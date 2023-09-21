И может увеличиться еще

21 сентября 2023, 12:48, ИА Амител

Фото: из открытых источников

Появились новые жертвы в деле Виталия Манишина, подозреваемого в убийстве абитуриенток АлтГТУ в конце девяностых и начале нулевых годов, сообщает Telegram-канал Shot.

"К пяти доказанным погибшим добавилось еще четыре эпизода. И может увеличиться еще", – говорится в сообщении.

В рамках расследования уже доказали, что маньяк совершил еще как минимум четыре убийства в период с июня 1999-го по июль 2000 года. Возраст жертв: 17, 21, 26 и 54 года.

Напомним, сейчас Манишин находится в СИЗО, следователи продолжают устанавливать обстоятельства и подробности преступлений.

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