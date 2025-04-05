Что говорят врачи о состоянии Тиграна Кеосаяна, который четвертый месяц находится в коме?

Медики пока дают только осторожные прогнозы

05 апреля 2025, 11:08, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Прошло уже почти четыре месяца с тех пор, как телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Родственники знаменитости редко комментируют его состояние, а врачи делают лишь осторожные прогнозы. Однако СМИ порой публикуют анонимные заявления якобы от персонала клиники, где лежит Кеосаян.

Рассказываем, что известно на сегодня о его состоянии.

Что случилось с Тиграном Кеосаяном?

9 января 2025 года супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж из-за проблем с сердцем пережил клиническую смерть и находится в коме.

Baza при этом отмечала, что телеведущий попал в больницу еще в конце декабря 2024-го. До этого Кеосаян перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах.

Что говорят врачи о состоянии Тиграна Кеосаяна?

"Экспресс Газета" привела анонимный комментарий лечащего врача, который заявил, что шансы выйти из комы у телеведущего есть.

"Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать его состояние. Говорить о сроках выхода из комы пока рано, но шансы есть", – поделился он.

Кардиолог Юрий Серебрянский еще в марте заявил, что шансы выжить у Кеосаяна есть, поскольку известны случаи, когда человек находился в коме до года и потом выходил из нее.

"С другой стороны, конечно, нужно было решать вопрос о пересадке сердца. Но из-за комы мозг может не "потянуть" такую операцию", – отмечал эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Однако даже выход из комы может обернуться для пациента тяжелыми последствиями. Нарколог Василий Шуров сообщал, что в таком случае могут начаться осложнения, например, с мышцами и памятью. А самый тяжелый исход – смерть мозга.

Невролог Александр Комаров, в свою очередь, заявлял, что головной мозг человека в состоянии комы работает так же, как и в обычных условиях. Но возможно это только при обеспечении жизненно важных процессов и должном уходе. В таких условиях он может прожить столько, сколько позволяет его генетический код. Но вероятность полного восстановления после продолжительной комы зависит от ее типа: если кома сопровождалась разрушением коры головного мозга или других его отделов, то полноценное возвращение к жизни становится маловероятным.

"Царьград" отмечает, что жена режиссера постоянно навещает супруга. "Общеизвестно: с такими пациентами нужно разговаривать, держать за руку, это очень сильно способствует выздоровлению", – пишет издание.