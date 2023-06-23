По отношению к селу — однолюб. Кто такой Манишин, признавшийся в убийстве студенток?
Рассказываем факты из биографии экс-чиновника из Калманского района, который может оказаться жутким и хладнокровным убийцей
23 июня 2023, 12:42, ИА Амител
Бывший чиновник из Калманского района Виталий Манишин признался в убийстве пяти абитуриенток в АлтГТУ в 2000 году. Тогда также были обнаружены тела нескольких женщин, которые могли быть убиты жестоким маньяком. Как пишут СМИ, Манишин уже во всем признался. Мы решили собрать всю информацию о мужчине, который скрывался от правосудия больше 20 лет.
Где родился Виталий Манишин и почему переехал в село Шадрино?
Виталий Манишин родился в 1971 году в селе Зеленая Дубрава Родинского района Алтайского края. Именно там в 1989 году в лесополосе нашли останки девушки, которую жестоко убили. Позже в этом убийстве и сознается Манишин, который в начале 90-х окончил Алтайский государственный университет и устроился в компанию "Шадринское" Калманского района на пост главного ветеринара, а позже стал главой муниципалитета.
В интервью местной газете "Заря Приобья" в 2013 году Манишин так объяснял свой выбор работы, что привлекло село Шадрино максимальной близостью к городу. Ему не хотелось, как в студенческие годы, добираться до Барнаула 12 часов. При этом он не желал оставаться в "каменных джунглях". Статья называлась "По отношению к селу – однолюб".
"Несмотря на то, что Манишин является патриотом своего села, выдвинуть свою кандидатуру на пост главы решился не сразу. И совсем не потому, что не был в себе уверен или плохо знал проблемы села и его жителей. Наоборот, он знает практически каждого жителя, даже тех, кто приехал недавно, а большую часть пожилого населения знает по имени-отчеству. Виталий Егорович убежден, что, не имея реальной поддержки населения, встать у руля проблемного села не имеет смысла", – говорится в цитате материала о Виталии Манишине.
Как Манишин стал заместителем главы администрации Калманского района?
После того как стал главой сельсовета Шадрино, Виталий Манишин начал активно заниматься политикой. В итоге его пригласили на должность заместителя главы администрации Калманского района, где он курировал ЖКХ и строительство. Манишин даже исполнял обязанности главы администрации.
"А вот мечта есть. Пусть село, ставшее мне дороже малой родины, станет привлекательным, а люди в нем имеют возможность жить достойно. Хочется, чтобы наше село развивалось и расцветало, а людям здесь было комфортно жить", – рассказал о своей мечте возможный убийца девушек в интервью все той же "Заре Приобья".
Что известно о семье Манишина?
Как следует из информации в СМИ, у Виталия Манишина была жена и двое детей. При этом дети не были его родными. В итоге пара развелась и Манишин жил с другой женщиной много лет.
В чем обвиняют Виталия Манишина?
По версии следствия, Виталий Манишин совершил убийство девушки в 1989 году в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина, которому тогда было 19 лет. Он признался в преступлении.
Позже в СМИ появилась информация, что Манишин признался в убийствах барнаульских абитуриенток, совершенных в начале нулевых. Подробную историю об этом можете почитать по ссылке.
12:56:44 23-06-2023
У чиновника такой мизерный доход, что он не мог привести в порядок свои зубы???
13:16:17 23-06-2023
Гость (12:56:44 23-06-2023) У чиновника такой мизерный доход, что он не мог привести в п... Цены такие, что и не каждому чиновнику это сделать.
14:15:04 23-06-2023
Гость (13:16:17 23-06-2023) Цены такие, что и не каждому чиновнику это сделать.... Вы з/п знаете у чиновника такого уровня? Про взятки не говорим, т.к. про них неизвестно.
14:22:06 23-06-2023
Пузырек (14:15:04 23-06-2023) Вы з/п знаете у чиновника такого уровня? Про взятки не говор... Знаю, около 50 тыс. в месяц, взятки в деревне не дают.
15:58:00 23-06-2023
Гость (12:56:44 23-06-2023) У чиновника такой мизерный доход, что он не мог привести в п... это все, что вас "зацепило"....зубы
13:05:34 23-06-2023
Глаза-зеркало души. Они злые и хладнокровные.
14:16:25 23-06-2023
Гость (13:05:34 23-06-2023) Глаза-зеркало души. Они злые и хладнокровные. ... Немного знал его. Пока не верю. Но черт его знает, поведением точно себя не выдавал.
14:56:04 23-06-2023
Гость (13:05:34 23-06-2023) Глаза-зеркало души. Они злые и хладнокровные. ... Вы видели у чиновников,хотя и мелких, добрые и "теплокровные" глаза?
13:05:51 23-06-2023
Не верится даже что нашли убийцу
13:35:52 23-06-2023
а по Анисимову разбираться будут ? Как он из окна вылетел
13:55:13 23-06-2023
"В тихом омуте, черти водятся " ?
13:55:30 23-06-2023
С одной стороны здорово, маньяка поймали. С другой прошлый подозреваемый покончил жизнь самоубийством во время следствия. И большинство из нас через несколько дней тоже признались бы в чём угодно, если следствие настроено доказать вашу вину
14:31:07 23-06-2023
он закончил не университет,а АСХИ
14:42:38 23-06-2023
Насчет "следователи вернулись к делу" первоначально в СМИ версия была другая. Подозреваемый шел на выборы "главы" и по процедуре был обязан сдать биоматериал. Сдал, а материал в "базе". В результате "следователи вернулись к делу", что в принципе хорошо.
15:36:38 23-06-2023
Гость (14:42:38 23-06-2023) Насчет "следователи вернулись к делу" первоначально в СМИ ве... Сперму что ли сдавал? Если идёшь на "главу", все сдают сперму?
07:07:35 12-07-2023
Гость (15:36:38 23-06-2023) Сперму что ли сдавал? Если идёшь на "главу", все сдают сперм... А кроме спермы у вас нет другого биоматериала?. Тяжело состоять только из семенной жидкости.......
14:58:20 23-06-2023
Всё будет однозначно, только если есть биологические следы с мест преступлений и генетические экспертизы (их должно быть несколько и в нескольких различных местах) докажут, что они идентичны с биологическим материалом этого конкретного гражданина. Всё остальное - вилами по воде писано!
15:40:19 23-06-2023
Гость (14:58:20 23-06-2023) Всё будет однозначно, только если есть биологические следы с... Сомнительно, что в 89-м году в Барнауле делали генетические экспертизы по всем нераскрытым убийствам...
18:50:18 23-06-2023
Гость (15:40:19 23-06-2023) Сомнительно, что в 89-м году в Барнауле делали генетические ... Дело не в экспертизе , а вернее их однозначно в массовом порядке не делали. Вопрос в том смогли ли обнаружить тогдашние следователи с мест обнаружения останков что либо пригодное для сравнения сейчас...
18:02:04 23-06-2023
лично у меня его внешность не вызывает никаких подозрений, он даже на Стива Бушеми похож
12:53:52 11-07-2023
Всё остальное - вилами по воде писано! - А вот и нет. Каждый маньяк имеет нулевую жертву - с которой он и начинает серию убийств. Причем эта нулевая жертва может быть и не убита до конца. С ней у маньяка связано воспоминание и этой первой среды он избегает. Вот скорее всего поэтому он и уехал их родного села. Копать вероятно надо там. Вторая примета -чужие дети. А где его дети если они у него были? и так далее И конечно ни один маньяк не похож на маньяка. Потому то он легко и входит в доверие