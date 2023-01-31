Больше половины пострадавших клиентов "Жилфонд Барнаул" смогли вернуть свои деньги

Компания уже рассчиталась с 27 барнаульцами

31 января 2023, 16:02, ИА Амител

Фото: скриншот с 2gis.ru

Агентство недвижимости ООО "Жилфонд Барнаул" рассчиталось с большей частью пострадавших клиентов, которые хранили деньги в компании на период сделок. На дату 31 января компенсации получили 27 человек. Об этом amic.ru сообщила новый управляющий Екатерина Исайченко.

"Обязательства выполняются в полном объёме. За период с 23 по 30 января большая часть средств выплачена. Денежные средства получили 27 клиентов, остальные 11 клиентов получат их в ближайшее время", – рассказала Исайченко.

Как ранее сообщал amic.ru, пострадавшим клиентам ООО "Жилфонд Барнаул" в ответ на претензии вручать гарантийные письма начали в начале января. В документах компания обязалась вернуть ценные конверты, оставленные по договорам хранения. Кому-то деньги обещали вернуть в срок до 31 января, другим – без указания конкретной даты.

Напомним, управляющая ООО "Жилфонд Барнаул" Людмила Авдюхина исчезла со своей семьёй 19 декабря. После этого выяснилось, что пропали и деньги, которые клиенты хранили в индивидуальных ячейках агентства недвижимости на время заключения сделок. 26 декабря появилась информация, что полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения Авдюхиной денег клиентов "Жилфонда". Само агентство было признано пострадавшим по этому делу, уточнили в компании.

Обновлено 1 февраля в 14:18



Заменено: "26 декабря появилась информация, что в Барнауле возбудили уголовное дело по факту присвоения агентством "Жилфонд" денежных средств" на "26 декабря появилась информация, что полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения Авдюхиной денег клиентов "Жилфонда". Само агентство было признано пострадавшим по этому делу, уточнили в компании".

Позже Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul сообщил, что Авдюхина, предположительно, с деньгами клиентов могла улететь в Турцию. По их сведениям, туда она попала не напрямую: семья улетела из Новосибирска в Сочи, оттуда в Москву, а затем в Стамбул, где её след потерялся.