разведутся
15:47:02 04-04-2025
Гость (13:46:41 04-04-2025) Чтобы создать семью необязательно тратить уйму денег на свад... Нужно больше свадеб
17:29:17 04-04-2025
креативно и нестандартно - да. разумно ли?