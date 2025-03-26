Число нападений собак на людей в России выросло в пять раз
В стране наблюдается "ежегодный и существенный рост" подобных случаев, указали в СК
26 марта 2025, 20:28, ИА Амител
Число нападений собак на людей в России с 2022 года увеличилось в 5,2 раза. Количество случаев, требующих правовой оценки, возросло в 6,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
По данным Следкома, в стране наблюдается "ежегодный и существенный рост" подобных происшествий.
"В 2022 году возбуждено 78 таких уголовных дел, в 2023-м – 185, в 2024-м ‒ 408", – говорится в сообщении.
С начала 2025 года нападения собак, в том числе на детей, зафиксированы в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, а также в Иркутской, Калининградской, Саратовской и Пензенской областях.
В связи с ростом подобных происшествий СК подготовил законодательные предложения, направленные на усиление защиты граждан от нападений собак.
Накануне в Барнауле на улице Краевой, 160, на мужчину напал алабай. До этого, в январе, в Рубцовске на 11-летнюю девочку напала собака. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ – "Халатность".
21:03:38 26-03-2025
Уберите собак бродячих. И запретить держать больших и бойцовых собак. А то бегают без поводков и намордников, держат в страхе всех.
23:22:54 26-03-2025
На бродячих нет денег... для отлова, стерилизации и прочих вещей... Может теперь не найдутся.
06:12:04 27-03-2025
Гость (23:22:54 26-03-2025) На бродячих нет денег... для отлова, стерилизации и прочих в... Отлов, патрон. Никаких стерилизаций
06:36:53 27-03-2025
Это какая-то война цивилизаций! Сейчас непростое время, нет ресурсов миндальничать - отлавливать, стерилизовать, кормить, выпускать, в попку целовать. Отстреливать по факту нахождения на улице без поводка и хозяина - и точка!
09:49:31 27-03-2025
Гость (06:36:53 27-03-2025) Это какая-то война цивилизаций! Сейчас непростое время, нет ... Сам то без поводка и намордника гуляешь? Или думаешь, что ты лучше собаки?
10:31:30 27-03-2025
Дюша (09:49:31 27-03-2025) Сам то без поводка и намордника гуляешь? Или думаешь, что ты... а твой намордник где?
16:48:44 27-03-2025
Гость (10:31:30 27-03-2025) а твой намордник где?... Мне намордник по определению не положен. Я не шавка на содержании у властей...
08:08:46 27-03-2025
Очевидно, что это последствия работы разных "ласок", когда чипированных собак снова выпускают гулять по городу без поводков и намордников. На мой взгляд, бездомных и больных (а среди бездомных таковых большинство) надо усыплять после определённого срока. Желающие могут взять собаку к себе домой с соблюдением всех правил и формальностей.
11:28:07 27-03-2025
Гость (08:08:46 27-03-2025) Очевидно, что это последствия работы разных "ласок", когда ч... Мне в многоквартирной высотке все эти шавки не нужны, они лают постоянно, что уже нарушение, и гадят где попало. Вообще чтобы собак не было , не нужны они. Пусть только у полиции останутся наркоманов ловить.
12:03:52 27-03-2025
4356546546 (11:28:07 27-03-2025) Мне в многоквартирной высотке все эти шавки не нужны, они ла... да и собакам в квартирах тесно. по закрытой территории вокруг коттеджа пусть гуляют. нет денег на нормальные условия - нечего заводить. хомячков держи или попугайчиков.
09:21:36 27-03-2025
Потрясающее враньё...Если что и выросло, то число обращений граждан, почувствовавших вкус к судебным тяжбам на облаявшую их собаку...Внушаемые граждане в каждой собаке видят угрозу благодаря компании по травле, развернутой в СМИ...А умственные способности депутатов лежат на поверхности. Страна еще не отошла от их борьбы с квадроберами...
10:13:05 27-03-2025
Дюша (09:21:36 27-03-2025) Потрясающее враньё...Если что и выросло, то число обращений ... Верно. Статистика обращений к врачам после укусов за 2024 год примерно на уровне прошлых лет. Правильнее сказать, что сильно ничего не изменилось. Растет число обращений после ослюнения и царапин, но это такое себе.
10:36:58 27-03-2025
Дюша (09:21:36 27-03-2025) Потрясающее враньё...Если что и выросло, то число обращений ... сразу видно собачника, вы бы лучше отходы от своей собаки убирали, не пройти
16:46:12 27-03-2025
Гость (10:36:58 27-03-2025) сразу видно собачника, вы бы лучше отходы от своей собаки уб... Ну так не ходи...Ходишь тут, дышишь на людей... Собачье дерьмо за неделю становится почвой, а вот твоим мусором загажены целые полигоны вокруг города... Не говоря уже о том, что по всему городу летают пакеты и валяются окурки...На асфальте пятна от автомасел...За собой для начала научить убирать...
10:47:05 27-03-2025
Вот е было же их столько на улицах в Советское время! Что изменилось?
10:49:51 27-03-2025
Штрафы, штрафы огромные нужны для собачников за каждый чих, и непомерное количество справок для владения собакой, согласие соседей всего подъезда и двух соседних подъездов, а лучше всего дома. Тем самым будет упразднена питательная среда, поставляющая на улицу новых собак. Чтобы, когда ребёнок просит собаку на День рождения, проще ему вертолёт было купить и оформить.
16:56:11 27-03-2025
Гость (10:49:51 27-03-2025) Штрафы, штрафы огромные нужны для собачников за каждый чих, ... И деревья все вырубить и газоны в асфальт закатать для парковок и вертолетных площадок...Цветы комнатные запретить!!! Если у кого обнаружат - расстрел на месте... За укрывательство собаки или кошки - расстрел трех поколений родственников с конфискацией имущества...За кормление голубей - живьем варить в масле...Изготовление скворечников признать терроризмом...