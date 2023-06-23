История, из которой может получиться выдающийся сценарий для фильма или сериала

23 июня 2023, 10:37, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Одно из самых загадочных уголовных дел в современной России – история барнаульского маньяка, убивавшего студенток 20 лет назад, – близка к завершению. В жестоких убийствах сознался чиновник из Калманского района Виталий Манишин, которого следователи задержали по подозрению в другом убийстве девушки – в 1989 году. Рассказываем жуткую историю, которая произошла в Барнауле 20 лет назад.

Как начали пропадать студентки и кто их убил?

В этой истории слишком много загадок. Тогда, в 1998-1999 годах, пропали, а затем были найдены мертвыми в Калманском районе две абитуриентки АлтГТУ. Труп первой из них нашли в притоке Оби, а второй – в лесополосе. В ходе прочесывания лесополосы в Калманском районе обнаружили скелет. Причем, как установили эксперты, он принадлежал девушке, и ее убийство было совершено в 1997 году. Широкий резонанс история приобрела летом 2000 года, когда в Барнауле в короткий срок пропали пять абитуриенток АлтГТУ. Вскоре останки девушек были найдены в лесополосе в Калманском районе. В городе началась паника. 30 октября советник генпрокурора России, им в то время был Владимир Колесников, провел в Барнауле пресс-конференцию с журналистами, в ходе которой отрицал, что сексуальный маньяк уже пойман, при этом дав обещание, что в течение 10 дней он будет задержан.

Удивительно, но уже действительно вскоре задержали предполагаемого убийцу. Некая свидетельница узнала в мужчине, "пристававшем" к ней в АлтГТУ, продавца обуви во Дворце спорта и зрелищ. Им оказался некий Александр Анисимов, за которым установили слежку. Однако ждать правоохранительные органы долго не могли и задержали мужчину. Он сразу же во всем сознался. Тогда в СМИ писали, что на Анисимова могли оказать давление: от милиции требовали найти маньяка как можно скорее.

В ходе следственных действий, проводившихся 1 ноября группой милиционеров, Анисимов выбросился из окна 9-го этажа девятиэтажного дома в спальном районе Барнаула. В результате дело так и осталось нераскрытым и никто не знает, кто держал в страхе в 2000 году целый город. Одни утверждали, что им был Анисимов, другие говорили, что маньяка так и не нашли. При этом его опознали несколько девушек, которые утверждали, что они видели его в коридорах университета, где он помогал им поступить на бюджетное обучение.

История с маньяком вызвала цепочку событий, включая смену власти в алтайской милиции, увольнение преподавателей в алтайском "политехе".

Кто стал жертвами маньяка?

Официально пять девушек:

– Юлия Техтиекова;

– Лилиана Вознюк;

– Ольга Шмакова;

– Анжела Бурдакова;

– Ксения Киргизова.

Впрочем, список жертв барнаульского "репетитора" (так в народе прозвали убийцу) явно не полон. По некоторым данным, он убил от 7 до 9 человек.

Почему после смерти подозреваемого убийства продолжились?

Однако вскоре после смерти Анисимова в ходе прочесывания волонтерами леса в поселке Южном были найдены конечности десятков человек. Кто ответственен за эти жертвы – так и не удалось установить.

В начале 2001 года милиция арестовала некого Александра Павленко – сотрудника Ленинского РОВД Барнаула. Помогла случайность, когда из окна одного дома в Барнауле выпрыгнула девушка. Она рассказала прохожим, что ее похитил и насилует некий мужчина, которого вскоре арестовали. Выяснилось, что 2 февраля 2001 года Павленко предложил молодой девушке проехать к нему в гости. Войдя в квартиру со своей попутчицей, Павленко, по данным следствия, сразу запер входную дверь на ключ. После небольшой дозы спиртного последовало предложение заняться любовью, но дама отказала. В итоге мужчина пытал ее семь часов с использованием милицейских наручников, инъекций неизвестного препарата, зажигалки, горлышка от бутылки. К 8 часам утра даже сам Александр Павленко устал и пошел в душ. Девушка, обмотавшись простыней, сделала отчаянный прыжок со второго этажа, сломав себе ногу.

Когда Павленко был задержан, вспомнилось, что в январе 2000 года против него возбуждалось уголовное дело за изнасилование. Но руководство милиции замяло его.

Александра Павленко проверили на причастность к убийствам абитуриенток "политеха", но доказать не удалось. Милиционера следствие обвиняло в четырех убийствах. Павленко начал жаловаться в различные инстанции. Его письма оставили без внимания. Александра посадили на 24 года. Однако в январе 2012 года Верховный суд РФ оправдал Павленко по обвинению в убийстве двух человек и совершении действий сексуального характера в отношении одной из них. Сейчас Александр Павленко на свободе.

В связи с делом маньяка-милиционера, которое получило большой общественный резонанс в Барнауле, были проведены чистки рядов правоохранительных органов.

Почему барнаульского маньяка поймали спустя 20 лет?

Помогла случайность. Весной 2023 года стало известно, что правоохранительные органы задержали жителя Калманского района Виталия Манишина по подозрению в причастности к убийству девушки в 1989 году. Тогда в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района нашли останки без вести пропавшей в 1989 году 17-летней девушки. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Спустя более 30 лет следователи и криминалисты вернулись к этому делу и решили повторно опросить свидетелей, в том числе провести полиграфическое исследование, а также оперативным способом проверить причастность граждан к совершению убийства. Доказательства указали на Манишина, которому тогда было 19 лет. Он признался в преступлении.

Выяснилось, что в 1989 году Манишин познакомился с потерпевшей в компании друзей. Оставшись наедине, молодой человек попытался изнасиловать 17-летнюю, однако та дала отпор. В результате он убил ее, а тело закопал неподалеку от места преступления.

Теперь, как пишет Baza, Виталий Манишин сознался в убийстве абитуриенток "политеха". Однако официальных комментариев со стороны Следственного комитета пока не было.