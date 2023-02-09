Двухлетний ребёнок погиб в результате обрушения дома в Новосибирске

Из завалов спасатели также извлекли тело женщины

09 февраля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

Число погибших в результате обрушения дома на улице Линейной в Новосибирске возросло до пяти. Об этом сообщает Mash Siberia.

В завалах спасатели обнаружили тела женщины и двухлетнего ребёнка. Информацию подтвердили в региональном Минздраве. Разбор завалов и поиски людей продолжаются.

Напомним, что утром 9 февраля в пятиэтажке произошёл взрыв газа, что привело к обрушению подъезда.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже сообщил о том, что восстанавливать дом не будут. Жильцов расселят, деньги на это выделят из резервного фонда. Пока для людей оборудовали пункт временного пребывания.