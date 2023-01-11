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Пострадавшая клиентка «Жилфонда» в Барнауле рассказала, как лишилась 5,5 млн рублей и осталась без дома

Сейчас семья живёт на съёмной квартире. Женщина требует, чтобы деятельность компании приостановили, пока пострадавшим не возместят ущерб

11 января 2023, 12:03, Ирина Киселева

Фото: скриншот с 2gis.ru
Фото: скриншот с 2gis.ru

Без денег и без жилья осталась семья Оксаны, которая оказалась в числе пострадавших клиентов ООО «Жилфонд Барнаул». Почти 5,5 миллиона рублей женщина отдала на хранение в индивидуальной ячейке агентства недвижимости, пока шла её сделка. В конце декабря стало известно, что средства из ячейки пропали, а вместе с ними простыл след и регионального директора «Жилфонда» Людмилы Авдюхиной. Как люди оказались в такой ситуации и что сейчас обещают пострадавшим, читайте в материале amic.ru.

Почему деньги оказались в «Жилфонде»?

Клиентом ООО «Жилфонд Барнаул» Оксана стала в конце ноября 2022 года. Семья, в которой недавно родился второй ребёнок, решила, что пора расширять жилплощадь. Покупателя на свою двухкомнатную квартиру нашли самостоятельно. И даже присмотрели себе будущее жильё: частный дом, который застройщик обещал возвести за четыре месяца. Но чтобы провести правильно сделку и избежать юридических сложностей, Оксана обратилась в «Жилфонд». По её словам, агентство недвижимости отвечало только за договор купли-продажи по квартире и договор подряда с застройщиком.

«Передача денег за нашу квартиру проходила в офисе «Жилфонда». Но нам их не отдали: сотрудники заявили, что деньги до момента завершения регистрации права собственности покупателю должны находиться в их индивидуальной ячейке. А затем средства передадут подрядной организации на строительство дома частями, согласно договору подряда. Нас такие условия не устроили. Но сотрудники заявили, что если мы хотим начать строительство, то должны пойти на эти условия и передать деньги им на хранение», — рассказывает Оксана.

В итоге 2 декабря был составлен договор хранения и 5 446 800 рублей «легли» в ячейку ООО «Жилфонд Барнаул». 16 декабря Оксана приехала в офис, чтобы заключить договор подряда на строительство жилого дома. Семья должна была передать застройщику часть от этой суммы, чтобы он начал работы. Но поездка оказалась напрасной.

 

«Первый взнос должен был составить 3,4 миллиона рублей. Но в офисе нам сообщили, что инкассаторская машина сломалась, и деньги в офис не доставили. Сделку перенесли на три дня, но и она не состоялась: 19 декабря нам заявили, что в офисе нет руководства. 21 декабря мы снова приехали в офис и попросили вернуть деньги из ячейки, и тут нам ответили: их там нет», — говорит Оксана.

В этот же день семья подала заявление в полицию по факту хищения денежных средств.

А что говорят в «Жилфонде»?

22 декабря Оксана предъявила претензию в ООО «Жилфонд Барнаул» о возмещении убытков. Женщина говорит, что её на тот момент немного успокоило заявление директора агентства недвижимости «Жилфонд» в Новосибирске Александра Чернокульского, который лично приехал в Барнаул после разыгравшегося скандала и пообещал пострадавшим клиентам, что на улице и без денег люди не останутся. 

В первый рабочий день 2023 года Оксана снова пошла в офис агентства, чтобы вернуть свои деньги.

«Со мной встретилась новый исполняющий обязанности руководителя барнаульских филиалов ООО «Жилфонд» Исайченко. Она заявила, что на сумму причинённого ущерба юрлицо на сумму понесенного ущерба приобретает нам жильё, которое будет зарегистрировано на нём*. А потерпевшая сторона, то есть я, буду проживать в этом жилье по договору пожизненного найма. Получается, я, муж и двое несовершеннолетних детей остались на улице без жилья и денежных средств. Мы вынуждены жить на съёмной квартире», — говорит женщина.

*По данным amic.ru, в «Жилфонде» обсуждается несколько вариантов помощи пострадавшим клиентам агентства в Барнауле. И к окончательному решению в компании ещё не пришли.

 

 

 

11 января Оксана обратилась в генеральную прокуратуру. Женщина намерена добиться приостановления деятельности компании «Жилфонд», пока не завершатся следственные мероприятия и пострадавшим не возместят ущерб.

Также Оксана подала исковое заявление в суд по Индустриальному району на возмещение причинённого ущерба.

