Барнаульское кафе "У Григорича" будет судиться со строителями новой транспортной развязки

Сумма исковых требований к РСК составляет более 3,5 млн рублей

10 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

Известное барнаульское кафе "У Григорича" подало иск в Арбитражный суд Алтайского края против Региональной строительной компании – бывшего строительного подрядчика новой транспортной развязки на Змеиногорском тракте. Информация об этом размещена в картотеке суда, сообщает "Толк".

Сумма исковых требований достигает более 3,5 млн рублей. Однако причины возникновения иска в данный момент неизвестны. В издании отметили, что оперативно уточнить информацию в суде не получилось.

Директор кафе "У Григорича" Юрий Джамгарян также не стал разглашать предысторию искового заявления.

"Однако управляющий как будто бы удивился тому, что уже существует судебный иск: по его словам, в адрес РСК направили претензию. Более того, руководство кафе полагает, что получить деньги сможет и без суда", – подчеркивает "Толк".

Ранее в отношении руководства РСК возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы своим сотрудникам. Свыше двух месяцев в период с ноября 2024-го по январь 2025 года 18 сотрудникам предприятия в полном объеме не выплатили зарплату. В итоге они подали жалобу.

Напомним, ООО "РСК" приступило к строительству развязки еще в 2023 году. Подрядчик должен был сдать объект в конце 2024-го. По ряду причин запуск перенесли на лето 2025-го. Однако перед новогодними праздниками "Алтайавтодор" в одностороннем порядке расторг контракт.

Помимо этого, после расторжения контракта компания осталась должна своим поставщикам. Также Министерство транспорта требует с подрядчика более 450 миллионов рублей, которые компания получила и не успела освоить в ходе работ.

Саму развязку власти края планируют закончить в июне – июле собственными силами.