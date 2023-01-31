НОВОСТИПроисшествия

Пострадавших больше 31? В "Жилфонде" рассказали скольким клиентам выплатят деньги

В компании уточняют, что деньги осталось вернуть 11 барнаульцам

31 января 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: скриншот с 2gis.ru
Фото: скриншот с 2gis.ru

Общее число клиентов ООО "Жилфонд Барнаул", которым компания готова вернуть деньги, увеличилось как минимум до 38 человек. Такой вывод следует из ответа нового регионального директора агентства недвижимости Екатерины Исайченко на запрос amic.ru.

Индивидуальный предприниматель уточнила, что компания выполняет все свои обязательства и большинству людей деньги уже вернули. Рассчитаться осталось с одиннадцатью клиентами. Однако общую сумму ущерба предпочли не называть.

"За период с 23 по 30 января большая часть средств выплачена: 27 клиентов получили денежные средства, остальные 11 клиентов получат их в ближайшее время", – отметила Екатерина Исайченко. 

Как ранее сообщал amic.ru, на дату 16 января в уголовном деле о мошенничестве в ООО "Жилфонд Барнаул" в качестве пострадавших фигурировал 31 человек. На тот момент в ведомстве не исключали, что их количество может увеличиться.

В полиции сообщали, что в декабре 2022 года руководитель агентства Людмила Авдюхина перестала выходить на связь с клиентами, не выполнила ряд договорных обязательств по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости  и скрылась. По информации журналистки Татьяны Долговой, речь может идти об общем ущербе более 100 миллионов рублей.

Напомним, управляющая ООО "Жилфонд Барнаул" Людмила Авдюхина исчезла со своей семьёй 19 декабря. После этого выяснилось, что пропали и деньги, которые клиенты хранили в индивидуальных ячейках агентства недвижимости на время заключения сделок. 26 декабря появилась информация, что полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения Авдюхиной денег клиентов "Жилфонда". Само агентство было признано пострадавшим по этому делу, уточнили в компании.

Обновлено 1 февраля в 14:18

Заменено: "26 декабря появилась информация, что в Барнауле возбудили уголовное дело по факту присвоения агентством "Жилфонд" денежных средств" на "26 декабря появилась информация, что полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения Авдюхиной денег клиентов "Жилфонда". Само агентство было признано пострадавшим по этому делу, уточнили в компании".
Фото: скриншот с 2gis.ru

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НОВОСТИПроисшествия

 

Комментарии 11

  • Если весь ущерб пострадавшим гражданам будет выплачен Жилфондом, то мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК) вероятно придется переквалифицировать на присвоение или растрату в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК) или на злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.201 УК). Впрочем, все составы относятся к тяжким. Граждане-потерпевшие, получив деньги, утратят свой статус в уголовном деле, а потерпевшая сторона будет только одна - ООО "Жилфонд Барнаула". Шумиха после этого уляжется, аферистку будут неспеша, но настойчиво искать по всему миру для экстрадиции в РФ
    31 января, Гость   Ответить
  • У журналистов проблема с арифметикой. 27 человек получили выплаты, количество пострадавших увеличилось
    31 января, Гость   Ответить
  • Тут пишут, что был 31 пострадавший, а стало 38
    31 января, Гость   Ответить
  • Интересно, кто то будет ещё пользоваться услугами Жидфонд?
    31 января, Гость   Ответить
  • Не ожидал, обычно такие суммы выплачивают годами. Компания явно сильная, раз за месяц решила такой финансовый вопрос. Так то могли сказать "по закону отвечаем уставным капиталом - 20 000 рублей"
    31 января, Гость   Ответить
  • Враньё, знаю абсолютно точно. Исайченко врёт. Но она просто говорящая голова.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, нет не так, есть счета, имущество, учредитель, отвечают всем имуществом.
    31 января, Гость   Ответить
  • "Тут пишут, что был 31 пострадавший, а стало 38" 27 получили свои деньги и утратили статус потерпевших. Осталось 11
    31 января, Гость   Ответить
  • видимо все же серьезная компания раз расчитывается несмотря на такой "человеческий фактор" - молодцы!
    31 января, Гость   Ответить
  • Враньё, знаю абсолютно точно. Исайченко врёт.----------- Пишите на сайт news@amic.ru . Но не голословные утверждения "Враньё, знаю абсолютно точно", а факты.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Что за неграмотные формулировки. Сначала Исайченко региональный директор ООО, потом индивидуальный предприниматель, которая что-то уточнила...
    01 февраля, Гость   Ответить
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