Как ранее сообщал amic.ru, 19 декабря директор агентства «Жилфонд» в Барнауле Людмила Авдюхина исчезла вместе с дочерью и супругом, который занимал в «Жилфонде» должность руководителя отдела продаж. На работу руководитель не вышла, и коллеги написали о её розыске в полицию. Вместе с ней пропали из ячеек и деньги клиентов. По факту присвоения агентством «Жилфонд» в Барнауле денежных средств возбудили уголовное дело. Общая сумма ущерба пока устанавливается. Позже Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul сообщил, что Авдюхина, предположительно, с деньгами клиентов могла улететь в Турцию. По их сведениям, семья улетела из Новосибирска в Сочи, а оттуда с пересадкой в Москве — к турецким партнёрам в Стамбул, где её след теряется.

Комментарии 48

  • Риэлторши традиционно пользуются элементарной правовой безграмотностью своих клиентов. Вся их деятельность - сплошное мошенничество. Причём так во всех этих так называемых "агентствах".
    11 января, Гость   Ответить
  • «легли» в ячейку --- сейчас часто уговаривают в ячейку положить
    11 января, Гость   Ответить
  • Договор хранения есть? Значит в в суд. Вернуть обязаны. Хотя непонятно, насколько вообще законен такой договор, и имеет ли право его заключать левая небанковская организация
    11 января, Гость   Ответить
  • вернуть из имущества этого ООО на 10 тыс. рублей. )
    11 января, Гость   Ответить
  • почему все эти риэлтеры до сих пор работают с "теневой" выручкой, не под контрольными премиями ? Все из - за недостаточного контроля со стороны налоговой. Там суммы проходят не малые , премии так же , и все безнаказанно.
    11 января, Гость   Ответить
  • ну и нафига вы идете к риэлторам сто раз доказано что это гнилая прокладка
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, премии так же , и все безнаказанно. --- А Вы, если завидуете, идите работать риэлтором, может и у Вас премии хорошие будут.
    11 января, Гость   Ответить
  • Самое прискорбное, что весь Новосибирск так работает, а у нас все-таки это мало распространено. Ждем следующих побегов. Застройщиков вроде приструнили, теперь эти начали. С какого вообще перепуга деньги оказываются у посредника, который по сути только договор печатает? Неужели нельзя законодательно им запретить иметь кассу, ячейки и хранить деньги, пользоваться можно только р/с в уполномоченном банке? Сколько ярдов нужно скомуниздить, чтобы что-то изменилось??? Зато каждое ооо "рога и копыта" показывает сертификаты о застрахованной ответственности на сотни млн. руб. Где эти страховые деньги?
    11 января, Гость   Ответить
  • Мы продали и купили квартиры сами. Это совсем не сложно. С релтарами кваритра стоила на 100 тыс дорожи. Связались с собственником она уже на 200 т скинула!
    11 января, Гость   Ответить
  • "Женщина требует, чтобы деятельность компании приостановили" - если они приостановят деятельность, то как они отдадут? Им же надо с других доверчивых клиентов взять сначала
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, не переживайте за них, у них есть чем отдавать
    11 января, Гость   Ответить
  • Беспредел в правовом государстве (?!), раз такое процветает....видимо, от безнаказанности (???)
    11 января, Гость   Ответить
  • Вроде солидное было агентство, а оказалось - жулик на жулике сидит и жуликом погоняет! Это ж надо - дважды украсть одну и ту же квартиру! Сначала одна директриса свистнула деньги от продажи, затем другой "благотворитель" милостиво согласился якобы вернуть украденные деньги, приобретя на них квартиру для себя, любимого и милостиво разрешив пострадавшим взять ее в найм. Остап Бендер отдыхает!
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, не переживайте за них, у них есть чем отдавать ----- У Обществ с Ограниченной Ответственностью ответстсвенность, вообще-то, официально юридически ограничена лишь их имуществом. Так что что-то взыскать там по закону даже при мультимиллиардных состояниях владельцев не так-то просто.
    11 января, Гость   Ответить
  • Эта контора ЖИЛФОНД с момента образования была очень "мутной", и они проводили постоянно какие то схемы близкие к мошенничеству...если бы люди посмотрели отзывы о них в и-нете, то думаю что не потеряли бы свои деньги...
    11 января, Гость   Ответить
  • C Общества с ограниченной ответственностью "ЖИЛФОНД", 129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, 1 / стр. 1, этаж 1 помещ. II, Комната 1, ИНН 5406139980, КПП 770201001, ОГРН 1025402450347 ущерб взыскать можно очень даже легко
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, все упростится когда подключится генеральная прокуратура
    11 января, Гость   Ответить
