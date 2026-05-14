Число православных в России сократилось в 1,2 раза за 15 лет
Сейчас к православию относят себя 65% россиян
14 мая 2026, 13:01, ИА Амител
За последние 15 лет в России зафиксировано снижение доли граждан, идентифицирующих себя как православных: показатель сократился в 1,2 раза — с 78 до 65%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Православным Свято‑Тихоновским гуманитарным университетом.
Исследование также раскрыло религиозную картину страны в целом: православные — 65%, мусульмане — 9%, последователи других религий — 3%, не относят себя ни к какой религии — 16%, атеисты — 6%, затруднились с ответом — 1%.
Детальный анализ среди тех, кто назвал себя православными, показал неоднородность религиозной практики: 32% полностью избегают участия в церковных службах, 17% участвуют в службах несколько раз в год или чаще, 10% никогда не посещают храмы, 33% бывают в храмах несколько раз в год и чаще.
По данным исследования Аналитического центра ВЦИОМ за прошлый год, православными себя считали 67% россиян. Ранее в РПЦ заявили, что истинное счастье — в служении Богу, а не в личном комфорте.
13:18:14 14-05-2026
Отвечает священник Филипп Парфенов:
Одного крещения здесь не достаточно, естественно, нужно еще и реальное членство в какой-то из общин, где периодически человек участвует в общей молитве и таинствах.
--------------
судя по тексту новости - даже 33 % не набирается.
13:37:37 14-05-2026
Да какие 65%, они православные на словах, процентов 98 из этих 65 не верят в Бога, а говорят так, потому что это модно.
13:52:23 14-05-2026
не относят себя ни к какой религии — 16%, атеисты — 6%
это разве не одни и те же люди?
15:31:25 14-05-2026
Гость (13:52:23 14-05-2026) не относят себя ни к какой религии — 16%, атеисты — 6%эт...
Нет. Атеисты отрицают существование божественных сущностей в принципе. А есть еще агностики, которые не являются приверженцами каких-либо религий, но допускают существование высших сил, которые находятся за пределами нашего понимания и научных возможностей на данном этапе развития (боги/демиурги/высший разум/инопланетяне-прогрессоры/вселенская гармония и т. п.)
13:52:50 14-05-2026
А сколько храмов построено!?, для кого?, может детские сады и школы надо строить - што бы православные размножались .....
13:55:03 14-05-2026
А если еще ввести церковную десятину для верующих... И вот тогда-то можно будет посмотреть, сколько у нас истинно православных.
14:08:10 14-05-2026
Атеистам пофиг.
14:14:01 14-05-2026
сборы упали?
14:22:10 14-05-2026
Гость (14:14:01 14-05-2026) сборы упали?...
Ага, свечечки плохо продаются. Бабки не вывозят уже, а молодежи это нафиг не надо!
18:07:41 14-05-2026
Гость (14:22:10 14-05-2026) Ага, свечечки плохо продаются. Бабки не вывозят уже, а м... Не хочешь покупать свечки будешь платить джизью
00:56:01 15-05-2026
Гость (18:07:41 14-05-2026) Не хочешь покупать свечки будешь платить джизью... Джинн, что ли?
14:29:07 14-05-2026
Прозрели/поумнели.
15:09:58 14-05-2026
Срочно сбацать новый опрос! Опросить всех около любой церкви. Ошеломляющий результат гарантирован)
15:46:44 14-05-2026
да простое вымирание же