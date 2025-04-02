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Неожиданным прогнозом по здоровью Тиграна Кеосаяна поделились врачи

По словам специалистов, выход режиссера из комы может сопровождаться различными осложнениями, в наиболее тяжелом случае вероятна смерть мозга

02 апреля 2025, 13:35, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи "Международная пилорама" на НТВ
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже третий месяц. Медики сделали осторожный прогноз о здоровье телеведущего, состояние которого остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает topnews.ru.

Со слов специалистов, после выхода из комы у пациента могут начаться различные осложнения, например, проблемы с мышцами и памятью. Наиболее тяжелым исходом в этом случае часто становится смерть мозга, сообщает издание "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-нарколога Василия Шурова.

Эксперт утверждает, что во многих случаях у пациентов развивается гипоксическая энцефалопатия, которая выражается в разной степени поражения нервной системы:

"У кого-то появляются нарушения в работе мышц, у кого-то возникают проблемы с памятью. Подобные состояния никогда не проходят бесследно. Определить степень поражения сложно, но, к сожалению, часто такие ситуации заканчиваются гибелью мозга", – отметил специалист.

В свою очередь, врач-невролог Александр Комаров пояснил, что головной мозг человека в состоянии комы функционирует так же, как и в обычных условиях. Однако это возможно только при обеспечении жизненно важных процессов: если мозг снабжается кислородом и глюкозой, а пациент получает необходимый уход. В таких условиях он может прожить столько, сколько позволяет его генетический код.

Но вероятность полного восстановления после продолжительной комы зависит от ее типа. Комаров объяснил: если кома сопровождалась разрушением коры головного мозга или других его отделов, то полноценное возвращение к жизни становится маловероятным.

Напомним, 9 января 2025 года стало известно, что российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. В больницу он попал еще в декабре 2024-го. Состояние телеведущего врачи оценили как крайне тяжелое, таким же оно остается и до сих пор.

Ранее Кеосаян перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации. Именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы

Правда ли, что Тиграну Кеосаяну могут сделать пересадку сердца?

Со слов врача, мозг телеведущего может не выдержать такой операции из-за комы
НОВОСТИОбщество

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Комментарии 6

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Musik

14:04:25 02-04-2025

вот как раз ожидаемо

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1111

15:43:44 02-04-2025

обычного человека давно бы выписали и отправили домой, а тут же "звезда"

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Гость

11:36:27 03-04-2025

1111 (15:43:44 02-04-2025) обычного человека давно бы выписали и отправили домой, а тут...
Обычного человека давно бы похоронили

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FeodorBabkov

00:15:52 03-04-2025

При любых исходах нашего сердечного ожидания мы, чаще всего, остаёмся эгоцентричными: мы хотим того, что хочется именно нам! И как именно полезно тому(той), с кем борется смертельная болезнь, нам – не важно! Страшно именно это – наше эгоцентричное желание, как бы мы и не относились к тому же почитаемому Тиграну Э. Кеосаяну: искренне жаль о тех обстоятельствах, в каких находится Тигран Эдмондович! Но, кто мы, и кто Вседержитель, в руках Которого наша земная жизнь, и наша земная смерть?! И всё же, земную жизнь лучше всего оставлять более обустроено, что ли, чем внезапное отключение жизненно выжных функций!..

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Гость

08:06:55 05-04-2025

FeodorBabkov (00:15:52 03-04-2025) При любых исходах нашего сердечного ожидания мы, чаще всего,... Федор Бобков, ты заблуждаешься, Бог никого не держит в своих руках, но Он дал хороший закон - не делай того, что не желаешь себе.

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Галина

06:06:45 05-04-2025

Тигран придет в себя все будет хорошо .

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