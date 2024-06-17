Выездные школы вождения электросамокатов заработали в Барнауле

ГАИ собирается проводить выездные школы вождения СИМ регулярно по согласованию с мэрией

17 июня 2024, 15:45, ИА Амител

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

Выездные школы вождения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности заработали в Барнауле с 14 июня. В этот день сотрудники ГАИ выехали на площадь Мира и организовали площадку, на которой рассказали горожанам, как правильно ездить на средствах индивидуальной мобильности. Такие выездные образовательные лекции с практическими занятиями планируется организовывать в Барнауле регулярно, рассказали amic.ru в Госавтоинспекции.

"В пятницу была организована площадка 50 на 50 метров, мы установили ограждения, поставили СИМ. Было пять инструкторов плюс три сотрудника ГАИ. Каждый выступал по своей тематике – начиная от нарушений, заканчивая тем, из чего состоит электросамокат. Были там и руководители прокатных организаций. Потом можно было бесплатно покататься, под присмотром инструкторов научиться объезжать препятствия, вождение отработать. Ребята из компании дарили участникам промокоды на бесплатную поездку", – рассказал инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ Барнаула Иван Максимов.

По словам Максимова, такое мероприятие длится не менее часа. Выездные лекции будут проводиться и дальше по согласованию с администрацией. И когда им будет разрешать мэрия, сотрудники ГАИ снова организуют такие школы. Когда состоится следующий выезд, пока неизвестно.

Напомним, что с 10 июня 2024 года в Барнауле заработал запрет на движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на ул. Мало-Тобольской. Теперь арендованные (кикшеринговые) электросамокаты автоматически останавливаются на этой улице.

При этом Госавтоинспекция предлагала закрыть от электросамокатов еще четыре улицы: аллею на проспекте Ленина (от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого); аллею памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова); Ленинградскую аллею (от ул. Ленинградской до ул. Попова) и набережную Оби. На этих улицах решили снизить разрешенную скорость с 25 до 15 км/ч.