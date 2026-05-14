Число православных в России сократилось в 1,2 раза за 15 лет

Сейчас к православию относят себя 65% россиян

14 мая 2026, 13:01, ИА Амител

Церковь, Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

За последние 15 лет в России зафиксировано снижение доли граждан, идентифицирующих себя как православных: показатель сократился в 1,2 раза — с 78 до 65%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Православным Свято‑Тихоновским гуманитарным университетом.

Исследование также раскрыло религиозную картину страны в целом: православные — 65%, мусульмане — 9%, последователи других религий — 3%, не относят себя ни к какой религии — 16%, атеисты — 6%, затруднились с ответом — 1%.

Детальный анализ среди тех, кто назвал себя православными, показал неоднородность религиозной практики: 32% полностью избегают участия в церковных службах, 17% участвуют в службах несколько раз в год или чаще, 10% никогда не посещают храмы, 33% бывают в храмах несколько раз в год и чаще.

По данным исследования Аналитического центра ВЦИОМ за прошлый год, православными себя считали 67% россиян. Ранее в РПЦ заявили, что истинное счастье — в служении Богу, а не в личном комфорте.