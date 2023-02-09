Тело шестого погибшего нашли под завалами в Новосибирске

Спасатели продолжают разбирать обломки пятиэтажки

09 февраля 2023, 18:48, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске нашли тело шестого погибшего в результате взрыва газа на улице Линейной. Об этом сообщает Mash Siberia.

По предварительным данным, из-под обломков спасатели извлекли тело 80-летней женщины.

Напомним, что утром 9 февраля в пятиэтажке произошёл взрыв газа, что привело к обрушению подъезда.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже сообщил о том, что восстанавливать дом не будут. Жильцов расселят, деньги на это выделят из резервного фонда. Пока для людей оборудовали пункт временного пребывания.

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тела женщины и двухлетнего ребёнка.