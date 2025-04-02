Неожиданным прогнозом по здоровью Тиграна Кеосаяна поделились врачи
По словам специалистов, выход режиссера из комы может сопровождаться различными осложнениями, в наиболее тяжелом случае вероятна смерть мозга
02 апреля 2025, 13:35, ИА Амител
Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже третий месяц. Медики сделали осторожный прогноз о здоровье телеведущего, состояние которого остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает topnews.ru.
Со слов специалистов, после выхода из комы у пациента могут начаться различные осложнения, например, проблемы с мышцами и памятью. Наиболее тяжелым исходом в этом случае часто становится смерть мозга, сообщает издание "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-нарколога Василия Шурова.
Эксперт утверждает, что во многих случаях у пациентов развивается гипоксическая энцефалопатия, которая выражается в разной степени поражения нервной системы:
"У кого-то появляются нарушения в работе мышц, у кого-то возникают проблемы с памятью. Подобные состояния никогда не проходят бесследно. Определить степень поражения сложно, но, к сожалению, часто такие ситуации заканчиваются гибелью мозга", – отметил специалист.
В свою очередь, врач-невролог Александр Комаров пояснил, что головной мозг человека в состоянии комы функционирует так же, как и в обычных условиях. Однако это возможно только при обеспечении жизненно важных процессов: если мозг снабжается кислородом и глюкозой, а пациент получает необходимый уход. В таких условиях он может прожить столько, сколько позволяет его генетический код.
Но вероятность полного восстановления после продолжительной комы зависит от ее типа. Комаров объяснил: если кома сопровождалась разрушением коры головного мозга или других его отделов, то полноценное возвращение к жизни становится маловероятным.
Напомним, 9 января 2025 года стало известно, что российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. В больницу он попал еще в декабре 2024-го. Состояние телеведущего врачи оценили как крайне тяжелое, таким же оно остается и до сих пор.
Ранее Кеосаян перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации. Именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.
14:04:25 02-04-2025
вот как раз ожидаемо
15:43:44 02-04-2025
обычного человека давно бы выписали и отправили домой, а тут же "звезда"
11:36:27 03-04-2025
1111 (15:43:44 02-04-2025) обычного человека давно бы выписали и отправили домой, а тут...
Обычного человека давно бы похоронили
00:15:52 03-04-2025
При любых исходах нашего сердечного ожидания мы, чаще всего, остаёмся эгоцентричными: мы хотим того, что хочется именно нам! И как именно полезно тому(той), с кем борется смертельная болезнь, нам – не важно! Страшно именно это – наше эгоцентричное желание, как бы мы и не относились к тому же почитаемому Тиграну Э. Кеосаяну: искренне жаль о тех обстоятельствах, в каких находится Тигран Эдмондович! Но, кто мы, и кто Вседержитель, в руках Которого наша земная жизнь, и наша земная смерть?! И всё же, земную жизнь лучше всего оставлять более обустроено, что ли, чем внезапное отключение жизненно выжных функций!..
08:06:55 05-04-2025
FeodorBabkov (00:15:52 03-04-2025) При любых исходах нашего сердечного ожидания мы, чаще всего,... Федор Бобков, ты заблуждаешься, Бог никого не держит в своих руках, но Он дал хороший закон - не делай того, что не желаешь себе.
06:06:45 05-04-2025
Тигран придет в себя все будет хорошо .