Тело шестого погибшего нашли под завалами в Новосибирске
Спасатели продолжают разбирать обломки пятиэтажки
09 февраля 2023, 18:48, ИА Амител
Фото: "КП-Новосибирск"
В Новосибирске нашли тело шестого погибшего в результате взрыва газа на улице Линейной. Об этом сообщает Mash Siberia.
По предварительным данным, из-под обломков спасатели извлекли тело 80-летней женщины.
Напомним, что утром 9 февраля в пятиэтажке произошёл взрыв газа, что привело к обрушению подъезда.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже сообщил о том, что восстанавливать дом не будут. Жильцов расселят, деньги на это выделят из резервного фонда. Пока для людей оборудовали пункт временного пребывания.
Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тела женщины и двухлетнего ребёнка.
Читайте также в сюжете: Взрыв газа в Новосибирске
Комментарии 0