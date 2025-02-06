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В Алтайском крае сняли судимость с экс-управделами губернатора Алексея Белобородова

Прокуратура выступала с протестом, но не добилась успеха

06 февраля 2025, 11:40, ИА Амител

Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru
Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru

С бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова сняли судимость по приговору, вынесенному в 2020 году. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Экс-управделами подал ходатайство об отмене условного осуждения и снятии судимости.  Прокуратура Центрального района Барнаула подавала протест и утверждала, что досрочное снятие судимости противоречит концепции борьбы с коррупцией, однако суд встал на сторону бывшего чиновника.

"Защитой были представлены исчерпывающие доказательства, подтверждающие безупречность поведения бывшего осужденного и необходимость снятия с него судимости", – прокомментировал ситуацию адвокат Олег Горохов.

Напомним, Белобородова по обвинению в получении взятки и хищениях приговорили к трем годам лишения свободы, штрафу в размере 4 млн рублей и запрету на занятие должностей, однако он отсидел примерно полгода и вышел по УДО. Правоохранители доказали, что чиновник получил от главы компании "Ремстрой" взятку в обмен на допуск фирмы к объектам в качестве подрядчика. Взяткой выступило безвозмездное строительство и ремонт принадлежащих Белобородову объектов недвижимости на сумму более 3,6 млн рублей.

Также выяснилось, что при пособничестве гендиректора Белобородов похитил свыше 32 млн рублей, выделенных на работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройство территорий.

Алтайский край Политика суд

Комментарии 10

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Russkiy

11:46:55 06-02-2025

Карлин отмазал?

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Гость

11:57:00 06-02-2025

Russkiy (11:46:55 06-02-2025) Карлин отмазал?... Ну у него сейчас такая должность, что он может прям из зоны людей на свободу вытаскивать .

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Гость

11:47:08 06-02-2025

все можно сделать. Даже судимость снять.....

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Гость

11:55:02 06-02-2025

Чо, правда? А к лику святых можно теперь?

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Гость

11:58:38 06-02-2025

Гость (11:55:02 06-02-2025) Чо, правда? А к лику святых можно теперь?... Ну Николая 2 причислили же.

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Гость

11:57:23 06-02-2025

Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире! (Кавказская пленница)

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Гость

12:14:32 06-02-2025

Белобородов похитил свыше 32 млн рублей --- так он вернул?

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Гость

12:21:56 06-02-2025

Позорники

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Гость

12:56:54 06-02-2025

Ну у него сейчас такая должность, что он может прям из зоны людей на свободу вытаскивать. А какая у него должность? Он на пенсии.

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Гость

21:49:26 06-02-2025

Гость (12:56:54 06-02-2025) Ну у него сейчас такая должность, что он может прям из зоны ... Пенсионер при должности. Такая должность.

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