  • C Общества с ограниченной ответственностью "ЖИЛФОНД", 129090, г. Москва ущерб взыскать можно очень даже легко ----- Вся сложность, как обычно в таких делах, во множестве юридических нюансов. Московский жилфонд - это совсем другое юридическое лицо, нежели ООО «Жилфонд Барнаул».
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, а документы проверить, если вторичку берешь? хотя бы для этого риэлтор нужен, а не для поиска вариантов.
    11 января, Гость   Ответить
  • Предположу что давно деньги клиентов тратили. Заставляли новых помещать деньги в "ячейку", и этими деньгами рассчитывались по сделкам со старыми. А когда зашло слишком далеко, когда случился "разрыв кассы", то и сбежали аферисты
    11 января, Гость   Ответить
  • Не очень сложно проверить документы и без риэлтора, за 450 рублей Росреестр выдает справку о всех собственниках квартиры. Косяк может быть спрятан в прописке детей, но это тоже можно узнать
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, а при чем здесь указанная Вами компания? В истории фигурирует ООО "ЖИЛФОНД БАРНАУЛ" г. Москва, муниципальный округ Мещанский вн.тер.г., Малая Сухаревская пл., д. 1, стр. 1, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. XIX, КОМНАТЫ С 1 ПО 7, ИНН 2221212906, КПП 770201001, ОГРН 1142225008221. Компания с Уставным капиталом в 10000 рублей. Посудится придется неплохо, пока доберешься до реальных собственников.
    11 января, Гость   Ответить
  • C Общества с ограниченной ответственностью "ЖИЛФОНД", 129090, г. Москва ущерб взыскать можно очень даже легко ----- Вся сложность, как обычно в таких делах, во множестве юридических нюансов. Московский жилфонд - это совсем другое юридическое лицо, нежели ООО «Жилфонд Барнаул». ********************************************************************************** ООО "ЖИЛФОНД БАРНАУЛ", 129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, 1 / стр 1, этаж 1 помещ. XIX, Комнаты с 1 по 7, ИНН 2221212906, КПП 770201001, ОГРН 1142225008221, Выручка — 122,1 млн, Чистая прибыль — 4,2 млн Этим уже посложнее будет покрыть ущерб. Без помощи материнской компании
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, а документы проверить, если вторичку берешь? ----- Тут вообще всё просто, элементарно и абсолютно бесплатно. На сайте Росреестра по адресу тут же высвечивается наличие обременений (долгов) и сроки владения. *** Юридические документы проверяются в МФЦ при подписании Договора. *** Чисто внешне - если впаривают квартиру с "дизайнерским ремонтом", значит квартира с дефектами или с проблемными владельцами в прошлом. *** Если не соглашаются на полные суммы в договоре и платежи через банки - значит мошенничество! *** Простая логика, осторожность и никому ничего платить не надо! А ведь только за это риэлторши без всякого образования и без какой-либо ответственности берут сотни тысяч!
    11 января, Гость   Ответить
  • а документы проверить, если вторичку берешь ----------- в интернете всё есть. а если ипотека , так там вообще лафа - банк всё проверит
    11 января, Гость   Ответить
  • "Жилфонд" ждёт новых клиентов, где вам окажут полный спектр услуг!
    11 января, Гость   Ответить
  • ну люди не верят тырнетам лучше лоханутся и отдадут 100 тышь человеку который ни за что не отвечает!
    11 января, Гость   Ответить
  • Если Жилфонд не урегулирует вопрос с пострадавшими, говорить о новых клиентах и работе как прежде вообще не уместно. Ситуация для них - это экзистенциональная угроза.
    11 января, Гость   Ответить
  • Почитайте в любом договоре с риэлтором - он не несет НИКАКОЙ ответсвености НИ ЗА ЧТО !!!
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, не соглашаются на полные суммы в договоре и платежи через банки - значит мошенничество -------- Почему сразу мошенничество??? Банальный уход от налога, если квартира в собственности менее 3-х лет.
    11 января, Гость   Ответить
  • Ситуация для них ----- Ситуация для всех риелторш всех так называемых агентств обнажила всю суть их противоправной деятельности на грани мошенничества.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, а покупателю это заниженная сумма в договоре потом аукнется, если негатив по сделке обнаружится.
    11 января, Гость   Ответить
  • Тут все такие умные) вы и хлеб, наверное, не покупаете - сами печёте. И корова у вас на балконе своя. А уж про автомобиль даже не говорю - сами мастерите из говна и палок… про какие сотни тысяч тут буровят? Я когда продавал/покупал квартиру - просто дал ТЗ своему доверенному риэлтору. Он все варианты нашёл, все организовал. Вознаграждение - 35 тысяч. При этом я своего времени не терял, за меня все сделали.
    11 января, Гость   Ответить
  • Банальный уход от налога --вы серьезно? Вы не считаете это мошенничеством?
