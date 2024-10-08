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Discord официально заблокировали в России

Чаще всего люди жалуются на работу мобильного приложения и сайта

08 октября 2024, 22:40, ИА Амител

Клавиатура и мышь / Фото: pxhere.com/ru/photo/245
Клавиатура и мышь / Фото: pxhere.com/ru/photo/245

В России заблокировали доступ к мессенджеру Discord из-за несоблюдения требований законодательства. Об этом сообщает RT.

В ведомстве напомнили, что неоднократно требовали от администрации мессенджера удалить запрещённый контент, но материалы до сих пор не были удалены.

"Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации", — заявили в Роскомнадзоре.

Заявление ведомства есть в распоряжении RT.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России Discord продолжает работать.

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Комментарии 7

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Аноним

22:55:15 08-10-2024

зачем блокировать если аналогов нету?

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Дюша

10:13:50 09-10-2024

Эта власть что то для народа делает или только против? Кто то хочет волну недовольства поднять и народ вывести на Болотную? А, Комнадзор? Люди ради свободы родину продали, а теперь ни родины, ни свободы?

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Дмитрий

10:23:08 09-10-2024

Все правильно! Только блокировка научит врагов уважать нас, - Россию!

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Дюша

10:39:09 09-10-2024

Дмитрий (10:23:08 09-10-2024) Все правильно! Только блокировка научит врагов уважать нас, ... Прежде чем что то блокировать нужно создать свое...Но можно и рубить сук на котором сидишь...

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Гость

11:20:51 09-10-2024

Дюша (10:39:09 09-10-2024) Прежде чем что то блокировать нужно создать свое...Но можно ... Не обязательно, чтобы защищать ребенка, - родить своего. Не обязательно!

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Гость

11:27:14 09-10-2024

Дюша, тебе-то что с того Дискорда? Да и мессенджеров этих как гогна за моей баней. Ты в воцаппе-то раз в день мессаги читаешь...

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НеДюша

21:06:45 09-10-2024

Гость (11:27:14 09-10-2024) Дюша, тебе-то что с того Дискорда? Да и мессенджеров этих ка... а с того, что в ДС куча дебилов у каждого свой сервер, свои правила а суть то одна.
куча личинок пишущих тупые сообщения присылающие тупые картинки и тупо хихикают увидев слово попа.

или неадекватная администрация которая тупо банит лишая возможности оправдатся.
и извинится за косяки.
так что черти без дискордика посидите

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