Discord официально заблокировали в России
Чаще всего люди жалуются на работу мобильного приложения и сайта
08 октября 2024, 22:40, ИА Амител
В России заблокировали доступ к мессенджеру Discord из-за несоблюдения требований законодательства. Об этом сообщает RT.
В ведомстве напомнили, что неоднократно требовали от администрации мессенджера удалить запрещённый контент, но материалы до сих пор не были удалены.
"Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации", — заявили в Роскомнадзоре.
Заявление ведомства есть в распоряжении RT.
Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России Discord продолжает работать.
22:55:15 08-10-2024
зачем блокировать если аналогов нету?
10:13:50 09-10-2024
Эта власть что то для народа делает или только против? Кто то хочет волну недовольства поднять и народ вывести на Болотную? А, Комнадзор? Люди ради свободы родину продали, а теперь ни родины, ни свободы?
10:23:08 09-10-2024
Все правильно! Только блокировка научит врагов уважать нас, - Россию!
10:39:09 09-10-2024
Дмитрий (10:23:08 09-10-2024) Все правильно! Только блокировка научит врагов уважать нас, ... Прежде чем что то блокировать нужно создать свое...Но можно и рубить сук на котором сидишь...
11:20:51 09-10-2024
Дюша (10:39:09 09-10-2024) Прежде чем что то блокировать нужно создать свое...Но можно ... Не обязательно, чтобы защищать ребенка, - родить своего. Не обязательно!
11:27:14 09-10-2024
Дюша, тебе-то что с того Дискорда? Да и мессенджеров этих как гогна за моей баней. Ты в воцаппе-то раз в день мессаги читаешь...
21:06:45 09-10-2024
Гость (11:27:14 09-10-2024) Дюша, тебе-то что с того Дискорда? Да и мессенджеров этих ка... а с того, что в ДС куча дебилов у каждого свой сервер, свои правила а суть то одна.
куча личинок пишущих тупые сообщения присылающие тупые картинки и тупо хихикают увидев слово попа.
или неадекватная администрация которая тупо банит лишая возможности оправдатся.
и извинится за косяки.
так что черти без дискордика посидите