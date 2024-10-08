Discord официально заблокировали в России

Чаще всего люди жалуются на работу мобильного приложения и сайта

08 октября 2024, 22:40, ИА Амител

Клавиатура и мышь / Фото: pxhere.com/ru/photo/245

В России заблокировали доступ к мессенджеру Discord из-за несоблюдения требований законодательства. Об этом сообщает RT.

В ведомстве напомнили, что неоднократно требовали от администрации мессенджера удалить запрещённый контент, но материалы до сих пор не были удалены.

"Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации", — заявили в Роскомнадзоре.

Заявление ведомства есть в распоряжении RT.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России Discord продолжает работать.