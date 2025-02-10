Барнаульское кафе "У Григорича" будет судиться со строителями новой транспортной развязки
Сумма исковых требований к РСК составляет более 3,5 млн рублей
10 февраля 2025, 08:30, ИА Амител
Известное барнаульское кафе "У Григорича" подало иск в Арбитражный суд Алтайского края против Региональной строительной компании – бывшего строительного подрядчика новой транспортной развязки на Змеиногорском тракте. Информация об этом размещена в картотеке суда, сообщает "Толк".
Сумма исковых требований достигает более 3,5 млн рублей. Однако причины возникновения иска в данный момент неизвестны. В издании отметили, что оперативно уточнить информацию в суде не получилось.
Директор кафе "У Григорича" Юрий Джамгарян также не стал разглашать предысторию искового заявления.
"Однако управляющий как будто бы удивился тому, что уже существует судебный иск: по его словам, в адрес РСК направили претензию. Более того, руководство кафе полагает, что получить деньги сможет и без суда", – подчеркивает "Толк".
Ранее в отношении руководства РСК возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы своим сотрудникам. Свыше двух месяцев в период с ноября 2024-го по январь 2025 года 18 сотрудникам предприятия в полном объеме не выплатили зарплату. В итоге они подали жалобу.
Напомним, ООО "РСК" приступило к строительству развязки еще в 2023 году. Подрядчик должен был сдать объект в конце 2024-го. По ряду причин запуск перенесли на лето 2025-го. Однако перед новогодними праздниками "Алтайавтодор" в одностороннем порядке расторг контракт.
Помимо этого, после расторжения контракта компания осталась должна своим поставщикам. Также Министерство транспорта требует с подрядчика более 450 миллионов рублей, которые компания получила и не успела освоить в ходе работ.
Саму развязку власти края планируют закончить в июне – июле собственными силами.
09:03:48 10-02-2025
Ёлки-палки. Что за беззубое министерство. Ну будьте немного хитрее. Сначала пусть москвичи всё достроят в полном объёме. Пусть с задержкой, они же не отказывались. А Вы им за это не заплатите, так как они нарушили сроки договора. И пусть тогда они добиваются в суде от Вас выплат. Так же для нас выгодней, неправда? А то получается как в том старом анекдоте, где обезьяна радостно обманула таксиста, заплатила за поездку, а сама не поехала.
11:22:39 10-02-2025
Гость (09:03:48 10-02-2025) Ёлки-палки. Что за беззубое министерство. Ну будьте немного ...
Ну, это для нас, жителей Барнаула и края выгодней, а для работников министерства выгодней то, чем они сейчас и занимаются. Вы представляете сколько можно будет теперь "намыть золота" во всей этой заварухе с судами, сменой подрядчиков, достройке и переоценке строительства. Всё готовилось заранее...и идёт пока по плану.
13:15:31 10-02-2025
Гость (09:03:48 10-02-2025) Ёлки-палки. Что за беззубое министерство. Ну будьте немного ... Ишь вы какие умные. Только вот где-то в своем образовании пропустили, что у госконтрактов свои, прописанные в законах правила. Когда и как заключать контракты, когда и как расторгать, как, когда и на сколько штрафовать. И что от этих правил хоть один шаг вправо-влево - и лес валить поедут обе стороны, потому как денежки федеральные.
09:31:48 10-02-2025
Никто вам не будет строить такую махину без предоплаты. Им уже 450 млн лишних ушли, которые они не отработали. Вопрос в том, как такая нерадивая компания вообще выиграла тендер.
09:55:51 10-02-2025
Гость (09:31:48 10-02-2025) Никто вам не будет строить такую махину без предоплаты. Им у... Как как? В соответствии с 44 федеральным законом )))
09:57:58 10-02-2025
Гость (09:31:48 10-02-2025) Никто вам не будет строить такую махину без предоплаты. Им у...
Это махина? Да они ее за год сказали построят. Для стройки год работы сущий пустяк. Дачу некоторые дольше строят
11:18:28 10-02-2025
Гость (09:31:48 10-02-2025) Никто вам не будет строить такую махину без предоплаты. Им у... Пусть берет кредит и строит .Дсу4 мог бы построить. Кольцо там достаточно. Прежде чем строить думать нужно и средства считать
10:10:57 10-02-2025
Денежки разворованы, все идёт по плану
11:15:22 10-02-2025
Кто за последние полгода из министерств поуходил по собственному желанию? А вот там и порыться надо с собаками...
16:09:27 10-02-2025
Так там и без собак всё понятно . где москва там всегда одна схэма. Местные министерства от одного упоминания о москве в оципенение приходят .