Пострадавшая клиентка «Жилфонда» в Барнауле рассказала, как лишилась 5,5 млн рублей и осталась без дома

Сейчас семья живёт на съёмной квартире. Женщина требует, чтобы деятельность компании приостановили, пока пострадавшим не возместят ущерб

11 января 2023, 12:03, Ирина Киселева

Фото: скриншот с 2gis.ru

Без денег и без жилья осталась семья Оксаны, которая оказалась в числе пострадавших клиентов ООО «Жилфонд Барнаул». Почти 5,5 миллиона рублей женщина отдала на хранение в индивидуальной ячейке агентства недвижимости, пока шла её сделка. В конце декабря стало известно, что средства из ячейки пропали, а вместе с ними простыл след и регионального директора «Жилфонда» Людмилы Авдюхиной. Как люди оказались в такой ситуации и что сейчас обещают пострадавшим, читайте в материале amic.ru.

Почему деньги оказались в «Жилфонде»?

Клиентом ООО «Жилфонд Барнаул» Оксана стала в конце ноября 2022 года. Семья, в которой недавно родился второй ребёнок, решила, что пора расширять жилплощадь. Покупателя на свою двухкомнатную квартиру нашли самостоятельно. И даже присмотрели себе будущее жильё: частный дом, который застройщик обещал возвести за четыре месяца. Но чтобы провести правильно сделку и избежать юридических сложностей, Оксана обратилась в «Жилфонд». По её словам, агентство недвижимости отвечало только за договор купли-продажи по квартире и договор подряда с застройщиком.

«Передача денег за нашу квартиру проходила в офисе «Жилфонда». Но нам их не отдали: сотрудники заявили, что деньги до момента завершения регистрации права собственности покупателю должны находиться в их индивидуальной ячейке. А затем средства передадут подрядной организации на строительство дома частями, согласно договору подряда. Нас такие условия не устроили. Но сотрудники заявили, что если мы хотим начать строительство, то должны пойти на эти условия и передать деньги им на хранение», — рассказывает Оксана.



В итоге 2 декабря был составлен договор хранения и 5 446 800 рублей «легли» в ячейку ООО «Жилфонд Барнаул». 16 декабря Оксана приехала в офис, чтобы заключить договор подряда на строительство жилого дома. Семья должна была передать застройщику часть от этой суммы, чтобы он начал работы. Но поездка оказалась напрасной.

«Первый взнос должен был составить 3,4 миллиона рублей. Но в офисе нам сообщили, что инкассаторская машина сломалась, и деньги в офис не доставили. Сделку перенесли на три дня, но и она не состоялась: 19 декабря нам заявили, что в офисе нет руководства. 21 декабря мы снова приехали в офис и попросили вернуть деньги из ячейки, и тут нам ответили: их там нет», — говорит Оксана.



В этот же день семья подала заявление в полицию по факту хищения денежных средств.

А что говорят в «Жилфонде»?

22 декабря Оксана предъявила претензию в ООО «Жилфонд Барнаул» о возмещении убытков. Женщина говорит, что её на тот момент немного успокоило заявление директора агентства недвижимости «Жилфонд» в Новосибирске Александра Чернокульского, который лично приехал в Барнаул после разыгравшегося скандала и пообещал пострадавшим клиентам, что на улице и без денег люди не останутся.

В первый рабочий день 2023 года Оксана снова пошла в офис агентства, чтобы вернуть свои деньги.

«Со мной встретилась новый исполняющий обязанности руководителя барнаульских филиалов ООО «Жилфонд» Исайченко. Она заявила, что на сумму причинённого ущерба юрлицо на сумму понесенного ущерба приобретает нам жильё, которое будет зарегистрировано на нём*. А потерпевшая сторона, то есть я, буду проживать в этом жилье по договору пожизненного найма. Получается, я, муж и двое несовершеннолетних детей остались на улице без жилья и денежных средств. Мы вынуждены жить на съёмной квартире», — говорит женщина.

*По данным amic.ru, в «Жилфонде» обсуждается несколько вариантов помощи пострадавшим клиентам агентства в Барнауле. И к окончательному решению в компании ещё не пришли.

11 января Оксана обратилась в генеральную прокуратуру. Женщина намерена добиться приостановления деятельности компании «Жилфонд», пока не завершатся следственные мероприятия и пострадавшим не возместят ущерб.

Также Оксана подала исковое заявление в суд по Индустриальному району на возмещение причинённого ущерба.

Как ранее сообщал amic.ru, 19 декабря директор агентства «Жилфонд» в Барнауле Людмила Авдюхина исчезла вместе с дочерью и супругом, который занимал в «Жилфонде» должность руководителя отдела продаж. На работу руководитель не вышла, и коллеги написали о её розыске в полицию. Вместе с ней пропали из ячеек и деньги клиентов. По факту присвоения агентством «Жилфонд» в Барнауле денежных средств возбудили уголовное дело. Общая сумма ущерба пока устанавливается. Позже Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul сообщил, что Авдюхина, предположительно, с деньгами клиентов могла улететь в Турцию. По их сведениям, семья улетела из Новосибирска в Сочи, а оттуда с пересадкой в Москве — к турецким партнёрам в Стамбул, где её след теряется.