Что известно о бывшем хоккеисте ХК "Алтай", который погиб в зоне спецоперации?

Артём Гвоздик погиб в зоне СВО 23 августа

30 августа 2023, 11:25, ИА Амител

Артём Гвоздик/ Фото: страница Артём Гвоздика во Вконтакте

Хоккеист и бывший голкипер ХК "Алтай" Артём Гвоздик погиб в зоне спецоперации 23 августа 2023 года. О гибели спортсмена сообщает тг-каналы ХК "Сокол" и ХК "Славутич", где ранее также играл Гвоздик. Amic.ru собрал всё, что о нём известно.

Кто такой Артём Гвоздик?

Издание "Чемпионат" пишет, что Артём Гвоздик родился в Уфе и был воспитанником ХК "Салават Юлаев". Ему было 35 лет. В соцсетях Артёма Гвоздика указана и его дата рождения — 27 января 1988 года.

"Парень был общительным двухметровым скромнягой, которого любили болельщики не только нашего клуба", - написали в группе "Славутича" во ВКонтакте.

Болельщики в комментариях также отметили, что Артём Гвоздик мог завести команду. Один из комментаторов написал, что он по-настоящему "жил хоккеем" и дети любили у него тренироваться.

На странице Артёма Гвоздика также есть фотографии с женой и ребёнком.

Судя по странице ВКонтакте, Гвоздик также увлекался футболом и болел за ФК "Спартак".

В интервью телекомпании "Брянская губерния" Артём Гвоздик рассказывал, что хоккеем он начал увлекаться с детства. В спорт в 7 лет его привёл отец, который раньше тоже занимался хоккеем. Два года Гвоздик играл "в поле", а потом встал на ворота.

Где играл хоккеист?

В 2006 году голкипер уехал с Уфы в хоккейный клуб "Питер" из Санкт-Петербурга, там он провёл три сезона, затем поехал в "Югру" из Ханты-Мансийска и стал чемпионом высшей лиги.

После этого Гвоздик играл во Всероссийской хоккейной лиге за команды "Спутник", "Торос", "Сокол", "Славутич" и "Алтай". В последнем он завершил карьеру после сезона ВХЛ -2016/17.

В группе ВКонтакте хоккейного клуба "Славутич" написали, что в последнее время Гвоздиков также играл за псковскую команду ВДВ, там же он тренировал детей.

А в Барнауле Гвоздик играл долго?

"Алтайский спорт" писал, что Гвоздик перешёл в ХК "Алтай" перед началом чемпионата ВХЛ — 2016/2017. За команду он провёл 29 матчей, пропустил 104 шайбы. В среднем за игру он пропускал 3,59 голов, а отражал 90,9 бросков. Последний матч за ХК "Алтай" он сыграл 16 января 2017 года в Саратове.

Где воевал хоккеист?

Артём Гвоздик воевал на Запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ.