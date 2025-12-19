Что делать бизнесу после ограничений и блокировки WhatsApp Business?

Перенос коммуникации в "Tелеграм" – стратегический шаг для сохранения продаж и роста

Последние изменения в политике WhatsApp Business* поставили под вопрос стабильность привычных бизнес-инструментов. Снижение доступности каталогов, ограничения на массовые рассылки, ужесточение модерации, а в дальнейшем активное блокирование мессенджера со стороны органов власти фактически обнулили модель коммуникаций, на которой многие компании строили продажи.

Для тех брендов, кто не сможет прямо сейчас быстро перестроить работу ключевых точек контакта, это может стать одной из роковых ошибок. Ведь более активные конкуренты, воспользовавшись случаем, переключат внимание потенциальных потребителей на себя.

Одним из наиболее перспективных вариантов становится "Телеграм" – мессенджер, который занимает устойчивую позицию среди наиболее быстрорастущих подобных площадок в СНГ. При этом в нем фиксируют один из самых высоких показателей доверия к контенту среди похожих платформ. Для бизнеса это означает возможность переноса точек контакта туда, где правила игры предсказуемы, а инструменты стабильны.

«Главное преимущество телеграм-чат-ботов – независимость от алгоритмов внешних рекламных систем. Чат-бот может стать полноценным мини-приложением: быстрые кнопки, интеграции с оплатой. Пользователь получает структуру, в которой можно быстро изучить товар, задать вопрос и оформить заказ. Как итог – все довольны: покупатели легко совершают покупки, бизнес имеет окупаемую точку контакта», – рассказывает руководитель коммуникационного агентства Zavod * Надежда Клаус.

Чат-бот дает компании ощутить полный контроль над данными и возможность адаптировать продуктовую матрицу под спрос. Нужно лишь грамотно настроить наполнение.

«В условиях повышенной конкуренции компаниям важно не терять клиентов в технических обрывах. Когда WhatsApp Business перестает стабильно выполнять роль витрины, бизнес рискует потерять не только продажи, но и накопленные коммуникации. "Tелеграм" решает эту проблему благодаря открытой архитектуре: данные сохраняются, сценарии масштабируются», – поясняет руководитель коммуникационного агентства. И настоятельно рекомендует компаниям упаковать бизнес на этой платформе, войдя в 2026 год готовыми к обновленной реальности.

Для компаний, использующих мессенджеры как канал продаж, перенос каталога в телеграм-бот – не просто альтернатива, а стратегический шаг. Это способ сохранить управляемость воронки и повысить конверсию. Сейчас тот редкий момент, когда переход не просто желателен, а обязателен, чтобы удержать темп роста в новом году.

