Пострадавших больше 31? В "Жилфонде" рассказали скольким клиентам выплатят деньги

В компании уточняют, что деньги осталось вернуть 11 барнаульцам

31 января 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: скриншот с 2gis.ru

Общее число клиентов ООО "Жилфонд Барнаул", которым компания готова вернуть деньги, увеличилось как минимум до 38 человек. Такой вывод следует из ответа нового регионального директора агентства недвижимости Екатерины Исайченко на запрос amic.ru.

Индивидуальный предприниматель уточнила, что компания выполняет все свои обязательства и большинству людей деньги уже вернули. Рассчитаться осталось с одиннадцатью клиентами. Однако общую сумму ущерба предпочли не называть.

"За период с 23 по 30 января большая часть средств выплачена: 27 клиентов получили денежные средства, остальные 11 клиентов получат их в ближайшее время", – отметила Екатерина Исайченко.

Как ранее сообщал amic.ru, на дату 16 января в уголовном деле о мошенничестве в ООО "Жилфонд Барнаул" в качестве пострадавших фигурировал 31 человек. На тот момент в ведомстве не исключали, что их количество может увеличиться.

В полиции сообщали, что в декабре 2022 года руководитель агентства Людмила Авдюхина перестала выходить на связь с клиентами, не выполнила ряд договорных обязательств по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости и скрылась. По информации журналистки Татьяны Долговой, речь может идти об общем ущербе более 100 миллионов рублей.

Напомним, управляющая ООО "Жилфонд Барнаул" Людмила Авдюхина исчезла со своей семьёй 19 декабря. После этого выяснилось, что пропали и деньги, которые клиенты хранили в индивидуальных ячейках агентства недвижимости на время заключения сделок. 26 декабря появилась информация, что полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения Авдюхиной денег клиентов "Жилфонда". Само агентство было признано пострадавшим по этому делу, уточнили в компании.