В РПЦ заявили, что встреча с Христом из-за конца света не может быть кошмаром

Богослов прокомментировал сообщения о пересыхании Евфрата и напомнил, что Апокалипсис нужно воспринимать как ожидание царства вечности

14 мая 2026, 09:03, ИА Амител

Пасха, церковь / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Игумен, кандидат богословия Иов (Чернышев) заявил, что православным христианам не стоит бояться конца света. Согласно вероучению, апокалипсис станет временем второй встречи верующих с Иисусом Христом. Так в беседе с "Лентой.ру" священнослужитель прокомментировал сообщения о возможном исполнении пророчества о грядущем Армагеддоне. О его начале, согласно библейской книге "Откровение Иоанна Богослова", свидетельствует стремительное пересыхание реки Евфрат. Однако он подчеркнул, что данный процесс может и не быть признаком скорого конца света.

По словам Иова, христианское вероучение признает неизбежность завершения земной истории. Образы, описанные Христом в Евангелии и Иоанном Богословом в "Откровении", включают элементы глобальных и локальных катастроф — войны, болезни и прочие неизбежные явления.

«Но сама встреча со Христом не может быть кошмаром ни в коей мере», — подчеркнул священник.

Игумен отметил, что Апокалипсис, содержащий пророчества о конце света, по сути представляет собой ожидание царства вечности. Говоря о пересыхании Евфрата, он указал, что река, упомянутая в библейском пророчестве, не обязательно идентична современной реке на территории Ирака, и призвал не трактовать связанные с ней события буквально.

Кроме того, Иов напомнил, что книга Апокалипсиса традиционно считается в христианстве сложной для понимания — именно поэтому Церковь изначально не хотела включать ее в библейский канон. Священнослужитель пояснил:

«В силу определенной таинственности и тяжелочитаемости она имеет мало толкований. Автор этой книги очень хорошо осведомлен в Ветхом Завете, и особенности Нового Завета он передает через Ветхий. Для того чтобы понимать эту книгу, надо быть погруженным в язык Священного Писания, а также иметь в виду, что на момент написания этой книги христианство еще испытывало сильную зависимость от богослужебной культуры».

Богослов также подчеркнул, что Библию в целом и Апокалипсис в частности не следует читать буквально, поскольку текст полон глубоких аллегорий. В завершение беседы Иов отметил педагогическую ценность рассуждений о конце света для верующих.

По его словам, Григорий Богослов называл "исход мира" темой, о которой можно говорить без риска погрешить. Ошибиться в ней практически невозможно, а обсуждение несет важный воспитательный смысл. Ранее патриарх Кирилл призвал россиян не молиться о повышении зарплаты и покупке дома.