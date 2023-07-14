Возможный "политеховский маньяк" Виталий Манишин останется в СИЗО до октября

Срок заключения Манишина в СИЗО должен был истечь 16 июля

14 июля 2023, 11:52, ИА Амител

Суд по делу Виталия Манишина/ Фото: amic.ru

Октябрьский районный суд Барнаула продлил меру пресечения Виталию Манишину, которого подозревают в убийстве девушки в 1989 году и в преступлениях называемого "политеховского маньяка". Манишин останется в СИЗО до 1 октября 2023 года. Об этом сообщили источники amic.ru.

Срок пребывания Манишина в СИЗО №1 истекал 16 июля. А 13 июля суд вынес решение о продлении срока содержания Манишина под стражей. Заседание прошло в закрытом режиме.

11 июля краевой суд отказал Манишину в переводе на домашний арест. Тогда защита обвиняемого пыталась обжаловать решение от 18 мая о заключении в СИЗО, но сделать этого не вышло.

Напомним, что 52-летнего замглавы Калманского района Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки в 1989 году рядом с селом Зеленая Дубрава Родинского района. СМИ и источники amic.ru затем сообщили, что он признался еще и в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году.

Официально следствие пока не подтверждает обвинений Манишина в преступлениях так называемого "политеховского маньяка". Этот так и не найденный убийца может быть виновен в гибели девяти девушек и двух женщин. Большинство из них были абитуриентками АлтГТУ и пропали в университете. Еще две жертвы приезжали к дочерям-абитуриенткам из АГАУ и АГИК. Главным подозреваемым в убийствах был Александр Анисимов, который покончил с собой в 2000 году. После этого убийства в городе прекратились.