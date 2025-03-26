Число нападений собак на людей в России выросло в пять раз

В стране наблюдается "ежегодный и существенный рост" подобных случаев, указали в СК

26 марта 2025, 20:28, ИА Амител

Злая собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/973239

Число нападений собак на людей в России с 2022 года увеличилось в 5,2 раза. Количество случаев, требующих правовой оценки, возросло в 6,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

По данным Следкома, в стране наблюдается "ежегодный и существенный рост" подобных происшествий.

"В 2022 году возбуждено 78 таких уголовных дел, в 2023-м – 185, в 2024-м ‒ 408", – говорится в сообщении.

С начала 2025 года нападения собак, в том числе на детей, зафиксированы в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, а также в Иркутской, Калининградской, Саратовской и Пензенской областях.

В связи с ростом подобных происшествий СК подготовил законодательные предложения, направленные на усиление защиты граждан от нападений собак.

Накануне в Барнауле на улице Краевой, 160, на мужчину напал алабай. До этого, в январе, в Рубцовске на 11-летнюю девочку напала собака. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ – "Халатность".