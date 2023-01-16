Обещают всё вернуть до 31 января. В барнаульском "Жилфонде" начали раздавать пострадавшим гарантийные письма

В компании от официальных комментариев воздерживаются

16 января 2023, 13:35, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Пострадавшим клиентам ООО "Жилфонд Барнаул" в ответ на претензии начали вручать гарантийные письма, об этом amic.ru сообщила одна из пострадавших. В документе компания за подписью нового управляющего в лице Екатерины Исаченко обязуется вернуть ценные конверты, оставленные по договорам хранения (есть в распоряжении редакции).

"Конкретно моей семье деньги "Жилфонд" пообещал вернуть в срок до 31 января. Ещё двум семьям, о которых я знаю, тоже вручили такие письма, но в их случаях почему-то дата возврата не указана", – рассказала одна из пострадавших.

В Барнауле в "Жилфонде" от официальных комментариев пока воздерживаются.

Никакой информации не дают и в новосибирском филиале агентства недвижимости. В частности, на момент публикации остался без ответа запрос от 12 января, в котором amic.ru просил разъяснить: насколько законны были услуги "Жилфонда", когда деньги клиентов хранили в индивидуальных ячейках, а также уточнить, по такой схеме работали только в Барнауле или по всей России.

Ответ на запрос от 24 декабря amic.ru получил, но эти вопросы в пресс-службе проигнорировали. Как сообщили amic.ru несколько пострадавших клиентов, их буквально вынудили оставить деньги в агентстве недвижимости. В противном случае, утверждали сотрудники "Жилфонда", сделка просто не состоится, делятся своими историями потерпевшие.

Как ранее сообщал amic.ru, управляющая ООО "Жилфонд Барнаул" Людмила Авдюхина исчезла со своей семьёй 19 декабря. После этого выяснилось, что пропали и деньги, которые клиенты хранили в индивидуальных ячейках агентства недвижимости на время заключения сделок. 26 декабря появилась информация, что в Барнауле возбудили уголовное дело по факту присвоения агентством "Жилфонд" денежных средств. Известно, что сумма ущерба по двум пострадавшим составила более восьми миллионов рублей. По аналогичным фактам в УМВД России по городу Барнаулу поступило ещё девять заявлений. По ним проводятся проверки, ущерб устанавливается.

Позже Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul сообщил, что Авдюхина, предположительно, с деньгами клиентов могла улететь в Турцию. По их сведениям, туда она попала не напрямую: семья улетела из Новосибирска в Сочи, оттуда в Москву, а затем в Стамбул. В Турции её след потерялся.

16 января журналистка Татьяна Долгова в своём Telegram-канале сообщила, что Авдюхину объявили в международный розыск. Все материалы по её делу передали в Интерпол. По её сведениям, сумма ущерба клиентов превышает 100 миллионов рублей.