Число жертв "политеховского" маньяка, орудовавшего в Барнауле, выросло до девяти
И может увеличиться еще
21 сентября 2023, 12:48, ИА Амител
Появились новые жертвы в деле Виталия Манишина, подозреваемого в убийстве абитуриенток АлтГТУ в конце девяностых и начале нулевых годов, сообщает Telegram-канал Shot.
"К пяти доказанным погибшим добавилось еще четыре эпизода. И может увеличиться еще", – говорится в сообщении.
В рамках расследования уже доказали, что маньяк совершил еще как минимум четыре убийства в период с июня 1999-го по июль 2000 года. Возраст жертв: 17, 21, 26 и 54 года.
Напомним, сейчас Манишин находится в СИЗО, следователи продолжают устанавливать обстоятельства и подробности преступлений.
Ранее amic.ru подробно рассказал о деле "политеховского" маньяка: что известно об убийстве студенток в Барнауле и почему маньяка поймали спустя 20 лет?
13:23:36 21-09-2023
Т.е. по политеховским девчёнкам пока не доказано? Верно я понимаю?
13:29:43 21-09-2023
ну сейчас всех "глухарей" на него повесят..... все равно пожизненное корячится....
13:49:31 21-09-2023
да его не поймали, он сам сдался!
14:10:45 21-09-2023
Гость (13:49:31 21-09-2023) да его не поймали, он сам сдался!... ничего подобного, здесь же, на Амике была статья, о том,. что раскрыли случайно!
13:50:03 21-09-2023
СУ СК, раскройте информацию, по политеховским дечочкам ОН причастен, объявление, хоты бы "дежурное" предъявлено?
13:52:45 21-09-2023
столько времени прошло.............и ни одной подвижки ранее в расследовании???
14:09:29 21-09-2023
а с загнавших Анисимова в гроб спросят
14:38:34 21-09-2023
"Весь дохляк на морячка бы и вешали." к/ф "Мама не горюй".
19:44:50 21-09-2023
Ага, убийство Листьева и Старовойтовой тоже на него повесьте. Понимающие люди уже не скрывают усмешек.