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Число жертв "политеховского" маньяка, орудовавшего в Барнауле, выросло до девяти

И может увеличиться еще

21 сентября 2023, 12:48, ИА Амител

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

Появились новые жертвы в деле Виталия Манишина, подозреваемого в убийстве абитуриенток АлтГТУ в конце девяностых и начале нулевых годов, сообщает Telegram-канал Shot.

"К пяти доказанным погибшим добавилось еще четыре эпизода. И может увеличиться еще", – говорится в сообщении.

В рамках расследования уже доказали, что маньяк совершил еще как минимум четыре убийства в период с июня 1999-го по июль 2000 года. Возраст жертв: 17, 21, 26 и 54 года.

Напомним, сейчас Манишин находится в СИЗО, следователи продолжают устанавливать обстоятельства и подробности преступлений.

Ранее amic.ru подробно рассказал о деле "политеховского" маньяка: что известно об убийстве студенток в Барнауле и почему маньяка поймали спустя 20 лет?

Фото: из открытых источников

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НОВОСТИОбщество
Барнаул громкое дело политеховский маньяк
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Комментарии 9

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Гость

13:23:36 21-09-2023

Т.е. по политеховским девчёнкам пока не доказано? Верно я понимаю?

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Гость

13:29:43 21-09-2023

ну сейчас всех "глухарей" на него повесят..... все равно пожизненное корячится....

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Гость

13:49:31 21-09-2023

да его не поймали, он сам сдался!

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Гость

14:10:45 21-09-2023

Гость (13:49:31 21-09-2023) да его не поймали, он сам сдался!... ничего подобного, здесь же, на Амике была статья, о том,. что раскрыли случайно!

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гость

13:50:03 21-09-2023

СУ СК, раскройте информацию, по политеховским дечочкам ОН причастен, объявление, хоты бы "дежурное" предъявлено?

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Гость

13:52:45 21-09-2023

столько времени прошло.............и ни одной подвижки ранее в расследовании???

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гость

14:09:29 21-09-2023

а с загнавших Анисимова в гроб спросят

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Гость

14:38:34 21-09-2023

"Весь дохляк на морячка бы и вешали." к/ф "Мама не горюй".

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Гость

19:44:50 21-09-2023

Ага, убийство Листьева и Старовойтовой тоже на него повесьте. Понимающие люди уже не скрывают усмешек.

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