По словам специалистов, выход режиссера из комы может сопровождаться различными осложнениями, в наиболее тяжелом случае вероятна смерть мозга

02 апреля 2025, 13:35, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже третий месяц. Медики сделали осторожный прогноз о здоровье телеведущего, состояние которого остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает topnews.ru.

Со слов специалистов, после выхода из комы у пациента могут начаться различные осложнения, например, проблемы с мышцами и памятью. Наиболее тяжелым исходом в этом случае часто становится смерть мозга, сообщает издание "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-нарколога Василия Шурова.

Эксперт утверждает, что во многих случаях у пациентов развивается гипоксическая энцефалопатия, которая выражается в разной степени поражения нервной системы:

"У кого-то появляются нарушения в работе мышц, у кого-то возникают проблемы с памятью. Подобные состояния никогда не проходят бесследно. Определить степень поражения сложно, но, к сожалению, часто такие ситуации заканчиваются гибелью мозга", – отметил специалист.

В свою очередь, врач-невролог Александр Комаров пояснил, что головной мозг человека в состоянии комы функционирует так же, как и в обычных условиях. Однако это возможно только при обеспечении жизненно важных процессов: если мозг снабжается кислородом и глюкозой, а пациент получает необходимый уход. В таких условиях он может прожить столько, сколько позволяет его генетический код.

Но вероятность полного восстановления после продолжительной комы зависит от ее типа. Комаров объяснил: если кома сопровождалась разрушением коры головного мозга или других его отделов, то полноценное возвращение к жизни становится маловероятным.

Напомним, 9 января 2025 года стало известно, что российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. В больницу он попал еще в декабре 2024-го. Состояние телеведущего врачи оценили как крайне тяжелое, таким же оно остается и до сих пор.

Ранее Кеосаян перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации. Именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.