"Креативно и нестандартно". Эксперт объяснила, почему нужен налоговый вычет за свадьбу

Член Общественной палаты РФ заявила amic.ru, что приятный бонус молодой семье не помешает

04 апреля 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: Álvaro CvG / unsplash.com

Идея депутатов Госдумы компенсировать молодым семьям свадебные затраты будет стимулировать людей создавать семьи и может стать для них неплохим подспорьем, заявила amic.ru член Общественной палаты РФ и эксперт Института социальных исследований Дарья Кислицына.

Ранее о предложении ввести новый вид социального налогового вычета, предусматривающего возвращение молодоженам части расходов на свадьбу – не более 150 тысяч рублей на каждого супруга, сообщило РИА Новости. Это позволило бы компенсировать новобрачным некоторые расходы на услуги свадебных агентств, фотографов и видеооператоров, кейтеринга, аренду банкетного зала, музыкальное сопровождение и др. Сумма возвращалась бы супругам в течение трех лет. Депутаты полагают, что эта мера позволит поддержать молодые семьи, которые зачастую не могут себе позволить затраты на свадебные торжества, и таким образом стимулировать влюбленных граждан на заключение браков. Ведь нередко ради этого волнующего события они вместе с родителями вынуждены брать кредиты.

"Это довольно нестандартная идея, креативная, я оценила бы ее позитивно, поскольку она идет в русле мер, направленных на поддержку традиционных ценностей, ключевой из которых является ценность семьи, особенно молодой, многодетной", – уверена Дарья Кислицына.

Она также находит эту инициативу социально приемлемой, хотя и отдающей некоторым популизмом:

"Здесь нужно учитывать, что есть популистские предложения, которые в кринж уходят, а бывают такие, что встречают общественное одобрение. У нас, как правило, все, что касается налоговых вычетов, возвращения денег, которые человек потратил на что-то очень важное, находит социальную поддержку".