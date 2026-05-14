НОВОСТИОбщество

Число православных в России сократилось в 1,2 раза за 15 лет

Сейчас к православию относят себя 65% россиян

14 мая 2026, 13:01, ИА Амител

Церковь, Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Церковь, Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

За последние 15 лет в России зафиксировано снижение доли граждан, идентифицирующих себя как православных: показатель сократился в 1,2 раза — с 78 до 65%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Православным Свято‑Тихоновским гуманитарным университетом.

Исследование также раскрыло религиозную картину страны в целом: православные — 65%, мусульмане — 9%, последователи других религий — 3%, не относят себя ни к какой религии — 16%, атеисты — 6%, затруднились с ответом — 1%.

Детальный анализ среди тех, кто назвал себя православными, показал неоднородность религиозной практики: 32% полностью избегают участия в церковных службах, 17% участвуют в службах несколько раз в год или чаще, 10% никогда не посещают храмы, 33% бывают в храмах несколько раз в год и чаще.

По данным исследования Аналитического центра ВЦИОМ за прошлый год, православными себя считали 67% россиян. Ранее в РПЦ заявили, что истинное счастье — в служении Богу, а не в личном комфорте.

Пасха, церковь / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В РПЦ заявили, что встреча с Христом из-за конца света не может быть кошмаром

Богослов прокомментировал сообщения о пересыхании Евфрата и напомнил, что Апокалипсис нужно воспринимать как ожидание царства вечности
НОВОСТИОбщество

Россия Статистика РПЦ
       

Комментарии 14

Avatar Picture
Мусик

13:18:14 14-05-2026

Отвечает священник Филипп Парфенов:
Одного крещения здесь не достаточно, естественно, нужно еще и реальное членство в какой-то из общин, где периодически человек участвует в общей молитве и таинствах.
--------------
судя по тексту новости - даже 33 % не набирается.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:37 14-05-2026

Да какие 65%, они православные на словах, процентов 98 из этих 65 не верят в Бога, а говорят так, потому что это модно.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:23 14-05-2026

не относят себя ни к какой религии — 16%, атеисты — 6%
это разве не одни и те же люди?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:25 14-05-2026

Гость (13:52:23 14-05-2026) не относят себя ни к какой религии — 16%, атеисты — 6%эт...
Нет. Атеисты отрицают существование божественных сущностей в принципе. А есть еще агностики, которые не являются приверженцами каких-либо религий, но допускают существование высших сил, которые находятся за пределами нашего понимания и научных возможностей на данном этапе развития (боги/демиурги/высший разум/инопланетяне-прогрессоры/вселенская гармония и т. п.)

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

13:52:50 14-05-2026

А сколько храмов построено!?, для кого?, может детские сады и школы надо строить - што бы православные размножались .....

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:03 14-05-2026

А если еще ввести церковную десятину для верующих... И вот тогда-то можно будет посмотреть, сколько у нас истинно православных.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:10 14-05-2026

Атеистам пофиг.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:01 14-05-2026

сборы упали?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:10 14-05-2026

Гость (14:14:01 14-05-2026) сборы упали?...
Ага, свечечки плохо продаются. Бабки не вывозят уже, а молодежи это нафиг не надо!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:07:41 14-05-2026

Гость (14:22:10 14-05-2026) Ага, свечечки плохо продаются. Бабки не вывозят уже, а м... Не хочешь покупать свечки будешь платить джизью

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:56:01 15-05-2026

Гость (18:07:41 14-05-2026) Не хочешь покупать свечки будешь платить джизью... Джинн, что ли?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:07 14-05-2026

Прозрели/поумнели.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:58 14-05-2026

Срочно сбацать новый опрос! Опросить всех около любой церкви. Ошеломляющий результат гарантирован)

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:44 14-05-2026

да простое вымирание же

  -12 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров