В РПЦ заявили, что встреча с Христом из-за конца света не может быть кошмаром
Богослов прокомментировал сообщения о пересыхании Евфрата и напомнил, что Апокалипсис нужно воспринимать как ожидание царства вечности
14 мая 2026, 09:03, ИА Амител
Игумен, кандидат богословия Иов (Чернышев) заявил, что православным христианам не стоит бояться конца света. Согласно вероучению, апокалипсис станет временем второй встречи верующих с Иисусом Христом. Так в беседе с "Лентой.ру" священнослужитель прокомментировал сообщения о возможном исполнении пророчества о грядущем Армагеддоне. О его начале, согласно библейской книге "Откровение Иоанна Богослова", свидетельствует стремительное пересыхание реки Евфрат. Однако он подчеркнул, что данный процесс может и не быть признаком скорого конца света.
По словам Иова, христианское вероучение признает неизбежность завершения земной истории. Образы, описанные Христом в Евангелии и Иоанном Богословом в "Откровении", включают элементы глобальных и локальных катастроф — войны, болезни и прочие неизбежные явления.
«Но сама встреча со Христом не может быть кошмаром ни в коей мере», — подчеркнул священник.
Игумен отметил, что Апокалипсис, содержащий пророчества о конце света, по сути представляет собой ожидание царства вечности. Говоря о пересыхании Евфрата, он указал, что река, упомянутая в библейском пророчестве, не обязательно идентична современной реке на территории Ирака, и призвал не трактовать связанные с ней события буквально.
Кроме того, Иов напомнил, что книга Апокалипсиса традиционно считается в христианстве сложной для понимания — именно поэтому Церковь изначально не хотела включать ее в библейский канон. Священнослужитель пояснил:
«В силу определенной таинственности и тяжелочитаемости она имеет мало толкований. Автор этой книги очень хорошо осведомлен в Ветхом Завете, и особенности Нового Завета он передает через Ветхий. Для того чтобы понимать эту книгу, надо быть погруженным в язык Священного Писания, а также иметь в виду, что на момент написания этой книги христианство еще испытывало сильную зависимость от богослужебной культуры».
Богослов также подчеркнул, что Библию в целом и Апокалипсис в частности не следует читать буквально, поскольку текст полон глубоких аллегорий. В завершение беседы Иов отметил педагогическую ценность рассуждений о конце света для верующих.
По его словам, Григорий Богослов называл "исход мира" темой, о которой можно говорить без риска погрешить. Ошибиться в ней практически невозможно, а обсуждение несет важный воспитательный смысл. Ранее патриарх Кирилл призвал россиян не молиться о повышении зарплаты и покупке дома.
09:44:39 14-05-2026
Подумаешь все умрут и будут гореть в гиене огненной. Ни чего страшного
09:52:05 14-05-2026
Гость (09:44:39 14-05-2026) Подумаешь все умрут и будут гореть в гиене огненной. Ни чего... подумаешь..
геена.
ничего.
10:19:19 14-05-2026
идите с миром. (09:52:05 14-05-2026) подумаешь..геена.ничего. ... геенна*
10:58:18 14-05-2026
Гость (10:19:19 14-05-2026) геенна*... мерси.
пойду причащусь.
12:15:24 14-05-2026
Гость (10:19:19 14-05-2026) геенна*... Гиена же. Зверь такой.
12:19:23 14-05-2026
Гость (12:15:24 14-05-2026) Гиена же. Зверь такой.... Не путай теплоее с мягким!
12:37:06 14-05-2026
Гость (12:15:24 14-05-2026) Гиена же. Зверь такой.... ну пусть будет гиена))
10:06:42 14-05-2026
Мне очень важно мнение неизвестного перца с горы с хлебушком между ушами. Пусть дальше чешет как кармические корабли бороздят просторы Вальгаллы.
10:16:05 14-05-2026
Амик, можете не печатать эту хрень вместе с гороскопами, пожалуйста?
10:28:37 14-05-2026
Ну у ворот насколько я помню апостол Петр. А там кому к Христу а кому и .... Анекдот про Русских футболистов. Встречает апостол Петр у ворот в рай двух старых Русских футболистов и удивлённо спрашивает-" А вы как в ворота попали?".
10:34:42 14-05-2026
Акститесь грешники! Исус Христос говорил что того когда будет армагеддон не знает и он сам и никто не знает а только Бог создатель всего сущего
Зачем своим гнилым языком про это трепать?
12:14:59 14-05-2026
Холмс (10:34:42 14-05-2026) Акститесь грешники! Исус Христос говорил что того когда буде... Отче наш! Ежа неси и не беси! Алюминь!
10:41:12 14-05-2026
Вот пусть РПЦ и встречается. А мы подождем!
11:17:20 14-05-2026
У нас в палате их несколько.
13:09:13 14-05-2026
Что же вы, умники, на ислам, например, никогда не тявкаете? Или боитесь свои головы вдоль дорог лицезреть?
14:23:26 14-05-2026
Гость (13:09:13 14-05-2026) Что же вы, умники, на ислам, например, никогда не тявкаете? ... Ты за свою лучше переживай.
15:27:29 14-05-2026
Гость (13:09:13 14-05-2026) Что же вы, умники, на ислам, например, никогда не тявкаете? ... таки и здесь не за веру полемика, а за то -
как всё это преподносится.
20:15:37 14-05-2026
А неверующий уже осуждён!