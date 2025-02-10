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Барнаульское кафе "У Григорича" будет судиться со строителями новой транспортной развязки

Сумма исковых требований к РСК составляет более 3,5 млн рублей

10 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru
Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

Известное барнаульское кафе "У Григорича" подало иск в Арбитражный суд Алтайского края против Региональной строительной компании – бывшего строительного подрядчика новой транспортной развязки на Змеиногорском тракте. Информация об этом размещена в картотеке суда, сообщает "Толк".

Сумма исковых требований достигает более 3,5 млн рублей. Однако причины возникновения иска в данный момент неизвестны. В издании отметили, что оперативно уточнить информацию в суде не получилось.

Директор кафе "У Григорича" Юрий Джамгарян также не стал разглашать предысторию искового заявления. 

"Однако управляющий как будто бы удивился тому, что уже существует судебный иск: по его словам, в адрес РСК направили претензию. Более того, руководство кафе полагает, что получить деньги сможет и без суда", – подчеркивает "Толк".

Ранее в отношении руководства РСК возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы своим сотрудникам. Свыше двух месяцев в период с ноября 2024-го по январь 2025 года 18 сотрудникам предприятия в полном объеме не выплатили зарплату. В итоге они подали жалобу.

Напомним, ООО "РСК" приступило к строительству развязки еще в 2023 году. Подрядчик должен был сдать объект в конце 2024-го. По ряду причин запуск перенесли на лето 2025-го. Однако перед новогодними праздниками "Алтайавтодор" в одностороннем порядке расторг контракт.

Помимо этого, после расторжения контракта компания осталась должна своим поставщикам. Также Министерство транспорта требует с подрядчика более 450 миллионов рублей, которые компания получила и не успела освоить в ходе работ.

Саму развязку власти края планируют закончить в июне – июле собственными силами.

Барнаул суд Развязка

Комментарии 10

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Гость

09:03:48 10-02-2025

Ёлки-палки. Что за беззубое министерство. Ну будьте немного хитрее. Сначала пусть москвичи всё достроят в полном объёме. Пусть с задержкой, они же не отказывались. А Вы им за это не заплатите, так как они нарушили сроки договора. И пусть тогда они добиваются в суде от Вас выплат. Так же для нас выгодней, неправда? А то получается как в том старом анекдоте, где обезьяна радостно обманула таксиста, заплатила за поездку, а сама не поехала.

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Гость

11:22:39 10-02-2025

Гость (09:03:48 10-02-2025) Ёлки-палки. Что за беззубое министерство. Ну будьте немного ...
Ну, это для нас, жителей Барнаула и края выгодней, а для работников министерства выгодней то, чем они сейчас и занимаются. Вы представляете сколько можно будет теперь "намыть золота" во всей этой заварухе с судами, сменой подрядчиков, достройке и переоценке строительства. Всё готовилось заранее...и идёт пока по плану.

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Гость

13:15:31 10-02-2025

Гость (09:03:48 10-02-2025) Ёлки-палки. Что за беззубое министерство. Ну будьте немного ... Ишь вы какие умные. Только вот где-то в своем образовании пропустили, что у госконтрактов свои, прописанные в законах правила. Когда и как заключать контракты, когда и как расторгать, как, когда и на сколько штрафовать. И что от этих правил хоть один шаг вправо-влево - и лес валить поедут обе стороны, потому как денежки федеральные.

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Гость

09:31:48 10-02-2025

Никто вам не будет строить такую махину без предоплаты. Им уже 450 млн лишних ушли, которые они не отработали. Вопрос в том, как такая нерадивая компания вообще выиграла тендер.

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Гость

09:55:51 10-02-2025

Гость (09:31:48 10-02-2025) Никто вам не будет строить такую махину без предоплаты. Им у... Как как? В соответствии с 44 федеральным законом )))

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Гость

09:57:58 10-02-2025

Гость (09:31:48 10-02-2025) Никто вам не будет строить такую махину без предоплаты. Им у...
Это махина? Да они ее за год сказали построят. Для стройки год работы сущий пустяк. Дачу некоторые дольше строят

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Гость

11:18:28 10-02-2025

Гость (09:31:48 10-02-2025) Никто вам не будет строить такую махину без предоплаты. Им у... Пусть берет кредит и строит .Дсу4 мог бы построить. Кольцо там достаточно. Прежде чем строить думать нужно и средства считать

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Гость

10:10:57 10-02-2025

Денежки разворованы, все идёт по плану

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Russkiy

11:15:22 10-02-2025

Кто за последние полгода из министерств поуходил по собственному желанию? А вот там и порыться надо с собаками...

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Гость

16:09:27 10-02-2025

Так там и без собак всё понятно . где москва там всегда одна схэма. Местные министерства от одного упоминания о москве в оципенение приходят .

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