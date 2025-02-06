В Алтайском крае сняли судимость с экс-управделами губернатора Алексея Белобородова

Прокуратура выступала с протестом, но не добилась успеха

06 февраля 2025, 11:40, ИА Амител

Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru

С бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова сняли судимость по приговору, вынесенному в 2020 году. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Экс-управделами подал ходатайство об отмене условного осуждения и снятии судимости. Прокуратура Центрального района Барнаула подавала протест и утверждала, что досрочное снятие судимости противоречит концепции борьбы с коррупцией, однако суд встал на сторону бывшего чиновника.

"Защитой были представлены исчерпывающие доказательства, подтверждающие безупречность поведения бывшего осужденного и необходимость снятия с него судимости", – прокомментировал ситуацию адвокат Олег Горохов.

Напомним, Белобородова по обвинению в получении взятки и хищениях приговорили к трем годам лишения свободы, штрафу в размере 4 млн рублей и запрету на занятие должностей, однако он отсидел примерно полгода и вышел по УДО. Правоохранители доказали, что чиновник получил от главы компании "Ремстрой" взятку в обмен на допуск фирмы к объектам в качестве подрядчика. Взяткой выступило безвозмездное строительство и ремонт принадлежащих Белобородову объектов недвижимости на сумму более 3,6 млн рублей.

Также выяснилось, что при пособничестве гендиректора Белобородов похитил свыше 32 млн рублей, выделенных на работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройство территорий.