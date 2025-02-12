Ускову вменяют мошенничество с муниципальными земельными участками на 20,5 млн рублей

12 февраля 2025, 15:10, ИА Амител

Юрий Усков / Фото со страницы Юрия Ускова во "ВКонтакте"

Директора российской IT-компании iSpring Юрия Ускова задержали в Йошкар-Оле. Его подозревают в мошенничестве с муниципальными земельными участками на 20,5 млн рублей. Сам Усков не считает себя виновным и связывает задержание с борьбой против застройки местных рощ. За бизнесмена уже заступился ряд политических и общественных деятелей, а глава российского Следкома Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль. Подробнее о деле – в материале amic.ru.

Кто такой Юрий Усков?

Юрий Усков – российский предприниматель. В 2001 году основал компанию CPS Labs, из которой потом выросла фирма iSpring. Она стала одним из ведущих разработчиков продуктов и технологий для онлайн-обучения бизнесу в России, сейчас организация активно работает на мировом рынке, пишет "Царьград".

В 2009 году Усков открыл школу "Инфосфера" для обучения детей робототехнике, программированию и информационным технологиям, в 2012-м создал Институт программных систем, а в 2015-м – лицей "Инфотех", где школьники учатся программированию, дизайну и маркетингу.

В 2021 году Усков основал частный IT-институт iSpring, в который его компания вложила 1,3 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ". Там студентов учат программированию, дизайну, маркетингу и управлению продуктом. Изданию Forbes Усков рассказывал о том, что к 2032 году планирует довести число студентов до пяти тысяч человек, начать строить университетский городок с общежитием на две тысячи мест, стадионом и спорткомплексом.

По информации "Царьграда", в 2023 году выручка компании iSpring составила около 3 миллиардов рублей, она создала более 700 рабочих мест и в 2024 году заплатила свыше 220 миллионов рублей налогов.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщает, что Усков жертвовал деньги российским солдатам, которые находятся на СВО, его сын находится в зоне боевых действий, а брат Юрия Ускова, Владимир Усков, – создатель системы РЭБ "Покров 6-10". Всего у Ускова семеро детей: четыре дочери и три сына.

Юрий Усков / Фото: со страницы Юрия Ускова во "ВКонтакте"

За что задержали Ускова?

Следователи в Марий Эл возбудили в отношении Ускова уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Предпринимателю вменяют мошенничество с муниципальными земельными участками. Под подозрение попали сам Усков, глава администрации Оршанского района Марий Эл Александр Плотников, также "Коммерсантъ" сообщает о задержании первого заместителя Плотникова – Ивана Михеева.

По версии следствия, в 2013 году компания iSpring приобрела у муниципалитета участок на территории Оршанского района под строительство IT-деревни по заниженной цене. В итоге государству был нанесен ущерб на сумму около 20,5 млн рублей, а действовали задержанные по предварительному сговору, сообщает "Коммерсантъ".

По данным Forbes, в 2013-м iSpring действительно купила у муниципалитета землю для строительства на открытых торгах. К 2019 году в деревне построили многоэтажку и семь домов для программистов – сотрудников компании, сообщал РБК. Им iSpring продавала землю по себестоимости, а также помогала со строительством.

Юрий Усков / Фото со страницы Юрия Ускова во "ВКонтакте"

Что говорят о задержании сам предприниматель и его компания?

В телеграм-канале "Новости iSpring" пишут, что обвинения в адрес Ускова связаны с тем, что предприниматель пытался "привлечь внимание общественности и активно боролся с застройкой рекреационных зон" в Йошкар-Оле.

"Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать. Мы хотим заверить, что компания iSpring всегда строила бизнес честно, в соответствии со всеми законами и на благо города, Республики Марий Эл и страны. Мы уверены, что происходящее связано с активной гражданской позицией нашего основателя Юрия Ускова", – заявили в компании.

Сам Юрий Усков в видеообращении заявил: "Есть вероятность, что меня "закроют". Он также назвал обвинения "абсолютно политическими", надуманными и связал задержание с борьбой за сохранение рекреационных зон в Йошкар-Оле.

Усков выступал против многоэтажной застройки двух рекреационных зон – дубовой и сосновой рощ в Марий Эл, сообщает "Царьград". Власти города в декабре 2024 года заявляли, что тему со строительством горожане "активно муссируют в соцсетях", а созданная инициативная группа "отстаивает эти зоны". При этом в мэрии утверждали, что "негативное воздействие на рощу исключено", и подчеркивали, что "строительство микрорайона начнется только после получения заключений от компетентных экспертов", сообщал портал MariMedia.ru.

Кто вступился за Ускова?

За предпринимателя вступились известные политики и общественные деятели. Вице-спикер российской Госдумы, депутат от "Новых людей" Владислав Даванков в своем телеграм-канале написал, что Усков построил "одну из ведущих IT-компаний в России", "сопереживает стране", "не пытался отмазывать от мобилизации своего сына, который "воюет на фронте и был ранен", а также напомнил, что бизнесмен "каждый месяц тратит миллионы на помощь бойцам".

"Он переживает за родной регион. Поэтому много занимался общественной деятельностью. Помогал людям бороться за свои права. Открыто выражал позицию, что голос горожан, а не застройщиков, должен быть услышан, когда пришли коммерческие застройщики в "Заливные луга" – местную зону около дубовой рощи, место с невероятно красивой природой", – пояснил Даванков.

Юрий Усков / Фото: со страницы Юрия Ускова во "ВКонтакте"

Также депутат подчеркнул, что в Йошкар-Оле "мало кто верит, что Юрий мог что-то украсть". И в городе его знают "как настоящего патриота, который вкладывает в малую родину, а не пытается ее растащить".

Даванков направил обращение председателю российского Следкома Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль. Также он понадеялся, что "в деле разберутся" и "справедливость восторжествует".

В защиту Ускова выступил и руководитель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. В Алтайском крае председатель местного отделения партии "Новые люди" Никита Федюнин в своем телеграм-канале также назвал дело против Ускова "помощью врагу". Он напомнил, что на участке, который предприниматель купил якобы незаконно, Усков построил жилье для выпускников.

"Подобные люди есть во всех регионах, и наш Алтайский край – не исключение. Тем более пугающе выглядит этот прецедент. Любой человек заслуживает справедливого расследования. А те, кто делом доказал верность своей стране, тем более. Искренне надеюсь, что правоохранители будут разбираться в этом деле объективно и непредвзято, не позволяя возможным политическим мотивам направлять руку правосудия", – написал Федюнин.

Юрий Усков на записи видеообращения по поводу задержания / Фото: скриншот из видео

Ускова поддержали политик и сооснователь движения "Общество.Будущее" Роман Юнеман, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, публицист Егор Холмоголов, книгоиздатель Дмитрий Бастраков, писатель Платон Беседин, депутат Мосгордумы Андрей Медведев, военкоры, а также сенатор Дмитрий Рогозин.

"Никак иначе, в Республике Марий Эл кое-кто решил воплотить в жизнь сюжет из фильма "Левиафан" и в итоге прогреметь на всю страну. Однако в реальной жизни все может сложиться иначе, не по сценарию. По крайней мере, конец этой истории может быть не похож на то, что было в фильме", – написал Рогозин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета Госдумы по противодействию коррупции Василию Пискареву разобраться с арестом основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, пишет "Российская газета".

Кроме того, председатель российского Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Республике Марий Эл доложить об основаниях возбуждения уголовного дела и ходе расследования. Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба ведомства.