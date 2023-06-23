По отношению к селу — однолюб. Кто такой Манишин, признавшийся в убийстве студенток?

Рассказываем факты из биографии экс-чиновника из Калманского района, который может оказаться жутким и хладнокровным убийцей

23 июня 2023, 12:42, ИА Амител

Фото: из открытых источников

Бывший чиновник из Калманского района Виталий Манишин признался в убийстве пяти абитуриенток в АлтГТУ в 2000 году. Тогда также были обнаружены тела нескольких женщин, которые могли быть убиты жестоким маньяком. Как пишут СМИ, Манишин уже во всем признался. Мы решили собрать всю информацию о мужчине, который скрывался от правосудия больше 20 лет.

Где родился Виталий Манишин и почему переехал в село Шадрино?

Виталий Манишин родился в 1971 году в селе Зеленая Дубрава Родинского района Алтайского края. Именно там в 1989 году в лесополосе нашли останки девушки, которую жестоко убили. Позже в этом убийстве и сознается Манишин, который в начале 90-х окончил Алтайский государственный университет и устроился в компанию "Шадринское" Калманского района на пост главного ветеринара, а позже стал главой муниципалитета.

В интервью местной газете "Заря Приобья" в 2013 году Манишин так объяснял свой выбор работы, что привлекло село Шадрино максимальной близостью к городу. Ему не хотелось, как в студенческие годы, добираться до Барнаула 12 часов. При этом он не желал оставаться в "каменных джунглях". Статья называлась "По отношению к селу – однолюб".

"Несмотря на то, что Манишин является патриотом своего села, выдвинуть свою кандидатуру на пост главы решился не сразу. И совсем не потому, что не был в себе уверен или плохо знал проблемы села и его жителей. Наоборот, он знает практически каждого жителя, даже тех, кто приехал недавно, а большую часть пожилого населения знает по имени-отчеству. Виталий Егорович убежден, что, не имея реальной поддержки населения, встать у руля проблемного села не имеет смысла", – говорится в цитате материала о Виталии Манишине.

Как Манишин стал заместителем главы администрации Калманского района?

После того как стал главой сельсовета Шадрино, Виталий Манишин начал активно заниматься политикой. В итоге его пригласили на должность заместителя главы администрации Калманского района, где он курировал ЖКХ и строительство. Манишин даже исполнял обязанности главы администрации.

"А вот мечта есть. Пусть село, ставшее мне дороже малой родины, станет привлекательным, а люди в нем имеют возможность жить достойно. Хочется, чтобы наше село развивалось и расцветало, а людям здесь было комфортно жить", – рассказал о своей мечте возможный убийца девушек в интервью все той же "Заре Приобья".

Что известно о семье Манишина?

Как следует из информации в СМИ, у Виталия Манишина была жена и двое детей. При этом дети не были его родными. В итоге пара развелась и Манишин жил с другой женщиной много лет.

В чем обвиняют Виталия Манишина?

По версии следствия, Виталий Манишин совершил убийство девушки в 1989 году в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина, которому тогда было 19 лет. Он признался в преступлении.

Позже в СМИ появилась информация, что Манишин признался в убийствах барнаульских абитуриенток, совершенных в начале нулевых. Подробную историю об этом можете почитать по ссылке.