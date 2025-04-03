Медик заявил, что говорить об этом пока рано, однако шансы на восстановление у режиссера все же есть

03 апреля 2025, 14:15, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже третий месяц. Врачи все еще оценивают его состояние как критическое и заявляют, что говорить о восстановлении пока рано. Об этом сообщает "Экспресс газета".

При этом медики не исключают позитивного сценария и делают все возможное для стабилизации состояния режиссера.

"Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать его состояние. Говорить о сроках выхода из комы пока рано, но шансы есть", – поделился лечащий врач Кеосаяна.

Специалисты напоминают: длительная кома осложняет процесс восстановления. Однако в данной ситуации важную роль играют многие факторы. Так, по словам невролога Александра Комарова, при обратимых повреждениях мозга человек может очнуться даже спустя годы. Но если речь идет о необратимых нарушениях в организме, шансов на восстановление у таких пациентов почти нет. Врач подчеркивает, что часто помочь впавшим в кому больным могут родные и близкие.

"В некоторых случаях этому способствуют голоса родных, медикаментозная терапия или специальные звуковые стимулы", – рассказал Комаров.

Известно, что в больнице телеведущего регулярно навещает его супруга Маргарита Симоньян. Она заявила, что происходящее с ее мужем – одна из самых больших трагедий в жизни.

"Трагедий страшнее Беслана и того, что сейчас происходит с Тиграном, в моей жизни не было", – сказала Симоньян в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Однако в своих соцсетях журналистка дала понять, что не теряет надежды и молится за выздоровление мужа каждый день.

Напомним, 9 января 2025 года стало известно, что российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. В больницу он попал еще в декабре 2024-го.

Кеосаян ранее перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы стали причиной и нынешней госпитализации: они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.