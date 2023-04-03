Блогер, военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в Санкт-Петербурге

03 апреля 2023, 13:40, Анастасия Бичакова

Фото: vk.com/vladlentatarskiy

В воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга произошёл взрыв. В заведении находились десятки человек. Среди них был военный корреспондент и блогер Владлен Татарский, он погиб.

Биография и карьера Владлена Татарского – в материале amic.ru.

Кто такой Владлен Татарский и чем он известен

Владлен Татарский (Максим Фомин) – блогер, военный корреспондент. Он родился 25 апреля 1982 года в Макеевке.

После окончания школы работал на шахте, а через несколько лет после этого открыл бизнес по продаже мебели.

В декабре 2011 года Татарский, по его словам, вместе с друзьями ограбил банк. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Его отправили в тюрьму по обвинению в вооружённом ограблении. Отбывал наказание в Горловке.

По информации издания, в августе 2014-го Владлен Татарский сбежал из колонии, вступил в ополчение и участвовал в боевых действиях.

Потом Татарского снова арестовали, поскольку не было оснований для освобождения. Но впоследствии он был помилован.

После преобразования ополчения в народную милицию (НМ) и до конца 2014-го служил в разведроте четвёртой бригады. Весной 2015-го попал в батальон "Восток" и оставался в его составе год.

В 2017-м заключил контракт с НМ ЛНР. Служил в батальонной разведке. А в народную милицию ДНР его не брали из-за судимости.

В 2019 году Владлен Татарский уволился с военной службы. Переехал в Москву и начал освещать события Донбасса в группе во "ВКонтакте" и Telegram-канале.

В начале февраля 2022-го вернулся на службу в батальон "Восток", управлял дронами и делал расчёты для БПЛА.

Что известно о гибели Татарского при взрыве в Санкт-Петербурге

Взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге накануне, 2 апреля. По предварительной информации, военный корреспондент встречался там с подписчиками.

Очевидцы утверждают, что девушка пронесла в заведение бюст Владлена Татарского, в который якобы было вмонтировано взрывное устройство.

Блогер погиб при взрыве. Кроме того, по данным к этому часу, пострадали 32 человека. Десять из них находятся в тяжёлом состоянии.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". Обстоятельства произошедшего устанавливают.