    11 января, Гость   Ответить
  • Банальный уход от налога, если квартира в собственности менее 3-х лет. ---- А это разве не мошенничество? К тому же, при расторжении договора плательщик уже не получит то, что передавалось "чёрным налом". И так называемыми "перекупами", тем более с "дизайнерскими ремонтами" обычно скрывается что-то намного более серьёзное!
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, Причем тут любой договор с риэлтором? Здесь речь про договор хранения денег в ячейке АН.
    11 января, Гость   Ответить
  • Ха - ха! МФЦ вообще ничего не проверяют. Им по барабану что написано в документах. Был случай - переводила в собственность квартиру и был не правильно указан этаж(вместо 8, шестой). Пришлось начинать всё с начала - БТИ, тех.паспорт и проч. А в МФЦ ответили, что можете сдавать что угодно, хоть партитуру "Лебединого озера". А этаж они не правильно написали, но это не пробиваемая контора и легче начать всё сначала, чем с ними спорить.
    11 января, Гость   Ответить
  • Да, в том то и дело) это не должно дорого стоить, но эти потраченные 35 тысяч на риэлтора (если он проверенный и т.д и т.п) потом окупятся хорошим жильем без косяков. А юридических моментов много - наследство, маткапиталы, перепланировки. Все надо проверять. И да, не у всех есть подкованность в этом вопросе. Но хранить деньги в ячейке агентства - уже перебор.
    11 января, Гость   Ответить
  • А юридических моментов много - наследство, маткапиталы, перепланировки. ----- Всё элементарно проверяется простым просмотром соответствующих документов в считанные минуты.
    11 января, Гость   Ответить
  • "если бы люди посмотрели отзывы о них в и-нете" Посмотрел 4,6 из 5 - ти.
    11 января, Гость   Ответить
  • А юридических моментов много --- вы этих риэлторов видели? большинство из них школу-то не закончили. много они напроверяют!
    11 января, Гость   Ответить
  • Через депозит нотариуса самый надежный способ расчета, проверено!
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, Всё элементарно проверяется ------ Не могу согласиться с Вами. Например для меня да, это элементарно, я 18 лет с документами работаю, а вот, например, какой-нибудь дядя Ваня фрезеровщик с завода вряд ли в тонкостях сможет разобраться.
    11 января, Гость   Ответить
  • все эти жилфонды с этажами - крайне агрессивные конторки
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, Причем тут любой договор с риэлтором? Здесь речь про договор хранения денег в ячейке АН. ----- При том, что нет такого вида договора как договор хранения денег. Нет и быть не может. Это недействительная сделка, мнимая, которая прикрывает какую-то другую сделку. Например, аванс по договору оказания услуг. А деньги можно передавать на хранение только в банк, но там иные правоотношения
    11 января, Гость   Ответить
  • Жилфонд крайне мерзкая конторка - хотел приобрести квартиру, выставленную на их сайте, так тварюжка-риелторша подпихивала договор на много тугриков, на поиск недвижимости. Когда ей указали её место, стала пихать уже другой договор. Ни в одном договоре про ответственность риелтора или агентства за сделку слова не сказано было. Если нет времени и есть деньги, то лучше пользоваться хорошо знакомыми риелторами, чем вот этими
    11 января, Гость   Ответить
  • Странно то, что люди думают, что риэлтеры разбираются в правовой стороне вопроса и могут проверить юридическую чистоту сделки. Как бы не так. Они не юристы, и в юридических тонкостях не разбираются. Берут деньги с клиентов, а те платят и не понимают за что платят. Но самое печальное, что он не несут никакой ответственности. Пора принять законодательные меры о том, что услуги риэлтера могут оказывать лица, имеющие юридическое образование и получившие специальный допуск. Иначе этот бардак никогда не закончится.
    11 января, Гость   Ответить
  • Да, согласен с последним гостем. Именно допуск. Государственно аккредитованный риэлтер. А не с каждой помойки любой желающий, имеющий просто подвязанный язык и навязывания чувства убеждения. А так тоже есть одна негативная история в том числе и про риэлтера. Как лет 5 назад семья Путиных (однофамильцы) решили купить дом во Власихе, у Павлищева Евгения, а дом был в залоге у банка. И что из этого вышло. Кому интересно, поищите в поисковиках. Амик не любит, когда ссылки на новости с иных сайтов размещают у них в комментариях. Вот как раз в этой ситуации. На кой нужен был риэлтер, который ни за что не несёт ответственности. Если что не так, бочком-бочком, и видали его. И желательно деньги за свои "услуги" чтобы успел получить.
    11 января, Гость   Ответить
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